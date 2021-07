Agenda desportiva: Brasileirão e Jogos Olímpicos a todo o vapor

As Ligas europeias tardam em começar, com algumas exceções, como o caso da Rússia, onde o Spartak de Moscovo, de Rui Vitória – adversário do Benfica na Liga dos Campeões –, arranca com uma difícil deslocação. Em grande ritmo está o Brasileirão, com diversos jogos empolgantes, incluindo o do Palmeiras, de Abel Ferreira, que lidera a Série A e recebe o histórico Fluminense.

Porém, as atenções começam a virar-se para o grande evento desportivo mundial, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que tem já o seu torneio de futebol a decorrer e terá um escaldante Brasil-Costa do Marfim para nos entreter. Vencerá o virtuosismo da canarinha ou a vertigem e força física da formação africana?

Brasileirão: Abel com tudo para aumentar sequência

Sábado, 24 de julho, 23h00

Como referimos na semana passada, a vitória do Palmeiras na visita ao Atlético Goianiense acabaria por acontecer com maior ou menor dificuldade (foi com menor, por 3-0), pelo que Abel Ferreira lidera isolado o Brasileirão, com mais três pontos para o segundo qualificado, e numa sequência de seis vitórias consecutivas, com um pecúlio de 14 golos marcados e cinco sofridos. Agora, o Verdão recebe o histórico Fluminense, que está longe dos seus tempos áureos e ocupa o nono lugar, 11 pontos atrás e com alguns problemas defensivos (11 golos sofridos e só dez marcados em 12 partidas). Assim sendo, não esperamos mais do que novo triunfo da equipa do treinador português, e a odd Solverde.pt não está nada má.

Brasileirão 24 de julho Palmeiras vs Fluminense 1.70 3.30 5.25 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Brasileirão: teste à “fortaleza” do Bragantino

Domingo, 25 de julho, 20h00

O Bragantino, equipa da Red Bull, começou o campeonato brasileiro em grande estilo, chegando a liderar durante algumas jornadas. Contudo, apesar de ser a única formação ainda invicta na prova, uma sequência de três empates consecutivos atirou a equipa de São Paulo para o quarto lugar, com os mesmos 24 pontos do seu próximo adversário. O Fortaleza está a surpreender tudo e todos, vai na terceira vitória consecutiva e baseia o seu sucesso na solidez defensiva – é a melhor defesa, com nove tentos sofridos, a par do Flamengo. Em casa, a formação do Nordeste brasileiro soma cinco vitórias e um empate e é favorito a impor a primeira derrota ao Bragantino. Mais uma vez a odd é apetecível.

Brasileirão 25 de julho Fortaleza vs RB Bragantino 2.40 3.00 2.95 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga russa: estreia para Rui Vitória

Sábado, 24 de julho, 18h00

O Spartak de Moscovo, orientado pelo português Rui Vitória, é o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio de segunda-feira. Nada melhor do que começar a acompanhar os moscovitas até aos embates de agosto com as águias. Os russos estão bem adiantados na preparação e a Premier League do “país dos Czares” começa já este fim de semana. A tarefa de Vitória não é nada fácil neste arranque, com uma complicada deslocação ao terreno do Rubin Kazan, quarto classificado no último campeonato. O Spartak (que foi vice-campeão) é favorito ao triunfo, mas resta saber se Rui Vitória já conseguiu implementar as suas ideias num contexto e realidade bem diferentes. Suspeitamos que sim.

Liga Russa 24 de julho Rubin Kazan vs Spartak Moscovo 3.00 3.25 2.15 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Jogos Olímpicos: para esquecer a Copa América

Domingo, 25 de julho, 09h30

Com jogadores como Diego Carlos, Gabriel Menino, Bruno Guimarães, Dani Alves e Richarlison, a seleção do Brasil surge nos Jogos Olímpicos de Tóquio como uma das favoritas às medalhas, inclusive à de ouro. É certo que a canarinha nem sempre se dá bem com a vertigem e o poder físico das seleções africanas, que costumam brilhar nas Olimpíadas, mas este embate deverá cair para o lado do escrete, que quererá, certamente, compensar a derrota da equipa principal na Copa América com um bom desempenho no Japão. Os costa-marfinenses não deverão ser adversários à altura, apesar de apresentarem nomes como Eric Bailly e Franck Kessié – bem como alguns nomes a atuar em Portugal.





Jogos Olímpicos 25 de julho Brasil vs Costa do Marfim 1.24 5.50 10.00 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Major League Soccer: Big Apple para Nani

Domingo, 25 de julho, 23h00

As duas equipas defrontaram-se pela última vez no início de maio, na casa do emblema de Nani, e ambas não foram além de um empate 1-1. O Orlando, do internacional português, tarda em “descolar” definitivamente no que toca a exibições e resultados, e não vai ter vida fácil na visita ao New York City que, por seu turno, também está a fazer uma prova modesta até ao momento, ocupando lugares a meio da tabela da MLS. Os registos de golos marcados e sofridos não divergem muito, pelo que poderemos estar perante um novo empate.