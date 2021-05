Agenda desportiva: Final da Taça fecha época em grande

O campeão da Liga portuguesa está encontrado. Falta saber quem vence a Taça de Portugal e marca encontro com o Sporting na próxima decisão da Supertaça. Braga e Benfica defrontam-se no jogo decisivo, a ter lugar este domingo. Apesar de os encarnados serem favoritos, pela boa fase final de época, as finais raramente seguem as tendências e são ricas em acontecimentos imprevisíveis.

Noutras paragens, há ainda decisões importantes, em especial no que toca a lugares para as competições europeias, com foco em Itália, enquanto isso na Liga espanhola vai conhecer-se o campeão e há uma certeza: sai da capital.

Nos motores, é hora do mais mítico dos Grandes Prémios, o do Mónaco, onde Lewis Hamilton e Max Verstappen dão seguimento a um duelo particular.

Final da Taça de Portugal: redenção para guerreiros e águias

Domingo, 23 de maio, 20h30

As épocas de Sporting de Braga e Benfica não corresponderam às expectativas dos dois clubes e adeptos, mas agora têm ambos a possibilidade de redenção, na final da Taça de Portugal, este domingo, em Coimbra. Os minhotos terminaram a Liga no quarto lugar e em quebra de forma. Já os lisboetas até realizaram uma excelente segunda volta e bateram o campeão Sporting no dérbi, pelo que os comandados de Jorge Jesus surgem nesta partida como favoritos ao triunfo. Mas uma final é uma final e há pouco espaço para previsões.

Para esta partida, as duas equipas têm algumas baixas, mas nenhuma entre os jogadores que têm sido mais utilizados nesta última fase da época. Os bracarenses estão sem Francisco Moura, Iuri Medeiros e David Carmo, enquanto os encarnados não contam com André Almeida, Andreas Samaris e Jardel. Tudo a postos, portanto, para um jogo emocionante, taticamente rico e com golos.

Bundesliga: tempestade amarela sobre "farmacêuticos"

Sábado, 22 de maio, 14h30

A Liga alemã tem praticamente todos os lugares definidos a uma jornada do fim. Resta saber qual a segunda equipa a descer de divisão imediatamente e a que fica no 16º lugar – que obriga a um play-off de despromoção.

No entanto, os jogos empolgantes não param e à cabeça surge o embate entre Borussia de Dortmund e Bayer Leverkusen, terceiro e sexto classificados, respetivamente. É natural que as duas equipas aproveitem para lançar alguns jogadores menos utilizados. Mas sendo este o derradeiro jogo da Liga, sem mais compromissos nacionais, também é natural que queiram sair em grande.

Os homens da casa estão num bom momento de forma, com seis vitórias consecutivas no campeonato – mais uma na final da Taça, uma goleada por 4-1 sobre o Leipzig – e são, claramente, favoritos para este jogo. Nos últimos cinco encontros do campeonato ("só"!) marcaram 14 golos. A vitória do Dortmund e mais de 2,5 golos está com uma odd de 2.10 na Solverde.pt.

Premier League: Leicester quer terminar com chave de ouro

Domingo, 23 de maio, 15h00

Leicester e Tottenham não têm ainda definidas as posições finais na Liga inglesa. Os primeiros estão à procura de garantir, em definitivo, uma vaga na Liga dos Campeões da próxima época. Já os visitantes estão de olho na Liga Europa. Os foxes são claros favoritos para esta partida, sendo uma das equipas a apresentar melhor futebol em Inglaterra nesta fase, apesar de um ou outro desfecho menos positivo.

Os comandados de Brendan Rodgers chegam a este jogo acabadinhos de vender a Taça de Inglaterra, na final contra o Chelsea. Nos últimos jogos da Premier League foram uma das equipas que mais golos marcaram e mais remataram, apresentando uma saúde ofensiva invejável. O Tottenham não deverá ser adversário à altura, pois fora de casa não passam da 11ª melhor equipa… ou a 10ª pior, conforme a questão dos copos.

La Liga: última hipótese para o Real Madrid

Domingo, 23 de maio, 17h00

Até parecia que ninguém queria ser campeão em Espanha, com os três candidatos empatados nas segundas partes dos jogos da última jornada. Lá houve golos, no caso do Barcelona para afastar em definitivo os catalães da luta. Sobraram os dois gigantes de Madrid, tendo o Atlético garantido a vitória num final dramático. O Real continua, assim, a depender de terceiros para revalidar o título e o cenário não é animador.

Na última jornada, os merengues recebem nada menos que o Villarreal, finalista da Liga Europa e que na 33ª jornada da La Liga "despachou" o Sevilha por 4-0. Nos últimos cinco jogos, os Los Blancos foram a segunda equipa que mais remates permitiram aos adversários, nada menos que 13,1, e o que lhes pode valer é o facto de o Submarino Amarelo estar já com a cabeça na final da Europa League.

Serie A: Milan em sérios apuros

Domingo, 23 de maio, 17h00

Luta titânica pelos lugares de Champions. A Atalanta é segunda classificada da Serie A. O Milan é terceiro. Ambas as equipas estão separadas por dois pontos. Mas o Nápoles tem os mesmos pontos dos Rossoneri e a Juventus apenas um a menos. Tudo embrulhado!

Este jogo acaba por ser bem complicado para o Milan, que joga fora perante uma equipa poderosa em casa e que é o melhor ataque da Liga, com 90 golos, bem como a equipa que menos remates permite aos adversários (somente 8,6 por jogo).

Fórmula 1: Mónaco para manter a tradição?

Parece missão impossível para a equipa de Rafael Leão, que vem de um comprometedor empate em casa com o Cagliari e, se sair derrotado, pode perder o comboio dos milhões da Champions. É que Nápoles e Juve têm compromissos teoricamente mais fáceis.

Domingo, 23 de maio, 14h00

Este campeonato do mundo de Fórmula 1 está a ser, cada vez mais, uma corrida a dois. Lewis Hamilton e Max Verstappen vão dividindo entre si pontos e favoritismos. Hamilton lidera o Mundial, com 94 pontos – mais 14 que o homem da Red Bull –, e no mais mítico e tradicional Grande Prémio do Mundial, no Mónaco, a estrela da Mercedes volta a ser favorita.

Porquê? Porque este é um circuito citadino que, ao longo dos anos, tem sofrido poucas ou nenhumas alterações. A técnica e a experiência sobrepõem-se à velocidade, com as curvas e contracurvas a exigir precisão e muita concentração. Não há margem para erro.

A estreita largura das ruas também dificulta as zonas de ultrapassagem, pelo que ou Verstappen consegue uma pole position e se agarra com unhas e dentes à liderança, ou pode sair de Monte Carlo com mais um segundo lugar neste Mundial.

Hamilton soma três triunfos neste circuito (2008, com a McLaren-Mercedes, 2016 e 2019 já com a Mercedes), nenhum do rival até ao momento – aliás, sem pódios para Max Verstappen no circuito do principado, que conta com alguns dos momentos mais controversos da carreira do piloto na Fórmula 1.