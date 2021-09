Agenda desportiva: Benfica e Porto em risco no Minho

A luta pelo topo na Liga portuguesa está ao rubro e, nesta próxima jornada, Benfica e Porto têm duas deslocações difíceis. As águias visitam o castelo do Vitória de Guimarães, onde, apesar de tudo, têm vencido com regularidade nos últimos anos. Já os dragões vão a casa de um Gil Vicente que começou bem a época, mas que está em queda de forma e resultados. Será que algum dos "grandes" vai deixar cair pontos?

Em Inglaterra e Itália, há dois jogos que prendem a atenção dos mais apaixonados. O campeão da Europa, o Chelsea, recebe o campeão de Inglaterra, o Manchester City. São duas forças dominantes, num duelo que, nos últimos tempos, tem caído mais para o lado dos londrinos nos confrontos diretos. Em Itália, José Mourinho vai jogar o dérbi da Cidade Eterna. Nos motores, talvez tenha chegado a hora de Lewis Hamilton atacar com força a liderança.

Liga portuguesa: dragão à caça do galo

Sexta-feira, 24 de setembro, 21h15

Este vai ser um jogo entre duas formações em momentos de forma distintos. O Gil Vicente começou a Liga com duas vitórias e futebol sólido, mas nas últimas quatro jornadas não venceu uma única vez, contando mesmo com duas derrotas. Já o Porto está num bom momento, interno e externo. Após arrancar um empate a zero em casa do Atlético, os dragões despacharam o Moreirense com cinco golos sem resposta e estão moralizados.

Os minhotos jogam em casa, onde não têm conseguido aproveitar essa vantagem, contando com uma vitória, um empate e uma derrota, e cinco golos marcados em quatro sofridos. A esperança do Gil está mesmo no facto de os portistas terem dois empates como forasteiros, com apenas quatro golos marcados em três partidas e já três sofridos (aliás, os únicos que consentiu). O Porto é claramente favorito, mas, meus amigos, a odd para "Ambas as equipas marcam" está interessante na Solverde.pt.

Liga portuguesa 24 de setembro Gil Vicente vs Porto 6.75 4.25 1.42 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: águia com perigosa visita ao castelo

Sábado, 25 de setembro, 18h00

O arranque de época do Benfica tem sido quase imaculado, apesar de o empate em casa do Dínamo de Kiev ter deixado algumas interrogações sobre a capacidade do ataque da equipa de Jorge Jesus na visita a equipas com maior potencial. Na Liga portuguesa o registo é perfeito – seis jogos, outras tantas vitórias. A visita a Guimarães não será certamente fácil, apesar de o histórico recente das duas equipas apontar para o contrário.

Nas últimas dez épocas, o Vitória ganhou apenas uma vez ao Benfica no castelo, em fevereiro de 2012, somando mais oito derrotas e um empate neste período. Em sete dessas partidas ficou mesmo em branco. Os minhotos ganharam apenas uma vez esta época e registam quatro empates, sendo que no ataque tem estado o problema (seis golos marcados em outros tantos encontros). Porém, o espírito de luta do Vitória é inegável, como não se via há anos. Embora o Benfica seja o claro favorito, as "favas" não estão contadas.

Liga portuguesa 25 de setembro Vitória SC vs Benfica 4.50 3.75 1.67 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: choque de colossos em Inglaterra

Sábado, 25 de setembro, 12h30

É caso para dizer que o Chelsea, campeão europeu, é a "besta negra" do Manchester City de Pep Guardiola. Os citizens são vistos como a grande força do futebol inglês, com títulos uns atrás dos outros, mas a verdade é que os blues de Londres têm um registo muito interessante e são, provavelmente, a maior "pedra no sapato" de Pep.

O mais óbvio exemplo é o da final da Liga dos Campeões da época passada, com as duas equipas a defrontarem-se no Dragão e o Chelsea a levar a melhor, por 1-0, e o mesmo aconteceu nas meias-finais da Taça de Inglaterra.

Nos últimos cinco confrontos entre os dois emblemas em Stamford Bridge, o Chelsea ganhou três, o City dois. Neste arranque de Premier League, o Chelsea tem mostrado ser uma equipa praticamente imbatível na defesa, com apenas um golo sofrido. Difícil não olhar para os londrinos como favoritos, mas se se sentir pouco aventureiro, a opção "Menos de 2,5 golos" também dá uma boa odd na Solverde.pt.

Premier League 25 de setembro Chelsea vs Manchester City 2.65 3.10 2.60 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: dérbi eterno da Cidade Eterna

Domingo, 26 de setembro, 17h00

A Roma de José Mourinho perdeu a invencibilidade na Serie A (e na época) na visita ao Hellas Verona, onde perdeu por 3-2. Um rombo que já tinha tido ameaços na receção ao Sassuolo, quando os romanos conseguiram ganhar apenas nos descontos, e em casa. No próximo domingo, o treinador português vai ter o primeiro grande teste: o dérbi da Cidade Eterna, entre Lazio e Roma, com os primeiros na condição de visitados.

As duas equipas estão no topo da tabela e têm características que as unem: ambas estão em grande forma ofensiva, marcam muitos golos, mas também os sofrem. Se nas últimas cinco épocas a vantagem nestes confrontos pende apenas marginalmente para a Lazio (duas vitórias, uma derrota, dois empates), talvez seja melhor olhar para as opções "Ambas marcam" e "Mais de 2,5 golos".

Serie A 26 de setembro Lazio vs Roma 2.45 3.40 2.65 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Hamilton prepara assalto à liderança

Domingo, 26 de setembro, 13h00

A luta pelo título mundial está ao rubro, a ponto de o despique entre Max Verstappen e Lewis Hamilton se desenrolar na gravilha, com um carro em cima do outro. Esta disputa parece estar a entrar num ponto de não retorno em termos de intensidade. Se os Red Bull se mostram bem mais competitivos nesta fase da época, com favoritismo ao neerlandês, também é verdade que o controlo emocional de Max parece estar por um fio.

No último Grande Prémio, em Monza, a McLaren conseguiu a primeira vitória desde 2012 e logo com dobradinha – Daniel Ricciardo e Lando Norris subiram ao pódio nos dois primeiros lugares. Agora a entourage viaja até à Rússia e aí poderemos ver os primeiros sintomas do tal descontrolo de Verstappen, além de outras questões estratégicas.

Max sofreu uma penalização devido ao acidente com Lewis e é possível que opte por um quarto motor na Rússia, o que o atiraria para o último lugar da grelha de partida. Caso tal aconteça – e mesmo que não suceda –, Hamilton apresenta-se como favorito numa pista onde tem dominado.