Agenda desportiva: Dérbi eterno para parar Lisboa inteira

A Liga portuguesa está a chegar ao fim, o Sporting é o campeão, mas nada consegue tirar o interesse a um escaldante dérbi no Estádio da Luz entre Benfica e a formação leonina, isto numa jornada em que o Porto joga na casa de um, até agora, inofensivo Rio Ave. Inofensivo tem sido também Cristiano Ronaldo e o ataque da Juventus, que recebe o recém-coroado Inter dias após ser batida pelo Milan em Turim. E em Inglaterra, o Leicester quer voltar aos títulos ante o Chelsea, na final da Taça de Inglaterra.

No UFC vamos ter, finalmente, campeão de peso-leve, com um brasileiro e um norte-americano, especialistas em submissões, a entrarem num combate difícil de prever o desfecho, enquanto na NBA a época regular está a chegar ao fim, tal como as esperanças dos Pelicans.

Liga NOS: dérbi para celebrar o título

Sábado, 15 de maio, 18h00

O campeão da Liga está encontrado, o Sporting, que arrecadou o troféu 19 anos após a última conquista. E nada melhor do que o “dérbi dos dérbis” para assinalar o facto. No sábado, Benfica e Sporting defrontam-se no Estádio da Luz, em jogo da penúltima jornada, e apesar de em jogo já não estar nenhum troféu, é certo e sabido que nenhum dos emblemas gosta de perder estes confrontos e as “águias” não vão querer participar nas celebrações.

Se na segunda metade da época, o Benfica passou a caracterizar-se como uma equipa muito rematadora e que melhorou os seus registos defensivos, nas últimas jornadas essa realidade mudou um pouco. O Sporting, que até nem vinha a registar números ofensivos relevantes, foi uma das formações que mais remataram nos últimos tempos, ao mesmo tempo que manteve a solidez defensiva, e os encarnados pioraram em ambas as vertentes. Contudo, neste tipo de jogos as tendências recentes costumam importar pouco e, sem arriscar um favorito, parece provável que ambas as equipas irão marcar.

Liga NOS 15 de maio Benfica vs Sporting 1.92 3.50 3.70 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga NOS: dragão em território “amigável”

Sábado, 15 de maio, 20h30

Com o segundo lugar de acesso à Champions bem encaminhado, o Porto visita um Rio Ave em profunda crise, e em risco de descida de divisão, contrariando a sua história recente. Competentes a ter a bola, os vila-condenses parecem não saber o que fazer com ela, têm um dos piores ataques do campeonato, rematam pouco e apresentam uma taxa de conversão de disparos mínima.

Perante uma equipa defensivamente sólida como a do Porto, não é descabido – antes pelo contrário – esperar uma vitória tranquila dos dragões sem sofrer golos. E olhando para os registos históricos, nas últimas 15 visitas dos azuis e brancos, os homens de Vila do Conde venceram apenas uma vez, a 30 de março de 2004, somando quatro empates nos “entretantos”.

Liga NOS 15 de maio Rio Ave vs Porto 6.25 4.25 1.47 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Final da Taça de Inglaterra: ensaio geral para o Chelsea?

Sábado, 15 de maio, 18h15

A fenomenal história do Leicester nos últimos anos poderá ter mais um capítulo. Em 2015/16, os Foxes venceram a Premier League de forma extraordinária, e agora, pela primeira vez desde então, podem arrecadar mais um grande troféu. Pelo menos estão na final da Taça de Inglaterra, a disputar sábado. O seu adversário é o surpreendente Chelsea, que desde a chegada de Thomas Tuchel tem estado em grande forma, a ponto de, além da final da FA Cup, ser também finalista da Liga dos Campeões.

Esse facto poderá jogar a favor do Leicester, que tentará aproveitar o foco do Chelsea na Champions, e o registo recente entre as duas equipas aponta para algum equilíbrio (quatro triunfos para os londrinos, dois para as “raposas” e quatro empates). Porém, é quase lendária a solidez defensiva do Chelsea, perito em aproveitar o contra-ataque, algo em que a equipa de Brendan Rodgers é muito débil a travar. Favoritismo para os homens de Stamford Bridge.

Taça da Liga inglesa 15 de maio Chelsea vs Leicester 1.90 3.40 3.90 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: golpe de misericórdia na Juve?

Sábado, 15 de maio, 17h00

A vida está complicada para a equipa de Cristiano Ronaldo. Após perder o título para o Inter, a “velha senhora” recebe agora o novo campeão, duas jornadas após ter perdido, também em casa, com o Milan, por concludentes 3-0, resultado que atirou, na altura, a Juve para o quinto lugar, fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A formação de Turim tem sempre muita bola, cria ocasiões, mas a finalização está pela rua das amarguras, em sintonia com a desinspiração recente de CR7, mas também de Álvaro Morata. O Inter, por seu turno, continua a “atropelar” tudo o que lhe aparece à frente e seria uma surpresa se os comandados de Antonio Conte não infligissem mais uma derrota aos homens da casa. Deixem-nos lá contrariar as odds.

Serie A 15 de maio Juventus vs Inter 2.10 3.60 3.10 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt