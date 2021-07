Agenda desportiva: finais do Euro e da Copa América na ementa

Domingo, dia 11, vai ser uma verdadeira loucura. Primeiro, de madrugada, Argentina e Brasil defrontam-se para decidir quem será o campeão sul-americano, num duelo Lionel Messi vs. Neymar. À noite, Itália e Inglaterra jogam em Wembley a final do Euro 2020, com os transalpinos a regressarem à decisão 21 anos depois e os ingleses a estrearem-se na partida derradeira de um Campeonato da Europa.

Sem MotoGP ou Fórmula 1, muita da atenção vira-se para o ténis e o basquetebol. O torneio de Wimbledon entrou na reta final, com Novak Djokovic perante uma passadeira vermelha rumo ao título, mas terá umas meias-finais ainda pela frente, enquanto nas Américas, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks vão jogar o segundo jogo da grande final da NBA. Até ferve!

Final do Euro 2020: dia de pasta ou fish and chips?

Domingo, 11 de julho, 20h00

O Euro 2020 presenteia-nos com uma final inédita. Inglaterra foi a última a garantir a presença no embate decisivo, ao bater a Dinamarca por 2-1 no prolongamento, e é finalista da competição pela primeira vez na sua história. A Squadra Azzurra, que venceu uma vez, em 1968, está pela primeira vez na decisão desde 2000, altura em que perdeu em França com um "golo de ouro". Agora, as duas formações vão tentar mostrar qual delas é a mais forte e qual irá suceder a Portugal.

Favoritos? Talvez ligeiramente a Inglaterra, uma vez que a final se disputa em Londres, no Estádio de Wembley, pelo que os três leões terão o apoio massivo do público. Mas como se viu com os dinamarqueses, o fator casa pode não ser fundamental. E pela frente terão uma Itália que é a segunda equipa mais rematadora deste Euro (16,2 disparos por jogo), perante ingleses que são a quinta pior neste capítulo (média de 9,0). Os italianos poderão ter aqui uma vantagem, mas vistas as características das equipas, uma coisa é quase certa: este deverá ser um jogo com poucos golos.

Euro 2020 11 de julho Itália vs Inglaterra 2.95 3.00 2.65 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Final da Copa América 2021: a decisão que todos queriam



Domingo, 11 de julho, 01h00

A Copa América chegou ao seu epílogo com as duas melhores equipas da competição, Brasil, a jogar em casa, e Argentina. Esta será a quinta final da prova entre as duas formações, que vão realizar o jogo por que todos ansiavam. E será uma espécie de duplo duelo, coletivo e individual. A Argentina é a equipa com mais remates enquadrados por jogo (6,7) e a que vive a maior sequência de vitórias e tem em Lionel Messi o melhor marcador (4), o jogador com mais assistências (5), e o que mais dribles completou (5,5).

Do outro lado, o Brasil, melhor ataque da prova, com 12 tentos, a equipa que mais ocasiões flagrantes criou (24, mais 10 do que a Argentina), a que tem mais posse de bola (57%), mas também a formação com mais clean sheets (4). Tem em Neymar a sua estrela, o jogador com mais passes para remate (3,4), mais flagrantes criados (total de nove). Será um jogo entre duas potências, em que as individualidades deverão sobressair. Messi está em excelente forma, Neymar também. Quem levará a melhor? É capaz de ter chegado o dia de glória internacional para o argentino…

Copa América 11 de julho Brasil vs Argentina 2.10 3.10 3.70 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Jogo 3.º e 4.º lugar Copa América 2021: o encontro que ninguém quer jogar

Sábado, 10 de julho, 01h00

O jogo que ninguém quer disputar, por todas as razões, a primeira por ser entre derrotados das meias-finais, a segunda porque a motivação estará longe de ser a ideal. E este facto aplica-se mais ainda nas seleções mais cotadas, como é o caso da Colômbia, que terá pela frente um Peru certamente mais animado. Os colombianos há muito que estão longe dos tempos áureos, apresentam muitos problemas, em especial ofensivos, e já perderam com o Peru nesta Copa América, por 2-1 na fase de grupos. Peruanos que terminaram em segundo lugar no Grupo B, à frente dos colombianos. André Carrillo, que não jogou as meias-finais por castigo, deve regressar e ajudar a garantir o pódio.

Copa América 10 de julho Colômbia vs Peru 4.00 3.30 1.87 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Torneio de Wimbledon: passadeira vermelha para Djokovic

Sexta-feira, 09 de julho, 13h00

Estavam todos à espera de uma final entre Djokovic e Federer em Wimbledon, mas o suíço caiu nos quartos de final. Alheio a isso, o sérvio despachou Fucsovics por 3-0 e marcou encontro com Shapovalov, que bateu Khachanov por 3-2, nas meias-finais. O favoritismo de Novak é absoluto e o número 1 mundial não deverá sentir problemas para bater o número 10 (em estreia em meias-finais do torneio), por 3-0 ou por 3-1 - desfecho com excelente odd na Solverde.pt.

Torneio de Wimbledon 9 de julho Novak Djokovic vs Denis Shapovalov 1.08 6.25 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

NBA: Suns arrancam final por cima

Sexta-feira, 09 de julho, 02h00

Aí está. A final da NBA está no seu curso, com Phoenix Suns e Milwaukee Bucks a digladiarem-se pelo mais cobiçado troféu. Os Suns começaram em casa e em grande estilo, vencendo o primeiro jogo por 118-105, perante uns Bucks que deram muita luta, graças ao regressado Giannis Antetokounmpo, que debelou uma lesão complicada num joelho. O grego conseguiu mesmo um double-double (20 pontos, 17 ressaltos). Mas não foi suficiente para quebrar o brilhantismo de Chris Paul (32 pontos) e Devin Booker (27 pontos). O momento parece ser mesmo dos homens de Phoenix, que entram para o segundo jogo com forte rótulo de favoritos. E deverão mesmo ampliar a vantagem nesta final, antes de a série passar para o "ninho" dos Bucks.