Agenda desportiva: Batalhas épicas em Portugal e Espanha

Arrancamos esta agenda desportiva com mais um jogo de grande cartaz na Liga portuguesa, entre dois dos integrantes do G5. O Benfica, terceiro classificado e em clara subida de forma, visita o Paços de Ferreira que, apesar de aparentar uma quebra, é um osso duro de roer em casa. Só que não pode contar com o seu goleador. Enquanto isso, o Tondela recebe o Porto, um frente a frente que na primeira volta acabou com diferença mínima para os azuis e brancos.

Lá fora, também não se brinca em serviço. O grande El Clásico do futebol espanhol é já este sábado, entre Real Madrid e Barcelona. Em Inglaterra, José Mourinho tem uma "pedra no sapato" e a luta pelo terceiro lugar na Alemanha ganha contornos dramáticos. Como sempre, terminamos com um jogo em destaque da NBA, de novo com o campeão, a atravessar momentos complicados. Vão perder a ação? Nós não!

Liga NOS: quebra-cabeças em Paços de Ferreira

Sábado, 10 de abril, 20h30

É o jogo grande da 26ª jornada. O Paços é a equipa-sensação da Liga, já o sabemos, e está numa fase de menor fulgor, com quatro derrotas seguidas fora de casa. O Benfica, por seu turno, está em crescendo e apresenta-se neste jogo com a confiança dos favoritos, como a equipa nas principais Ligas europeias que cria mais ocasiões flagrantes e a mais rematadora da Liga portuguesa.

Contudo, a quebra pacense parece dar-se apenas na condição de visitante. Em casa, é mesmo a quarta melhor equipa, com nove vitórias e apenas uma derrota, tendo ganho ao Porto! Ao mesmo tempo, as águias só ganharam metade dos seus jogos fora da Luz… mas venceram com categoria em Braga, enquanto os castores não podem contar com o seu goleador, Douglas Tanque, castigado. Arrisca?

Liga NOS 10 de abril Paços de Ferreira vs Benfica 6.25 4.25 1.45 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga NOS: Dragão quer agarrar-se à Champions

Sábado, 10 de abril, 18h00

Este tem ar de um daqueles jogos capazes de surpreender tudo e todos, mesmo que o favoritismo, real e concreto, do Porto se confirme no resultado. Aconteceu na primeira volta, num jogo louco no Dragão que teve sete golos e acabou com vitória tangencial dos azuis e brancos por 4-3. Será que o campeão vai sentir as mesmas dificuldades? A verdade é que o Tondela está a fazer um belo campeonato, está numa posição tranquila e, na última jornada, ganhou pela primeira vez fora de casa, na visita ao Vitória de Guimarães.

Do lado contrário, os dragões vêm de um jogo complicado com o Chelsea, na Liga dos Campeões, com o desgaste natural destes embates, mas Porto é Porto. A equipa de Sérgio Conceição é, naturalmente, uma das formações que mais rematam e vai defrontar um Tondela que é a quarta que mais disparos permite por jogo (13,1) e a segunda que mais consente na grande área (8,4). Parece fácil, não é? Veremos se será.

Liga NOS 10 de abril Tondela vs Porto 7.50 4.25 1.40 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: luta feroz pelo terceiro lugar

Sábado, 10 de abril, 14h30

A questão do título na Alemanha parece estar mais ou menos arrumada, após a vitória do Bayern em casa do Leipzig, por 1-0, no passado fim de semana, mas o que não faltam são pontos de interesse na Bundesliga. A luta pelo terceiro lugar está ao rubro e, na 28ª jornada, o Eintracht de Frankfurt, quarto posicionado, recebe o terceiro, o Wolfsburgo.

As duas equipas estão num excelente momento, mas os visitantes não têm André Silva como os anfitriões. O atacante português marca sem parar: soma 22 golos na prova, é o segundo melhor marcador, atrás de Robert Lewandowski (que está noutro planisfério, com 35 tentos).

Não nos espantava se, em casa, voltasse a "molhar a sopa". E o Eintracht é "só" o segundo melhor ataque da Liga. É fazer as contas…

Bundesliga 10 de abril Eintracht Frankfurt vs Wolfsburgo 2.25 3.40 3.00 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: El Clásico com vista para o título

Sábado, 10 de abril, 20h00

Se calhar é azar, mas o Real Madrid recebe o Barcelona, no El Clásico da La Liga espanhola, com os catalães a atravessarem, talvez, o melhor momento da época. A equipa de Ronald Koeman vai com seis vitórias seguidas e está em segundo lugar, com mais dois pontos do que o terceiro, o Real Madrid. Enquanto isso, os comandados de Zinedine Zidane vão alternando exibições de nível com tropeções incompreensíveis e os dados não abonam a favor dos merengues.

Nas últimas cinco épocas, o Barça ganhou quatro vezes na casa do Real, que só venceu na última. No processo, os catalães marcaram 11 golos, os madridistas quatro e ficaram três vezes em branco.

O Barcelona é a equipa com mais posse de bola, eficácia de passe, remates e taxa de conversão dos mesmos esta época na La Liga. É preciso dizer mais?

La Liga 10 de abril Real Madrid vs Barcelona 2.90 3.60 2.20 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: vida difícil para Mourinho

Domingo, 11 de abril, 16h30

Após um arranque de temporada fulminante, o Tottenham de José Mourinho entrou numa fase negra, da qual ainda não saiu totalmente. Nos últimos cinco jogos somou três triunfos, uma derrota e um empate – este na derradeira jornada, 2-2 em casa do Newcastle. A dependência ofensiva de Harry Kane deixa a equipa vulnerável às naturais oscilações de forma do avançado.

Do outro lado, está um Manchester United que, apesar de longe do líder City, não perde há dez jogos, ganhou os últimos três e tem uma característica: fora de casa é sólido e mortífero no contra-ataque, somando nove vitórias, seis empates e… zero derrotas (a única formação da Premier League que ainda não perdeu fora de portas). Caso para Mourinho colocar "as barbas de molho".

Premier League 11 de abril Tottenham vs Manchester United 2.80 3.30 2.40 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt