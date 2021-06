Agenda desportiva: Dois duelos ibéricos em dias frenéticos

Os campeonatos e as provas europeias já terminaram, pelo que agora é tempo de seleções, no que a futebol diz respeito. Portugal tem dois testes duros contra o mesmo adversário, Espanha, mas em escalões diferentes. Primeiro, as duas seleções jogam em busca da final do Euro sub-21. No dia seguinte, é a vez de um amigável de preparação para o Euro 2020. Neste último, prevê-se luta intensa, mesmo "a feijões", pois a rivalidade é grande.

Na Fórmula 1, após o desastre no Mónaco, Lewis Hamilton tem mais uma corrida em pista citadina para provar que não são só os Red Bull a darem-se bem nestas condições, enquanto na NBA prosseguem os play-offs com o escaldante Phoenix Suns – LA Lakers a aquecer a madrugada de quinta para sexta.

Euro sub-21: dérbi ibérico com final no horizonte

Quinta-feira, 3 de junho, 17h00

Portugal afastou Itália nos quartos de final do Euro sub-21. Num jogo sofrido em que esteve a vencer por 3-1, deixou-se empatar, mas acabou por resolver com 5-3 no prolongamento – embora frente a um adversário reduzido a dez elementos.

A turma das quinas não esteve tão bem como, por exemplo, na fase de grupos – já disputada há bastante tempo –, e terá de arrepiar caminho se quiser levar de vencida a atual campeã, Espanha, que afastou a Croácia nos "quartos", por 2-1.

Este vai ser um jogo entre o melhor ataque da prova, Portugal, com 11 golos, e a equipa mais rematadora, Espanha, com 71 – mais 11 do que a Alemanha e 12 do que os lusos. No entanto, a equipa das quinas é a que mais enquadra (26), à frente de nuestros hermanos (24).

Em nove jogos entre as duas seleções, os espanhóis levaram a melhor em cinco, Portugal em três. Há que mudar isso já.

Euro sub-21 3 de junho Espanha S21 vs Portugal S21 2.30 3.15 3.30

Jogo de preparação: rivalidade que não conhece tréguas

Sexta-feira, 4 de junho, 18h30

O Euro 2020 (ou 2021, como preferirem) está à porta e começaram já os jogos de preparação para a prova. Certamente não haverá muitos mais encontros, mesmo "a feijões", que despertem tanto interesse como o dérbi ibérico. Espanha e Portugal defrontam-se esta sexta-feira no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid (de João Félix), num encontro de preparação que encerra uma rivalidade intensa.

O mais importante é deixar a equipa pronta para o Euro, mas não é de esperar que ambas as seleções facilitem, pelo menos de início, apresentando os "onzes" mais fortes, ou perto disso, antes da avalancha de substituições na segunda parte.

Seja como for, este não deverá ser um jogo com muitos golos, mas é natural que ambas marquem, perante o lote de craques que as equipas têm nas escolhas.

Jogo de preparação 4 de junho Espanha vs Portugal 2.20 3.15 2.95

Apuramento Mundial – CONMEBOL: Messi e companhia são favoritos

Sexta-feira, 4 de junho, 01h00

A fase de qualificação da zona sul-americana para o campeonato do mundo regressa com alguns jogos de grande calibre, com destaque para a receção da Argentina ao Chile. Este é um encontro referente à sétima jornada, apesar de só terem sido disputadas quatro, devido aos vários adiamentos.

A Albiceleste chega a esta partida no segundo lugar, a dois pontos do Brasil, com três vitórias e um empate, enquanto a La Roja está no sexto posto, já com duas derrotas e um triunfo.

A formação de Messi pode não marcar muitos golos (só seis em quatro jogos), mas apresenta uma defesa sólida (dois sofridos), frente a chilenos que apresentam 6-6 em marcados e consentidos e mostram-se frágeis, pelo que a Argentina é claramente favorita.

Apuramento Mundial – CONMEBOL 4 de junho Argentina vs Chile 1.52 3.90 6.00

Apuramento Mundial – CONMEBOL: Escrete quer evitar surpresas

Sábado, 5 de junho, 01h30

O Brasil lidera a tabela, como já referimos, mas o Equador está a fazer um arranque de campanha muito interessante, com três vitórias consecutivas após o desaire no primeiro jogo.

Ainda assim não deverá ter argumentos suficientes para contrariar o favoritismo absoluto da canarinha, que venceu os jogos todos e marcou uma média de três golos por partida, sofrendo apenas dois no total. O triunfo do Brasil e mais de 2,5 golos está com excelente odd na Solverde.pt.

Apuramento Mundial – CONMEBOL 5 de junho Brasil vs Equador 1.24 5.50 11.00

Fórmula 1: resposta de Lewis ou afirmação de Max?

Domingo, 6 de junho, 13h00

No último Grande Prémio, no Mónaco, Max Verstappen foi o grande vencedor, aproveitando da melhor forma as definições perfeitas do carro para o circuito citadino e, ao mesmo tempo, os erros da Mercedes, que acabou só com Hamilton em pista e no sétimo posto.

O holandês saltou assim, pela primeira vez, para o comando do Mundial de Pilotos e o inglês vai querer emendar a mão e voltar à ribalta. Porém, o próximo Grande Prémio, em Baku, no Azerbaijão, pode não ser o ideal.

Este é também um circuito citadino, repleto de curvas, que os Red Bull gostam, mas também com uma longa reta… e os Red Bull já mostraram ser rápidos. Cheira a mais um triunfo de Max.

Fórmula 1 6 de junho Lewis Hamilton vs Max Verstappen 2.25 2.25