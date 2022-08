Adrenalina: este parque aquático pede alguma coragem, mas há atrações para todos!

Antes de embarcar nesta aventura, siga a nossa dica: compre o bilhete online para evitar filas e, sobretudo, para aproveitar o dia ao máximo. O Splash Seixal está aberto das 10h às 19h, até 4 de setembro. Fomos experimentar tudo para que saiba com o que contar. Fizemos uma mochila, apanhámos o barco no Cais do Sodré, em Lisboa, atravessámos o Tejo e, em cerca de 20 minutos, chegamos ao destino.

Compre bilhete online

A entrada está bem organizada para quem já tem bilhete, mas também para quem o vai adquirir no local. Mal entramos, percebemos imediatamente que a segurança e a higiene estão acauteladas a vários níveis: quantidade de membros do staff, com nadadores-salvadores em todos os divertimentos, um posto de cuidados médicos e casas de banho a serem limpas sistematicamente. Pareceu-nos tudo perfeito.

Escorregas insufláveis

E agora? Começar por onde? Decidimos começar pelos escorregas que têm a particularidade e a originalidade de ser insufláveis. Uns fáceis, outros mais ou menos, mas não desistimos. No Kamikaze tivemos de subir algumas escadas e aguardar as instruções até chegar a nossa vez. Deslizamos e caímos na água às gargalhadas. Seguimos para o banzai splash e para o wild splash. Deslizar ou escorregar pode parecer fácil e seguro, mas são momentos de pura adrenalina.

Continuamos a dar a volta e encontramos o circuito de arborismo com 49 metros quadrados, cujo percurso é efectuado obedecendo a todas as normas de segurança. Uma vez iniciado, não há volta a dar, não podemos regressar! Fizemo¬ lo até ao fim, num misto de aventura e emoção.

Pizza, hambúrguer e uma piscina gigante

Estávamos com fome e não tínhamos levado comida de casa, apenas água, toalha, protetor solar e um chapéu. Percorremos a Street Food. Várias barracas oferecem comida ligeira como pizzas, hambúrgueres, cachorros… A zona está bem organizada, é ampla e como está aberta o dia inteiro é fácil lá chegar, sem grandes filas ou complicações.

De regresso ao parque mergulhámos numa piscina de adultos com 450 metros quadrados, ou seja, uma piscina gigante. Demos umas braçadas e percebemos que estava a começar uma aula de dança – pelo menos pareceu-nos dança pela música constante e animada do recinto.

Crianças de novo

Decidimos explorar a zona dos mais novos e ficamos com pena de já não sermos crianças: o insuflável é gigante, dezenas de crianças a rir e a brincar em perfeita sintonia. As piscinas da pequenada são tentadoras: uma tem minigaivotas com pedal e a outra tem bolas coloridas. Não arriscamos entrar nestas piscinas e ser repreendidos pelo staff, mas ficamos com muita vontade.

Campo de vólei

Depois de experimentarmos várias vezes os divertimentos, sentimo-nos na praia. O Splash Seixal tem um campo gigante de vólei de praia e foi lá que terminamos o nosso dia. A saída foi pacífica. Para os mais distraídos, há avisos de que o parque está quase a encerrar. Viemos embora, nós e centenas de pessoas, entre famílias, grupos de amigos e colónias de férias. Afinal, o Splash Seixal é para todos.