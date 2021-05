Agenda desportiva: Hino da Champions já ecoa no Dragão

O futebol europeu de clubes na época 2020/21 está a chegar ao fim. As Ligas europeias terminaram, seguem-se as decisões das competições da UEFA. Este sábado, pelas 20h00, Manchester City e Chelsea encontram-se no Estádio do Dragão para a grande decisão da Liga dos Campeões, e já com algum público. Qual dos "blues" vencerá? Não sabemos, mas nos sub-21, esperemos que não seja a equipa de azul a ganhar, com Portugal a defrontar Itália nos quartos de final do Europeu da categoria.

Em Itália, mais propriamente no Circuito de Mugello, Fabio Quartararo e Jack Miller – ou outro piloto de que se lembrar… – vão digladiar-se pela vitória no Grande Prémio de Itália em MotoGP, enquanto na NBA prosseguem os play-offs com um jogo intenso e um "gigante" a brilhar.

Final da Liga dos Campeões: final sob o signo do azul… e do Dragão

Sábado, 29 de maio, 20h00

Os "blues" vão ser campeões da Europa. Resta saber se os de Manchester, se os de Londres. City e Chelsea defrontam-se na final da Liga dos Campeões 2020/21 e, tal como no ano passado, a partida será em Portugal, mais propriamente no Estádio do Dragão, casa de outra equipa que joga de azul, o FC Porto. Esta festa monocromática deverá, contudo, ter muita cor, entre as duas equipas que foram as melhores defesas da prova e também dois dos melhores ataques.

Golos sofridos foram apenas quatro para cada lado, em 12 jogos, um registo extraordinário apimentado por 25 golos marcados pelo City (segundo melhor ataque) e 22 pelos londrinos (terceiro). Os comandados de Pep Guardiola foram sempre uma equipa impositiva e vão sê-lo, certamente, neste jogo, perante um Chelsea exímio nas transições e que usou esta estratégia para eliminar a formação de Manchester na Taça de Inglaterra. Mas esta é a Champions e o City é favorito, num jogo que, manda a lógica, terá poucos golos. Manchester City vence e menos de 3,5 golos está com uma bela odd de 2.40 na Solverde.pt. Depois não digam que não avisámos.

Liga dos Campeões 29 de maio Manchester City vs Chelsea 1.85 3.30 4.25 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Euro sub-21: Portugal à conquista da Europa

Segunda-feira, 31 de maio, 20h00

Após arrasar no Grupo D do Europeu sub-21, Portugal prossegue a sua caminhada nos quartos de final nesta edição com um formato algo diferente. O adversário da formação de Rui Jorge é Itália, a sempre ingrata Itália, que tantas vezes foi do nosso descontentamento. Este será um embate entre equipas com capacidades ofensivas semelhantes, a ter em conta os golos marcados (6-5, com vantagem para os lusos).

Portugal é o favorito a vencer este jogo, com base nas odds Solverde.pt, apesar de, com a convocatória de Fernando Santos para o Euro 2020, Pedro Gonçalves, melhor marcador da Liga portuguesa pelo Sporting, ter saído das opções dos sub-21. Uma baixa importante, mas Rui Jorge tem duas boas notícias, os regressos de Rafael Leão, do Milan, e Jota, do Benfica (emprestado ao Valladolid).

Euro Sub-21 31 de maio Portugal Sub-21 vs Itália Sub-21 2.00 3.40 3.50

Brasileirão: Abel Ferreira com campeão pela frente

Domingo, 30 de maio, 20h00

O espetacular Brasileirão está de volta. E nada melhor do que arrancar com um "clássico" do futebol "canarinho". Os dois últimos campeões da Taça Libertadores, Flamengo (em 2019 com Jorge Jesus) e Palmeiras (em 2020 com Abel Ferreira), defrontam-se no Rio de Janeiro num embate entre candidatos ao título, sendo que o Mengão é o atual bicampeão da Serie A brasileira.

Este será o 100º encontro entre os dois emblemas, com ligeira vantagem para o Verdão, que venceu 37 desses desafios, contra 33 do emblema carioca. Os dois conjuntos estão em boa forma e quase na máxima força, com os guardiões Diego Lopes e César lesionados do lado dos homens da casa e Breno Lopes ausente do lado da equipa de Abel Ferreira. Favoritismo para os anfitriões, mas já se sabe como são as equipas do treinador português no contra-ataque. Golos para os dois lados está com odd de 1.75.

Brasileirão 30 de maio Flamengo vs Palmeiras 1.67 3.60 4.75

MLS: Terra vai tremer com dérbi californiano

Domingo, 30 de maio, 00h00

Se houver algum tremor de terra na Califórnia (e há muitos), pedimos desde já desculpa pelo trocadilho. A Major League Soccer ainda vai no início, mas vamos ter já um quente dérbi californiano entre dois grandes rivais, LA Galaxy e San Jose Earthquakes. A equipa da casa é terceira classificada na Conferência Oeste, quarta na tabela geral da MLS (e com jogo a menos), o San Jose está cá mais abaixo, em 7º na sua Conferência, 11º na geral. Os visitantes, que vêm de três derrotas, terão uma tarefa complicada ante uma formação de Los Angeles bem mais eficaz no ataque. O San Jose até é a terceira equipa com mais remates na prova, mas é uma das piores defesas… tal como os LA. Contamos com golos.

MLS 30 de maio LA Galaxy vs San Jose Earthquakes 1.95 3.40 3.30

MotoGP – Grande Prémio de Itália: todos contra Quartararo

Domingo, 30 de maio, 13h00

O famoso Circuito de Mugello recebe a sexta corrida do Mundial de MotoGP de 2021, numa altura em que o francês Fabio Quartararo está em grande forma. O piloto da Yamaha soma duas vitórias esta época (e três pole positions), sendo líder no Mundial com 80 pontos, mais um que Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) que, curiosamente, ainda não venceu – nem Johann Zarco (Pramac Racing), o terceiro com 68 pontos. Porém, nesta pista extremamente rápida é Jack Miller (Ducati Lenovo), que venceu em França – Le Mans, a apresentar-se como principal obstáculo do francês, e a questão deverá ser resolvida entre os dois. Isto numa época em que o português Miguel Oliveira ainda não conseguiu tirar o máximo proveito de uma KTM veloz, mas com problemas de aderência.