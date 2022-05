Agenda desportiva: vertigem do Liverpool ou bruxaria do Real Madrid?

A época futebolística acaba sempre em grande, com a final da Liga dos Campeões, e esta está a deixar crescer água na boca. Este sábado, Liverpool e Real Madrid defrontam-se em Paris, num embate entre clubes míticos e em que resta saber se sairá vencedora a vertigem do futebol dos reds ou a mentalidade e fortuna dos merengues.

O fim de semana vai também definir quem joga na Liga portuguesa na próxima época, Moreirense ou Chaves. Terá ainda um escaldante encontro para Paulo Sousa, bem como o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, na mais mítica pista do Grande Circo. E no ténis há jogos e jogos de Roland-Garros. O difícil é escolher o que acompanhar.

Final da Liga dos Campeões: final de sonho entre ataques demolidores

Sábado, 28 de maio, 20h00

Aí está o jogo que todos aguardam com grande expectativa, a final de 2021/22 da Liga dos Campeões. Em confronto dois dos emblemas com maior tradição e sucesso na competição desde os seus primórdios. O Liverpool soma seis títulos europeus em nove finais disputadas, o Real Madrid arrecadou o troféu 13 vezes em 16 decisões. Chegam ambos a esta partida, a disputar em Paris, como as formações em melhor forma na competição.

Favoritos? As odds apontam para o vertiginoso Liverpool, com o seu futebol de pressão e velocidade, ante um Real Madrid que apanhou vários sustos, conseguiu evitar a eliminação à última em diversas ocasiões (há quem lhe chame já de bruxaria) e tem confiado, talvez em demasia, na forma incrível de Karim Benzema. Ainda assim, esta é a "competição do Real", pelo que é quase impossível perceber como vai decorrer o encontro.

Sabemos, todavia, que são duas equipas com uma capacidade ofensiva assinalável, o Liverpool, o segundo melhor ataque esta temporada, com 30 golos, o Real, o quarto, com 28, pelo que a nossa dica é que ambas marcam. A odd na Solverde.pt está bem boa.

Liga dos Campeões 28 de maio Liverpool vs Real Madrid 2.00 3.50 3.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Play-off Liga portuguesa: a decisão do "sobe e desce"

Domingo, 29 de maio, 19h30

Este jogo vai definir qual das duas equipas vai disputar a Liga portuguesa em 2022/23, se o Moreirense, que a jogou esta época, ou o Desportivo de Chaves, uma das formações mais fortes da Segunda Liga. A primeira partida caiu para o lado dos flavienses, que jogaram em casa e deram poucas hipóteses aos cónegos de discutirem o resultado, pois perante o seu público, os transmontanos têm estado imparáveis esta temporada.

O 2-0 na primeira mão do play-off vai obrigar o Moreirense a atacar desde o início, sabendo, também, que o Chaves não é tão sólido como visitante como é como anfitrião, mas a eficácia ofensiva raramente tem estado do lado da equipa de Sá Pinto.

O Moreirense tem melhores intérpretes, mas chega a esta fase em défice de forma e confiança, o oposto do que acontece com os flavienses. Como não se esperam muitos golos em Moreira de Cónegos, sugerimos a aposta em Moreirense ou empate e menos de 3,5 golos, que está com odd muito interessante na Solverde.pt.

Liga portuguesa 29 de maio Moreirense vs Chaves 1.82 3.15 4.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Brasileirão: clássico do Rio para Paulo Sousa dar a volta ao texto

Domingo, 29 de maio, 22h00

Não há momento de forma anémico de qualquer uma das equipas que retire peso e emoção aos embates entre Fluminense e Flamengo, o grande clássico do futebol carioca. É já este domingo pela noitinha e promete prender a atenção dos adeptos das duas equipas, mas também por estas bandas, pois o treinador do Mengão é português: Paulo Sousa.

O arranque de aventura no Rio de Janeiro está longe de ser positivo, pois a equipa do treinador português está no 14º lugar, com apenas duas vitórias em sete jogos, todas conseguidas em casa e já perdeu a final do Campeonato Carioca para este mesmo adversário.

O Flamengo visita o Fluminense, que é sétimo, e se há coisas que aproximam as duas formações são os golos – ou a ausência deles. Ambas marcaram somente sete e sofreram apenas seis, pelo que, ou muito nos enganamos, ou teremos um jogo "sem balizas". Arriscamos um desafio mais tático e com menos de 2,5 golos.

Brasileirão 29 de maio Fluminense vs Flamengo 3.60 3.30 2.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Hipóteses de redenção para (o motor de) Leclerc

Domingo, 29 de maio, 14h00

O Grande Prémio de Espanha caiu, pela primeira vez em seis anos, para a Red Bull e para Max Verstappen, aliás como tínhamos vaticinado, mas essa corrida poderá ter deixado pistas para o que vem a seguir. Este domingo corre-se o mítico Grande Prémio do Mónaco, um circuito citadino com muitas especificidades e que, por puxar menos pela velocidade de ponta e pelos motores, poderá evitar que o Ferrari de Charles Leclerc volte a sofrer problemas, como aconteceu em Barcelona e levou à desistência do francês.

Leclerc dominou na qualificação, estava a dominar a corrida, até o seu motor perder potência, o que abriu caminho ao triunfo de Max. No Mónaco, caso Leclerc consiga a pole position, o cenário pode ser-lhe mais favorável, uma vez que esta é uma pista com poucos pontos de ultrapassagem. Desta feita, a nossa sugestão vai mesmo para o triunfo do piloto da scuderia italiana. As odds parecem dar-nos razão.

Fórmula 1 29 de maio Verstappen vs Leclerc vs Pérez 2.25 2.00 15.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt