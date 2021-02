Agenda desportiva da semana: imperdíveis “clássicos” em Portugal e Inglaterra

O foco principal da agenda desportiva desta semana é o jogo grande da jornada 21 da Liga NOS, com Porto e Sporting a defrontarem-se no Estádio do Dragão, num "clássico" potencialmente decisivo. Lá fora, Stamford Bridge recebe o encontro de maior cartaz na Premier League, em Itália e Espanha há jogos entre equipas de topo, enquanto do outro lado do Atlântico há dois jogos entre potências atuais da NBA e um combate UFC Vegas 20 que promete agitar o ranking de pesos-pesados. Vai perder toda a ação? Nós não.

Liga NOS: título ao alcance do "leão"

Sábado, 27 de fevereiro, 20h30

Este é o jogo por que todos aguardam. O líder da Liga NOS, o Sporting, desloca-se ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, segundo classificado, em jogo da 21ª jornada. As equipas encontram-se separadas por dez pontos, pelo que a pressão está toda do lado dos atuais campeões nacionais, que necessitam de vencer para relançar a luta pelo título. Se perderem, ou mesmo empatarem, o ceptro fica ainda mais à mercê dos "leões".

As duas equipas empataram 2-2 na primeira volta, em Alvalade. Frente a frente vai estar o melhor ataque da competição contra a melhor defesa, mas também dois conjuntos em momentos de forma distintos. O Sporting está invicto no campeonato. É a equipa que menos remates permite aos adversários (7,5 por jogo) e vem de uma sequência de seis vitórias seguidas, mas não ganha em casa do Porto desde 2015/16, perdendo sempre desde então. Os "azuis e brancos" jogam em casa, é certo, mas já somam uma derrota e dois empates no seu reduto e só ganharam dois dos últimos cinco compromissos.

Arrisca no "fogo" atacante do "dragão" ou na solidez defensiva do "leão"?

La Liga: Sevilha e Barça lutam pelo pódio

Sábado, 27 de fevereiro, 15h15

Mesmo tendo em conta a crise interna que o Barcelona atravessa, pouco se esperava, certamente, que nesta altura da época da Liga espanhola a formação catalã estivesse na luta pelo terceiro lugar. Mas é isso mesmo que acontece.

Messi e companhia vão a Sevilha cientes de que uma derrota deixa a equipa no quarto posto. A turma de Julen Lopetegui tem a melhor defesa do campeonato, a par do Atlético. O Barça tem o melhor ataque.

Espera-se um jogo de muita luta entre as duas formações com mais alta média de posse de bola na prova. Palpites?

Premier League: Bruno Fernandes visita Stamford Bridge

Domingo, 28 de fevereiro, 16h30

O título da Liga inglesa parece mais do que encaminhado para o Manchester City, que tem dez pontos de avanço sobre o rival citadino, o United. Mas a equipa de Bruno Fernandes não desiste facilmente e tem no próximo domingo um teste de fogo, em casa do Chelsea, que parece crescer sob o comando de Thomas Tuchel.

Graças ao génio do médio português, o United é o melhor ataque da Premiership, com 53 golos. Terá pela frente a segunda melhor defesa (25) e a terceira equipa que menos remates permite na competição (9,0 por jogo).

Antevê-se um embate quente.

Serie A: Roma e Milan de olhos na Champions

Domingo, 28 de fevereiro, 19h45

A temporada de Paulo Fonseca na Roma não tem sido fácil, pelas críticas e por alguns problemas internos com jogadores. Mas a verdade é que na Liga italiana está no quarto posto e, no próximo domingo, pode aproximar-se muito do segundo lugar (está a cinco pontos).

A equipa da capital recebe um vice-líder Milan comandado por Ibrahimovic. Já esteve destacado no primeiro lugar, mas vive uma queda abrupta, com quatro derrotas nos últimos oito jogos – a derradeira foi no derby della Madonnina, com o Inter.

Confia na astúcia tática do português ou na irreverência do "jovem" Zlatan?

UFC: "Bon Gamin" desafia "Bigi Boy"

Domingo, 28 de fevereiro, 03h00

Este pode ser um dos mais surpreendentes combates dos últimos tempos. Jairzinho Rozenstruik, de 32 anos, terceiro no ranking de pesos-pesados – com 11 vitórias (9 por KO), dez delas consecutivas, e uma só derrota – defronta Ciryl Gane, de 30, num "card" principal UFC Vegas 20.

Se Rozenstruik "Bigi Boy" é um nome que incute respeito na categoria, o francês é um talento emergente, que surge com sete vitórias consecutivas e é temível nas submissões.

Caso Ciryl "Bon Gamin" Gane consiga bater o surinamês, a candidatura ao título não será apenas uma miragem.

