Agenda desportiva: duas Supertaças para um super fim de semana

Um pouco por toda a Europa, as competições oficiais internas regressam e o foco está nas Supertaças. Portugal e França têm jogos que dão títulos já este fim de semana, com Sporting e Sporting de Braga a defrontarem-se este sábado em Aveiro e o campeão gaulês Lille a bater-se com a constelação de estrelas do Paris Saint-Germain no domingo.

Estes serão também dias importantes para dois treinadores portugueses lá fora. Abel Ferreira joga fora na tentativa de consolidar a liderança do Brasileirão, enquanto Rui Vitória quer levar o seu Spartak ao triunfo, após uma derrota na jornada inaugural da Liga russa, isto a dias de defrontar o Benfica. Entretanto, na Hungria, teremos mais um capítulo do escaldante duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Supertaça portuguesa: choque entre “Sportingues”

Sábado, 31 de julho, 20h45

Aqui está o arranque oficial da época futebolística em Portugal. A Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se este sábado no Estádio Municipal de Aveiro e põe em competição o campeão da Liga portuguesa, o Sporting, e o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga. Um embate que, sendo já um clássico do futebol luso, tem ganho contornos especiais nos últimos tempos.

Se até ao início da época passada os confrontos recentes entre os dois emblemas estavam mais ou menos equilibrados – duas vitórias para cada lado e um empate em cinco partidas –, a temporada finda mudou um pouco o cenário, com os “leões” a vencerem os três jogos com os minhotos, os dois da Liga e a final da Taça da Liga. O Sporting é o campeão nacional e, além de não ter registado saídas de monta, parece ter-se reforçado cirurgicamente e apresenta bom futebol neste arranque, pelo que o favoritismo é todo dos lisboetas.

Supertaça portuguesa 31 de julho, 20h45 Sporting vs SC Braga 2.55 3.10 2.75 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Supertaça francesa: PSG quer retificar a história

Domingo, 01 de agosto, 19h00

A época passada foi de grande surpresa na Ligue 1, com o Lille, de Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló, a interromper a hegemonia do Paris Saint-Germain no campeonato gaulês, arrebatando o título. O máximo que os parisienses conseguiram foi vencer a Taça, pelo que as duas equipas se defrontam este domingo na Supertaça francesa.

Acontece que muito mudou nestes últimos meses. O Lille viu o treinador campeão Christophe Galtier sair para o Nice e contratou Jocellyn Gourvennec, pelo que a equipa dificilmente será a mesma – na pré-época mostrou dificuldades e perdeu com Benfica e FC Porto. Por seu turno, o PSG reforçou-se e de que maneira, com nomes como Gianluigi Donnarumma (eleito melhor jogador do Euro 2020), Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos, estando a montar uma constelação de estrelas. Alguém duvida do favoritismo da equipa de Mauricio Pochettino? Nós não.

Supertaça Francesa 01 de agosto, 19h00 Lille vs PSG 4.00 3.50 1.82 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga Russa: vitória para Rui

Sexta-feira, 30 de julho, 17h00

A estreia de Rui Vitória em jogos oficiais ao leme do Spartak de Moscovo não correu nada bem. Na primeira jornada da Liga russa averbou uma derrota por 1-0 em casa do Rubin Kazan, apesar de ter dominado grande parte do jogo. Para complicar mais o cenário, a segunda jornada será também fora de casa, no reduto do Krylya Sovetov. A boa notícia é que esta é uma equipa recém-promovida e que também não começou bem, perdendo em casa por 2-1 com o Akhmat Grozny, demonstrando fragilidades defensivas no momento de travar contra-ataques contrários. Por isso mesmo, esta deverá ser uma oportunidade para Rui Vitória se estrear a vencer, a poucos dias de receber o Benfica na Liga dos Campeões.

Liga Russa 30 de julho, 17h00 Krylya Sovetov vs Spartak Moscovo 4.75 3.30 1.70 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Brasileirão: Abel à caça de São Paulo em crise

Sábado, 31 de julho, 23h00

Abel Ferreira soma e segue. Na receção ao Fluminense, o seu Palmeiras venceu, tal como prevíamos, e atingiu o sétimo triunfo consecutivo no Brasileirão, somando mais três pontos que o segundo classificado, o Atlético Mineiro. Segue-se uma visita complicada ao gigante São Paulo, mas a verdade é que o Tricolor está longe do seu melhor, segue em 17º lugar e na última ronda foi goleado pelo Flamengo por 5-1.

Se defensivamente o Verdão está longe de ser uma fortaleza inexpugnável, a boa notícia para o líder é que o São Paulo sente grandes problemas ofensivos, com apenas nove golos marcados em 13 jogos. Assim, a equipa Abel Ferreira mantém o estatuto de claro favorito, nem que seja por ser o melhor ataque da prova.

Brasileirão 31 de julho, 23h00 São Paulo vs Palmeiras 3.00 3.00 2.35 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Hungria palco de novo duelo Max-Lewis

Domingo, 01 de agosto, 14h00

A último Grande Prémio de Fórmula 1, em Silverstone, caiu para o homem da casa, tal como prevíramos. Lewis Hamilton aproveitou o fator casa para dar uma alegria aos britânicos, recuperando assim muitos pontos em relação a Max Verstappen, que abandonou cedo após um toque no carro de Hamilton que atirou o holandês a voar para fora de prova. Max teve mesmo de receber assistência hospitalar e o ambiente ficou algo ríspido entre os dois pilotos.

É neste contexto que ambos se vão defrontar novamente na Hungria. E se Hamilton recebeu um impulso de confiança com este triunfo, Max parece emocionalmente mais instável após os incidentes da última corrida. E num circuito rápido e técnico, com muitos pontos de ultrapassagem, é de esperar um duelo feroz, no qual irá vencer o mais experiente. E esse é Lewis.