Agenda desportiva: emoções ao rubro em Braga e Liverpool

A quarta jornada da Liga portuguesa traz-nos um duelo que ofusca, em parte, os compromissos dos chamados três grandes. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães defrontam-se na Pedreira, num dérbi minhoto que prende todas as atenções da Liga portuguesa. Ainda assim, há um Famalicão versus Sporting para ter em conta, tal como dois embates de grande cartaz na Premier League. O principal põe em confronto Liverpool e Chelsea.

No Brasil, Abel Ferreira e António Oliveira vão tentar sair de uma sequência muito negativa de resultados, num embate entre dois treinadores portugueses. Será que o Verdão vai vencer e reaproximar-se do Atlético Mineiro?

Bola à parte, temos de novo emoções no MotoGP com o regresso a Silverstone, pela primeira vez no calendário desde 2019. Tudo a postos para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Voltará o favorito Quartararo aos triunfos?

Liga portuguesa: leão apanha minhotos ainda "de férias"

Sábado, 28 de agosto, 20h30

A vida está difícil para o Famalicão. Ao contrário do que aconteceu na segunda metade da época passada, a equipa minhota tarda em carburar sob o comando de Ivo Vieira. O Famalicão conta três derrotas nas três primeiras jornadas da Liga portuguesa, apenas com dois golos marcados e seis sofridos. Recebem, nesta jornada, um Sporting que só sabe ganhar, com qualidade e domínio dos adversários e com Pedro Gonçalves em grande forma.

As fragilidades defensivas dos famalicenses deverão ser bem aproveitadas pelos campeões nacionais, exímios a explorar os espaços nas costas das defesas contrárias. Os homens da casa já mostraram que essa é uma das pechas da equipa.

Com sete golos marcados e um só sofrido, a formação de Rúben Amorim é mais do que favorita para levar os três pontos deste jogo. Tendo em conta o contexto de ambas as equipas, a odd Solverde.pt é bem apetecível para incluir numa múltipla.

Liga portuguesa 28 de agosto Famalicão vs Sporting 6.25 4.25 1.47 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: dérbi minhoto com interesse renovado

Domingo, 29 de agosto, 18h00

Este promete ser o grande jogo da quarta jornada da Liga portuguesa. Braga e Vitória presenteiam-nos com o mais apetecível dos dérbis do Minho, num jogo que promete.

Os arsenalistas são a força que se conhece no futebol nacional, mas começaram esta temporada alternando bons jogos com outros em que mostraram algumas lacunas importantes, nomeadamente ante o Sporting, e até com o Moreirense na última ronda, apesar do triunfo (suado). Os vimaranenses começaram a época com uma derrota em casa e um empate fora, mas na terceira jornada, na receção ao Vizela, golearam por 4-0, graças a uma exibição de grande nível.

Os bracarenses ganharam quatro dos últimos cinco encontros em casa com o rival minhoto (um triunfo para os forasteiros) e a odd para a vitória anfitriã é muito boa. No entanto, este jogo parece ser um daqueles jogos empolgantes, com resultado incerto e golos. Ambas as equipas marcam é uma hipótese forte a ter em conta em Solverde.pt.

Liga portuguesa 29 de agosto SC Braga vs Vitória SC 1.67 3.70 4.50 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: degola dos inocentes no Etihad?

Sábado, 28 de agosto, 12h30

Na teoria, esta aposta é fácil. O Arsenal é já alvo da chacota dos próprios adeptos, que inundam a Internet de fotos e memes com o intuito de rirem de si próprios – muito british.

Os Gunners são um dos últimos classificados da Premier League, com zero pontos, fruto de duas derrotas por 2-0. Visitam no sábado, pelo almoço, o campeão Manchester City. O facto de os comandados de Pep Guardiola terem perdido o jogo de estreia, na visita ao Tottenham de Nuno Espírito Santo, diz pouco. Os Citizens responderam com uma goleada por 5-0 em casa sobre o Norwich City.

Se tudo correr pelo normal, esta será uma espécie de "degola dos inocentes", sendo os inocentes os londrinos de Mikel Arteta. Cheira a goleada por todos os lados.

Premier League 28 de agosto Manchester City vs Arsenal 1.24 5.50 11.00 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: jogo explosivo em Anfield

Sábado, 28 de agosto, 17h30

Já estamos a salivar pelo jogo grande da terceira jornada da Premiership 2021/22. O Liverpool, campeão inglês em 2019/20, recebe o Chelsea, atual campeão europeu, num embate que, em teoria, põe frente a frente duas formações que em pouco se separam.

Ambas venceram os dois jogos e lideram a prova. Ambas venceram na primeira ronda por 3-0 e na segunda por 2-0. Ambas têm, portanto, cinco golos marcados e nenhum sofrido. Anotamos apenas que os Blues de Londres têm uma nova estrela no ataque, Lukaku, e ganharam no dérbi londrino com o Arsenal.

É legítimo esperar um jogo de enorme qualidade, entre um Liverpool que é exímio a aproveitar as costas de equipas que gostam de ter bola (como o Chelsea) – e que parece ter resolvido os problemas com as lesões – frente a uma formação, de Thomas Tuchel, com um renovado poder ofensivo.

É arriscado apontar um favorito e, como "o seguro morreu de velho", ficámos de olho na odd Solverde.pt para "Ambas as equipas marcam".

Premier League 28 de agosto Liverpool vs Chelsea 2.45 3.20 2.75 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Brasileirão: duelo entre treinadores portugueses

Domingo, 29 de agosto, 01h00

A vida não está fácil para Abel Ferreira. O Palmeiras está em queda acentuada, tendo perdido os três últimos jogos do Brasileirão. Pela frente terá o Athletico Paranaense, equipa de outro treinador português, António Oliveira (filho de Toni), que chegou a liderar a competição, mas que está numa sequência de quatro derrotas seguidas.

O Verdão está a cinco pontos do líder Atlético Mineiro (de Hulk) e com mais um jogo disputado, pelo que se se quiser manter em contacto com o Galo, terá mesmo de levar de vencida o compatriota, recuperando assim os índices anímicos do plantel. O Palmeiras é favorito para vencer esta partida.

Brasileirão 29 de agosto Palmeiras vs Ath. Paranaense 1.60 3.90 5.00 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

MotoGP: Quartararo com rivais no retrovisor

Domingo, 29 de agosto, 13h00

O sétimo lugar de Quartararo na segunda corrida na Áustria e o segundo posto de Francesco Bagnaia aproximaram os dois pilotos no topo do Mundial e permitiram ao italiano ultrapassar o espanhol Joan Mir na tabela (embora com os mesmos 134 pontos).

A competição está ao rubro e agora, no regresso ao Grande Prémio da Grã-Bretanha – pela primeira vez desde 2019 –, o foco está em cima de Quartararo.

Será que o francês, líder do campeonato, regressa às vitórias e volta a deixar a concorrência à distância? O piloto da Yamaha é ainda aquele que mais vitórias soma esta temporada (4) e o que regista o maior número de voltas mais rápidas (4), pelo que é, de novo, favorito.