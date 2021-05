A Betano está à procura dos novos Heróis do Desporto

O desporto faz mover as sociedades, hoje e sempre. É uma componente transversal a toda a comunidade, uma paixão que une todos. E seja um jogo num clube profissional ou num clube de bairro, numa corrida ao final da tarde, um treino de amigos, a brincar ou mais a sério, todos os atletas têm um objetivo desportivo. Mas por vezes, e especialmente nesta fase turbulenta, existem objetivos de atletas, equipas ou mesmo instituições que são difíceis de atingir. É nesse contexto que surge o Heróis do Desporto.

Esta iniciativa, integrada no programa de responsabilidade social Heróis Betano, pretende apoiar atletas, equipas ou instituições com projetos na área do desporto. Com o Heróis do Desporto da Betano, essa ajuda extra pode chegar sob a forma de material desportivo necessário, uma viagem a uma competição ou qualquer outro tipo de apoio que seja aquela ajuda extra, mas fundamental para tornar estas metas mais fáceis de alcançar.

O programa Heróis do Desporto está aberto a candidaturas – no site www.herois.pt – para todos os tipos de atletas e instituições amadoras, que depois serão selecionadas por um painel constituído por elementos da Betano, mas também dois convidados: Joel Pereira, diretor de modalidades do SC Braga, e Rui Osório, diretor da Fundação Centenário do Marítimo, ambos os clubes patrocinados pela marca em Portugal.

A partir daí será escolhido um leque de Heróis do Desporto com base em critérios como a história desportiva, projeto apresentado, ambições e, claro, a situação social e económica dos candidatos. A Betano promete acompanhar os projetos escolhidos e apoiá-los para levar mais longe os sonhos e a paixão pelo desporto. Tudo em busca de novos heróis que marquem o desporto nacional.