Agenda desportiva: Benfica e Braga prontos para “incendiar” a Luz

Devido às provas europeias, os três grandes voltam a jogar todos no mesmo dia. Destaque óbvio para a receção do Benfica ao Braga, um embate entre equipas ainda longe da melhor consistência, mas também para o regresso do Porto à casa da equipa que o afastou da Taça da Liga, o Santa Clara. Será que os comandados de Sérgio Conceição se vão desforrar da desfeita açoriana na Allianz Cup?

Nas outras Ligas, realce para dois dérbis: o de Manchester – entre United e City em Old Trafford – e o de Milão. Na Alemanha, o Leipzig de André Silva recebe o Dortmund do ausente Haaland. Terminamos com um olhar para o Grande Prémio do Algarve em Moto GP.

Liga portuguesa: haverá duas sem três na Luz?

Benfica-Braga: domingo, 7 de novembro, 21h15

Santa Clara-Porto: domingo, 7 de novembro, 17h00

No domingo, o foco está na receção do Benfica ao Sp. Braga. Este é um jogo fundamental para aquilatar qual o rosto da equipa de Jorge Jesus, se a que deu tão boa conta de si até ao triunfo ante o Barcelona, se a que perdeu cinco pontos na Liga nas três jornadas seguintes e foi goleado em casa pelo Bayern. Pela frente uma formação minhota com oscilações de forma, ora empata, ora ganha, e que parece longe da estabilidade. Qual a que está em “menos má” situação? O Benfica é favorito, mas não podemos esquecer que o Braga só ganhou três vezes na casa das águias e que duas delas foram nas últimas duas épocas. Mais vale apostar num jogo com menos de 2,5 golos, que está com ótima odd na Solverde.pt

Não esquecemos os outros dois principais candidatos ao título, com realce para a visita do Porto a Ponta Delgada. Os dragões chegaram à liderança na ronda passada, caindo o Benfica para terceiro, mas a verdade é que há poucos dias, a contar para a Taça da Liga, os portistas perderam na casa do Santa Clara por 3-1, sendo eliminados da prova. Conhecendo o espírito de Sérgio Conceição e dos seus comandados, cheira a desforra dos azuis e brancos, claramente favoritos em casa do último classificado.

Premier League: dérbi de Manchester com desequilíbrio à vista?

Sábado, 6 de novembro, 12h30







Na jornada passada, o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foi cilindrado em casa pelo Liverpool (0-5), jogo que revelou as fragilidades dos Red Devils e que recuperou a memória de um desaire por 6-1 em Old Trafford ante o rival Manchester City, em 2011. Não há dois jogos iguais, mas as questões psicológicas são importantes e, curiosamente, o próximo adversário do United em casa é… o City.

Será que Ronaldo e companhia vão dar seguimento ao 3-0 que “despediu” Nuno Espírito Santo do Tottenham, ou regressam à pior versão? O City também vem de um desaire, por 2-0, em casa, com o Crystal Palace, mas sendo a formação de Pep Guardiola a que menos remates permite na Liga inglesa – apenas 6,7 por jogo – e a segunda melhor defesa, é claramente favorita a levar os três pontos, perante um adversário que perdeu três dos últimos cinco jogos na prova.

Bundesliga: festival de golos na ementa

Sábado, 6 de novembro, 17h30







Se tudo correr pela “normalidade”, este vai ser um jogo com golos, muitos golos, mesmo que o Dortmund esteja sem a principal figura, o letal Erling Haaland, que só deve regressar da lesão em 2022. O Leipzig, de André Silva, começou mal a época, mas nos últimos cinco jogos ganhou três e não perde há seis. O Dortmund é segundo e favorito, mas apenas no papel, pois a subida de forma dos homens da Red Bull é notória.

Assim, mais vale ir pelo seguro e olhar para os golos, e esses dizem muito. As duas equipas apresentam, em conjunto, uma média de 4,2 golos marcados e sofridos (com o Leipzig na condição de visitado e o BVB de visitante). E 88% dos jogos de ambas tiveram mais de 2,5 golos e 65% mais de 3,5. É por uma destas duas hipóteses que vai a nossa dica, com excelentes odds Solverde.pt.

Serie A: Derby della Madonnina com golos

Domingo, 7 de novembro, 19h45







Após vencer por 2-1 na difícil visita à Roma de José Mourinho, jogo que manteve os Rossoneri na liderança da Liga transalpina, a par do Nápoles, é a vez de Zlatan e companhia jogarem o grande dérbi de Milão, frente ao campeão Inter. O Derby della Madonnina vai parar Itália nesta partida da 12ª jornada, que pode cimentar a condição de favorito para o Milan e começar a afastar – talvez em definitivo – os Nerazzurri da luta pelo Scudetto. É que o Inter, apesar de terceiro classificado, já está a sete pontos do rival e, em caso de derrota, passa para dez.

Todavia, apontar um favorito é complicado e mais vale levarmos em consideração que este vai ser um jogo entre os dois melhores ataques (25 e 28 golos, respetivamente) da Serie A. Entre as duas formações há uma média de 3,3 golos marcados/sofridos, pelo que apontamos para um jogo com mais de 2,5 golos. Não é medo, é receio…

MotoGP: Miguel Oliveira pode fechar época em grande

Domingo, 7 de novembro, 13h00







Pela segunda vez este ano, o calendário MotoGP tem uma corrida em Portugal e em Portimão – após o evento de meados de abril, desta vez chamado Grande Prémio do Algarve. Fabio Quartararo sagrou-se campeão pela primeira vez, na última corrida, em Itália. Com a questão do título de pilotos já decidida, as equipas viram-se para as classificações de equipas e de construtores e aproveitam para começarem a pensar na próxima temporada, pelo que é natural que os resultados percam um pouco do padrão habitual – que já não era muito definido.

Marc Márquez tem brilhado desde o Grande Prémio de Aragão, com um segundo lugar, um quarto e dois triunfos seguidos (em quatro corridas). Seria o nosso favorito, não se tivesse lesionado num treino antes do início da qualificação. Assim, Quartararo regressa à "pole position" dos nossos favoritos, mas colocamos também Miguel Oliveira na equação – ele que, conhecendo como ninguém a pista de Portimão, vai querer brilhar nesta penúltima corrida da época.