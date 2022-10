Agenda desportiva: Taça e El Clásico para aquecer o fim de semana

Ainda há pouco regressou a Liga e já vai voltar a parar. Desta feita é para os compromissos da Taça de Portugal Placard. Os três grandes têm jogos teoricamente fáceis, pelo que a atenção se vira para embates entre equipas de escalões diferentes, que podem trazer surpresas em Tondela e em Mafra.

Lá por fora há clássicos e dérbis. Em Inglaterra, um Liverpool em crise recebe um City que tem um avançado que, só de pronunciar o nome, assusta, em Itália há dérbi de Turim e em Espanha disputa-se aquele que é, talvez, o jogo que maiores paixões desperta entre clubes no futebol mundial, entre Real Madrid e Barcelona, os dois líderes da La Liga.

Taça de Portugal Placard: Tondela pode surpreender açorianos

Sábado, 15 de outubro, 20h00

A festa da Taça costuma ser pródiga em surpresas, por diversos motivos. Muitas vezes as equipas de divisões inferiores estão em bons momentos e encontram primodivisionários em crise. A isso juntando a motivação de defrontar formações do principal escalão, estão reunidas as condições para resultados imprevisíveis. Este é um dos casos, e não é difícil perceber porquê.

O Tondela apenas desceu à segunda divisão na época passada e manteve vários jogadores de então no plantel de 2022/23, pelo que é uma equipa competente, que ainda não perdeu esta temporada na Liga e é candidato à subida. O Santa Clara é 16º na Primeira Liga, está a atravessar dificuldades, com muitos lesionados, pelo que, em Tondela, os beirões deverão levar a melhor.

Taça de Portugal Placard 15 de outubro Tondela vs Santa Clara 1 X 2 Apostar Agora

Taça de Portugal Placard: Mafra quer repetir feito da época passada

Sábado, 15 de outubro, 15h00

O mesmo se pode aplicar à receção do Mafra ao Marítimo, embora com algumas nuances. O emblema da região Saloia ocupa apenas o 12º lugar da segunda Liga e já não vence desde a jornada 3, mas na última empatou, curiosamente com o Tondela, em casa, denotando já alguma recuperação.

O seu adversário é o Marítimo, último classificado da Liga portuguesa, com apenas um ponto somado, precisamente na derradeira ronda. Os insulares estão muito longe do seu potencial e a motivação do Mafra por receber uma equipa da Primeira Divisão deve ser suficiente para vencer em casa. Não esquecer que na época passada disputou… com o Tondela, as meias-finais da Taça, caindo às mãos dos beirões. São muitas as coincidências.

Taça de Portugal Placard 15 de outubro Mafra vs Marítimo 1 X 2 Apostar Agora

Premier League: Liverpool sem pedalada para Haaland

Domingo, 16 de outubro, 16h30

Este é, geralmente, um jogo de tripla, mas esta temporada as coisas estão feias para Jürgen Klopp e o seu Liverpool. Os "reds" ocupam um inesperado 10º lugar na tabela da Premier League, já com quatro empates e duas derrotas em oito jornadas, e mostram-se uma equipa defensivamente frágil, tendo perdido na última ronda na visita ao Arsenal, por 3-2.

O City pode ter ganho em Anfield apenas uma vez desde 2013 – no triunfo 4-1 em 21/22 – e empatou 2-2 na última temporada, mas desta feita tem tudo para sair de Merseyside com os três pontos. Ainda sem derrotas na Premiership, a equipa de Pep Guardiola está em grande forma e tem em Erling Haaland uma ameaça constante, que o Liverpool não deverá conseguir controlar. Triunfo dos campeões em perspetiva.

Premier League 16 de outubro Liverpool vs Manchester City 1 X 2 Apostar Agora

Serie A: dérbi com empate no horizonte

Sábado, 15 de outubro, 17h00

Dérbi de Turim para animar a tarde de sábado. O registo histórico do Torino em casa contra a Juventus não é famoso. Nas últimas 15 receções na Liga italiana, apenas venceu uma vez e perdeu 11. Esta época, porém, tem uma possibilidade única de contrariar o seu eterno rival.

A Juventus está numa forma débil, numa crise de resultados que a coloca no oitavo posto da Serie A, com apenas mais dois pontos que o Torino. A Juve, aliás, ainda não ganhou fora de casa esta temporada no campeonato e somou somente um golo em quatro deslocações. Tendo em conta que os anfitriões também só fizeram dois tentos (e sofreram dois) em quatro jogos em casa, cheira a empate, para que ninguém se fique a rir.

Serie A 15 de outubro Torino vs Juventus 1 X 2 Apostar Agora

Super 14! La Liga: El Clásico entre líderes

Domingo, 16 de outubro, 15h15

A Europa vai parar este domingo para assistir ao El Clásico entre Real Madrid e Barcelona. As duas equipas lideram a classificação da La Liga, com 22 pontos, e apenas os golos as separam – o Real tem menos um marcado que os catalães (19-20) e mais seis sofridos (7-1). A solidez defensiva é mesmo uma das mais-valias do Barça, e esse facto poderá ter um peso grande no desfecho desta partida.

O Real é a equipa que mais remata na prova por jogo (19,4, o Barça é a segunda, com 17,9), mas os visitantes são a que menos disparos permitem aos seus adversários (8,1), com apenas 0,7 golos esperados (xG) contra. Ao invés, os comandados de Xavi Hernández são o emblema que mais xG a favor têm (2,6), e tendo em conta que na época passada venceram no Bernabéu por 4-0 e esta temporada têm uma equipa ainda mais forte, é de acreditar num triunfo do Barça.