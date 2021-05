Agenda desportiva: Barcelona no epicentro do “terramoto”

Sporting e Porto voltam a entrar em campo em jornada potencialmente determinante para as contas do título em Portugal. Ambas a jogar em casa, assumem sem constrangimentos o papel de favoritos. Porém, há que olhar para os dados todos antes de tentar prever o desfecho desses encontros. O mesmo acontece com as Ligas europeias. Em Inglaterra, Espanha e Itália, há clássicos de grande intensidade, verdadeiramente imperdíveis. Um deles até deu para nos armarmos em intelectuais.

A Fórmula 1 volta a subir ao palco dos eventos de maior importância nos próximos dias, em Barcelona. O Grande Prémio de Espanha tem lugar apenas uma semana após o brilharete de Lewis Hamilton em Portimão. E como dão chuva para o dia da corrida, é de esperar emoção daquela de tirar o fôlego. Tal como em Los Angeles, onde Lakers e Clippers voltam a medir forças, com uma desforra em perspetiva.

Liga NOS: Dragão sem piedade dos algarvios

Segunda-feira, 10 de maio, 20h15

O campeonato nacional está na reta final. Este jogo no Dragão é de importância vital para o Porto na luta pelo topo, mas também para o Farense, urgentemente à procura de fugir aos lugares de descida. Os algarvios têm sido tudo menos presa fácil para as equipas mais fortes deste campeonato. Que o digam os próprios azuis e brancos, que não conseguiram mais do que um triunfo sofrido na primeira volta, por 1-0.

Não há grande volta a dar-lhe. O Porto é amplamente favorito e deve levar os três pontos com maior ou menor dificuldade, pela capacidade ofensiva, pelo facto de ser, nos últimos jogos, uma das equipas que menos remates permitiram aos adversários na sua área, mas também pelo perfil perdulário do Farense no ataque, apesar de rematar bastante.

Liga NOS: Leão com melhores garras do que Pantera

Terça-feira, 11 de maio, 20h30

O Sporting está muito perto de fechar uma época histórica, não só pela conquista do primeiro campeonato em 19 anos, mas também pela forma como o consegue, com uma equipa jovem que bateu recordes de invencibilidade nunca vistos por Alvalade.

Frente a um Boavista que vai dando mostras de qualidade – mas também de fragilidades defensivas! –, este vai ser, certamente, um jogo difícil para os leões. No entanto, estes vão acabar por resolver o problema, mais cedo ou mais tarde (mais tarde tem sido a tendência).

O Boavista é uma das piores defesas da Liga, mas também um dos melhores ataques da segunda metade da tabela, pelo que não espanta se marcar na visita a Lisboa. Ao contrário dos últimos jogos do Sporting, este pode ser um encontro com mais de 2,5 golos, divididos pelos dois conjuntos.

La Liga: paradoxo da omnipotência em Camp Nou

Sábado, 8 de maio, 15h15

O Barcelona já não depende de si para ser campeão espanhol, apesar de estar a apenas dois pontos do Atlético e poder, neste clássico da La Liga, ultrapassar os colchoneros. É que o segundo classificado Real Madrid tem vantagem, e, se fizer a sua obrigação até ao final e ganhar todos os jogos, fica à frente dos catalães. Uma grande confusão é o que caracteriza o topo da tabela... e o Sevilha também está à espreita!

Este vai ser um embate entre aquele que é, de longe, o melhor ataque da Liga, contra a melhor defesa – duas equipas que venceram "apenas" três dos últimos cinco jogos.

O Barça tem confiado na qualidade de Lionel Messi para resolver os problemas e é sabido que o Atlético é um dos "clientes habituais" do argentino – La Pulga já marcou 32 golos ao emblema de Madrid. Só que, desta feita, o Atlético não vai ter pejo em colocar o "autocarro", conduzido por Jan Oblak, em frente à sua baliza.

Cheira a empate em Camp Nou, num embate entre uma "força irresistível" e um "objeto inamovível".

Premier League: um embate de Champions

Sábado, 8 de maio, 17h30

Manchester City e Chelsea são os dois finalistas da Liga dos Campeões, num embate 100% inglês. Mas, antes do jogo decisivo em Istambul, os dois emblemas encontram-se em jogo da 35ª jornada da Liga inglesa. O título da Premier League está praticamente fechado – o City até poderia ter sido já campeão, caso o Liverpool tivesse ganho em casa do United, no domingo, mas o jogo foi adiado. Portanto, o interesse aqui reside mais na luta dos Blues de Londres pelo top 4 da tabela.

Além do melhor ataque, os comandados de Pep Guardiola têm a melhor defesa da prova, mas a segunda melhor é a do Chelsea. A necessidade dos visitantes em atacar pode ser-lhe fatal, pelo que não há como fugir ao favoritismo dos citizens. Se vencerem, serão campeões.

Serie A: um doce para Cristiano Ronaldo

Domingo, 9 de maio, 19h45

O Inter é já campeão transalpino, pela primeira vez após 11 anos de espera, pelo que o clássico do Norte de Itália, entre Juventus e Milan, reveste-se de importância por outros motivos.

Em jogo está um lugar entre os quatro primeiros, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Tanto a formação de Cristiano Ronaldo como a de Zlatan Ibrahimovic estão longe de encantar nos últimos tempos, mas não só o histórico recente como as estatísticas dão favoritismo à Velha Senhora.

Nos últimos cinco jogos, o Milan foi umas das equipas da Serie A que mais remates permitiram aos adversários, numa média de 14,1 por jogo, sendo 10,0 na sua grande área. Um "doce" para CR7.

Se preferir indicadores históricos, saiba que dos 15 últimos embates entre os dois emblemas, a Juve ganhou dez; o Milan, dois. As cartas estão na mesa.

Fórmula 1: Barcelona espera corrida louca

Domingo, 9 de maio, 14h00

Após o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, ganho mais uma vez por Lewis Hamilton, teremos agora uma segunda corrida no espaço de uma semana, em Barcelona, o Grande Prémio de Espanha.

Eventos em semanas consecutivas são ótimos para manter a adrenalina ao rubro, mas esta deve arrefecer um pouco, uma vez que as previsões dão chuva para esse domingo sobre o circuito da Catalunha.

Se tal se confirmar, sendo que são esperados dias mistos na sexta e no sábado, é de prever uma grande confusão de troca de pneus, paragens nas boxes e alguns acidentes. Quem se adaptar melhor às condições vai ter vantagem.

Agora uma pergunta para si: quem acha que vai ser o piloto mais competente e por que motivo escolheu Lewis Hamilton?

