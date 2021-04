Agenda desportiva: Braga promete ser “pedreira” no sapato do Sporting

Enquanto se discute acaloradamente sobre a Superliga Europeia, os campeonatos nacionais não param. Em Portugal, joga-se uma partida que pode ser decisiva para o Sporting arrancar imparável rumo ao título, ou tropeçar perigosamente, na visita a Braga. Enquanto isso, o Porto vai a um recinto onde só ganhou uma vez nas últimas cinco épocas e convém lembrar que o Moreirense já roubou pontos a Benfica e Sporting em casa.

Em Inglaterra, o Tottenham tem "nos pés" a possibilidade de conquistar a Taça da Liga, mas já sem José Mourinho e, possivelmente, sem o melhor marcador, Harry Kane... Em França, Lyon e Lille jogam a cartada decisiva. Na Alemanha, o foco são os lugares da Champions. Já no UFC vai realizar-se um combate por um cinturão que terá lotação esgotada de público pela primeira vez desde março de 2020. Loucura total!

Liga NOS: Sporting joga cartada em Braga

Domingo, 25 de abril, 20h00

A Liga portuguesa entrou numa fase decisiva, na qual qualquer deslize ou oscilação poderá levar a perda irreparável de pontos. Nas últimas jornadas, tanto Braga como Sporting registaram empates potencialmente comprometedores. Se os minhotos estão afastados da luta pelo título, já o leão não se pode dar ao luxo de tropeçar, pois o Porto está ali à espreita. E o historial recente não favorece o líder.

Em 64 jogos com o Braga como anfitrião, os minhotos venceram 22 vezes. Os lisboetas, 30. Mas, nas últimas três temporadas, os minhotos ganharam sempre e pelo mesmo resultado, 1-0.

Tendo em conta que o Sporting atravessa uma fase de menor fulgor ofensivo – mas continua sólido –, e que os arsenalistas também perderam a veia goleadora, a melhor previsão é mesmo a de que haverá poucos golos.

Liga NOS 25 de abril Braga vs Sporting 2.90 3.25 2.35 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga NOS: berbicacho para o dragão

Segunda-feira, 26 de abril, 21h15

O Porto está numa sequência de resultados positivos, com vitórias que lhe permitiram aproximar-se do líder. Ainda assim, a maioria desses triunfos tem estado longe de ser categórica, com muitas margens mínimas. A seguir ao jogo desta quinta-feira com o Vitória SC, os azuis e brancos visitam um adversário historicamente incómodo e que esta época já roubou pontos a Benfica e Sporting em casa. Falamos do Moreirense.

No que ao dragão diz respeito, nas últimas cinco temporadas, os portistas ganharam somente uma vez nas visitas a Moreira de Cónegos – precisamente na última, por 4-2 –, registando uma derrota e três empates neste período.

É caso para o campeão nacional colocar "as barbas de molho", mas não deixa de ser favorito.

Liga NOS 26 de abril Moreirense vs Porto 7.25 4.25 1.40 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: Haaland já tem "pólvora" outra vez

Sábado, 24 de abril, 14h30

A luta sem quartel pelos lugares de Champions da Liga alemã prossegue. Este sábado, temos mais um capítulo escaldante. O Wolfsburgo está a fazer um excelente campeonato e caracteriza-se pela sua defesa segura. Mas, num dos jogos mais importantes da época, na receção a um Bayern fragilizado por uma onda de lesões, não foi capaz de evitar a derrota por 3-2.

No fim de semana, recebe o Dortmund, que continua irregular, mas tem "de volta" Erling Haaland. O goleador norueguês esteve sete jogos em branco – algo inédito! –, mas regressou aos golos ante o Bremen e vai, certamente, fazer a vida negra ao Wolfsburgo.

Bundesliga 24 de abril Wolfsburgo vs B. Dortmund 2.95 3.70 2.15 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Final da Taça da Liga inglesa: finalmente um troféu para os Spurs

Domingo, 25 de abril, 16h00

O Tottenham tem a possibilidade de regressar finalmente à conquista de títulos. No próximo domingo, disputa com o Manchester City a final da Taça da Liga. Esta poderia até ser uma excelente ocasião para os Spurs causarem uma surpresa e arrecadarem o cetro, poucos dias após o City ser eliminado nas meias-finais da Taça de Inglaterra pelo Chelsea e tendo, na próxima semana, um importante compromisso nas meias-finais da Liga dos Campeões... É natural que Pep Guardiola poupe alguns jogadores. Acontece que os londrinos, que acabaram de despedir José Mourinho, têm o seu melhor jogador, e marcador, Harry Kane, em dúvida por lesão. E agora?

Taça da Liga inglesa 25 de abril Manchester City vs Tottenham 1.50 4.00 6.00 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Ligue 1: título passa por Lyon

Domingo, 25 de abril, 20h00

A Liga francesa está no auge da emoção. A cinco jornadas do final da prova, apenas três pontos separam o primeiro classificado, o Lille (70), do quarto, o Lyon (67). Estas duas equipas defrontam-se no domingo, numa partida que pode ser decisiva para um dos conjuntos.

Os dois emblemas registaram duas vitórias apenas nos últimos cinco jogos, bem como dois empates e uma derrota. O anfitrião Lyon, que é uma equipa forte ofensivamente em casa (34 golos), defronta um Lille que fora de portas sofreu somente nove – liderados na defesa pelo português José Fonte. Os visitantes são a segunda equipa da Liga gaulesa que menos remates permite aos adversários (9,1), o Lyon a que mais remata (16,1). Qual levará a melhor?

Ligue 1 25 de abril Lyon vs Lille 2.10 3.25 3.40 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

UFC 261: vingança de Masvidal ou repetição da história?

Sábado, 24 de abril, 20h00

A categoria peso meio-médio vai ter novo campeão na madrugada de sábado para domingo… ou então o mesmo. Num muito aguardado combate que terá, pela primeira vez desde o início da pandemia, lotação esgotada de público (15 mil espetadores), Kamaru Usman, o "Nigerian Nightmare", defronta o mesmo adversário que venceu na decisão do título do ano passado, o norte-americano Jorge Masvidal – que vai querer a desforra.

Usman soma 18 vitórias e uma derrota no currículo. Masvidal tem 35 triunfos e 14 desaires. Ambos registam perto de 50% de vitórias por KO, pelo que não espantará se for mesmo assim que este combate seja decidido. Usman é claro favorito.

UFC 24 de abril Kamaru Usman vs Jorge Masvidal 1.16 3.30 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt