Agenda desportiva: Festa da Taça a animar o fim de semana

Os jogos das seleções já passaram, as Ligas nacionais estão de regresso, mas não por estas bandas. Por cá, joga-se a terceira eliminatória da Taça de Portugal e os nossos destaques vão para a visita do FC Porto ao Sintrense e do Sporting ao CF Os Belenenses, este que é um dérbi recheado de História. Em Inglaterra, o Manchester United e a armada lusa têm uma visita complicada a Leicester.

Em Itália, a Roma visita a Juventus, naquele que é o primeiro grande teste de José Mourinho neste regresso à Serie A. Do outro lado do Atlântico temos um jogo da sexta ronda da NFL – a Liga de futebol americano – que envolve o líder 100 por cento vitorioso da fase regular. Emoção não falta!

Taça de Portugal: embate inédito com favorito claro

Sexta-feira, 15 de outubro, 18h15

Os dragões visitam Sintra na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Haverá certamente a chamada festa da Taça para o Sintrense, ainda que muito dificilmente no resultado final. Esta será a primeira vez que a equipa do Campeonato de Portugal (ocupa o 8º lugar da Série E) defronta os azuis e brancos. Não se esperam surpresas, apesar de Sérgio Conceição se preparar para lançar os jogadores menos utilizados do plantel, com um ou outro dos habituais titulares. Assim, só equacionamos mesmo o triunfo dos portistas, por goleada e sem sofrer golos.

Taça de Portugal 15 de outubro Sintrense vs Porto 13.00 5.75 1.11

Taça de Portugal: dérbi com História na Taça

Sexta-feira, 15 de outubro, 20h45

O mesmo se aplica ao Sporting. Só que este é um encontro com História – um dérbi que já não se realizava há alguns anos. O CF Os Belenenses, tal como o Sintrense, disputa a Série E do Campeonato de Portugal. Ocupa o 9º (e penúltimo) lugar ao cabo de três jornadas e vai receber o Sporting numa partida que será a 249ª entre os dois emblemas, a 122ª com os azuis do Restelo como anfitriões.

O histórico dá, aliás, vantagem ao Belenenses nos jogos em casa: são 46 vitórias, contra 43 dos leões, e 32 empates. Desta feita, porém, será muito difícil o emblema da Cruz de Cristo vencer um jogo potencialmente desequilibrado. O Sporting deverá ganhar com maior ou menor dificuldade e com vários golos. Pedro Gonçalves deverá ser lançado para ganhar ritmo de jogo.

Taça de Portugal 15 de outubro CF Os Belenenses vs Sporting 14.00 7.75 1.05

Premier League: bom jogo para Ronaldo marcar

Sábado, 16 de outubro, 15h00

A Liga inglesa está de regresso neste fim de semana, com um jogo quente a prometer espetáculo. O Leicester, de Ricardo Pereira, tem sido uma das equipas mais fortes nas últimas épocas na Premier League e recebe o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Ainda que esta temporada os Foxes estejam longe do fulgor de outros tempos (ocupam o 13º lugar, com duas vitórias, dois empates e três derrotas), são ainda assim um adversário duro para os Red Devils, que parecem estar a esvaziar o "balão" de motivação com a chegada de Cristiano.

O United é favorito, pois é uma equipa forte a jogar fora de casa e o Leicester já encaixou 12 golos esta época na Liga inglesa. Cristiano deverá ser titular e, cheira-nos, deverá marcar um golo. A odd para Ronaldo marca e United ganha está imperdível em Solverde.pt.

Premier League 16 de outubro Leicester vs United 3.40 3.40 2.05

Serie A: Mourinho com tarefa complicada em Turim

Domingo, 17 de outubro, 19h45

Este é o primeiro grande teste de José Mourinho ao leme da Roma. A formação do treinador português visita a Juventus, que dominou o futebol italiano, verdade, mas que desde a época passada vive uma crise de resultados e exibições. Após um arranque de temporada catastrófico, a "vecchia signora" parece, contudo, estar a recuperar. Venceu os três últimos jogos e ocupa o 7º posto, com menos quatro pontos que a 4ª classificada Roma.

A Juventus marcou 11 golos e sofreu dez em sete partidas. A Roma tem 16 tentos marcados e oito sofridos. É provável que este seja um jogo em que ambas as equipas marcam, com mais de 2,5 golos no marcador. Melhor assim do que apontar para um favorito, num jogo que, claramente, pode dar para qualquer um dos lados.

Serie A 17 de outubro Juventus vs Roma 1.85 3.50 3.90

NFL: Cardinals querem ampliar sequência

Domingo, 17 de outubro, 21h05

Voltamos ao futebol americano e à NFL, novamente com um jogo dos Arizona Cardinals – que estão a surpreender tudo e todos num arranque de época extraordinário. Os Cardinals são a única formação só com vitórias (5) e visitam uma formação de Cleveland que, apesar da forte linha atacante, já leva duas derrotas.

Não será fácil para a equipa de Arizona. No entanto, a combinação de passes entre o quarterback Kyler Murray e DeAndre Hopkins promete fazer estragos novamente. A odd favorece os Browns, por jogarem no FirstEnergy Stadium, mas os Cardinals têm aqui uma hipótese de ampliar a série vitoriosa.