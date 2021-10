Agenda desportiva: La Liga e Premier League a ferro e fogo

Sem jogos de grande cartaz em Portugal, o foco vira-se para a deslocação do Sporting a Arouca, uma viagem que, teoricamente, poderá complicar-se, mas que os números recentes apontam para um dia potencialmente tranquilo para os leões. O mesmo se aplica à receção do Benfica ao Portimonense, duas equipas em grande forma, mas com características para os encarnados vencerem, e com golos a surgirem com maior ou menor dificuldade.

Está à espera daqueles jogos que fervem? Então vire-se para Espanha e Inglaterra. Na La Liga, há embate entre o campeão Atlético e um Barcelona à procura de identidade, enquanto a Premier League nos dá um duelo entre os dois últimos campeões, Liverpool e City, num embate de previsão difícil. Entretanto, do outro lado do Atlântico, temos jogo grande entre as formações mais fortes da divisão Oeste da NFL. Vai perder? Bem nos pareceu que não.

Liga portuguesa: leão com visita “doce”

Sábado, 2 de outubro, 20h30

Esta parece ser uma boa oportunidade para o Sporting garantir um triunfo mais ou menos tranquilo. Isto porque o Arouca não só possui um ataque a precisar de afinação (sete golos marcados em outras tantas partidas), como apresenta uma formação muito permeável, com 14 sofridos (ou seja, dois tentos por jogo em média). O facto de os arouquenses permitirem uma média de 8,9 remates na sua grande área por partida (quinto pior registo nesta fase) não ajuda nada.

Pela frente terá um campeão que, mesmo com a ausência de Pedro Gonçalves, era à sétima jornada a formação mais rematadora no campeonato (15,2) e a terceira que mais o fez nas áreas contrárias (10,5), pelo que ou o Arouca descobre forma de travar as movimentações leoninas na frente, ou terá poucas possibilidades de tirar algo deste encontro. Leão claramente favorito.

Liga portuguesa 2 de outubro FC Arouca vs Sporting CP 7.50 4.00 1.42

Liga portuguesa: águia insaciável com visitantes incómodos

Sábado, 3 de outubro, 18h00

As águias somam e seguem, com sete vitórias em outros tantos jogos num arranque de prova como não se via há décadas. O triunfo por 3-1 em casa do sempre incómodo Vitória de Guimarães veio dar um moral ainda maior aos lisboetas, anfitriões de um Portimonense que ocupa um surpreendente sétimo lugar, com três vitórias e algumas exibições de encher o olho, assentes, sobretudo, numa defesa sólida (quatro golos sofridos apenas).

Ainda assim, em especial desde a saída de Beto para a Udinese, os algarvios têm-se mostrado algo curtos ofensivamente (sete golos apontados), pelo que o Benfica poderá aproveitar esse facto para se tranquilizar desde o início e focar-se em faturar. As águias são a equipa com melhor taxa de aproveitamento de remates (19%), a segunda que menos permite (7,8) e assumem-se como favoritos. Tendo em conta que o Portimonense é equipa para disputar o jogo sem medos, a possibilidade de darem espaços nas costas da defesa é real. Está boa a odd para o Benfica e mais de 2,5 golos na Solverde.pt.

Liga portuguesa 3 de outubro SL Benfica vs Portimonense SC 1.21 5.75 12.00

La Liga: Um “clásico” para medir momentos de forma

Sábado, 2 de outubro, 20h00

E aqui está o jogo grande da jornada 8 da La Liga. O campeão Atlético recebe um Barcelona em profunda crise e que apenas na última jornada, na receção ao Levante, conseguiu dar uma sapatada nos maus resultados, com um 3-0 assente em grande parte no “efeito Ansu Fati”. Geralmente o Barça até se dá bem em casa dos colchoneros, mas isso era numa altura em que tinha Lionel Messi, jogador com uma predilecção especial para marcar ao emblema de Madrid.

Desta feita teremos um desafio entre uma equipa defensivamente sólida, o Atlético, que ainda assim perdeu na última jornada, 1-0 em Alavés, e uma outra, o Barcelona, que sente muitas dificuldades frente a formações que se fecham bem na retaguarda. Assim, favoritismo para os da casa, mas se não quiser arriscar um vencedor, este é jogo para poucos golos e a odd para menos de 2,5 tentos está bem boa em Solverde.pt.

La Liga 2 de outubro Atlético Madrid vs FC Barcelona 1.92 3.40 3.75

Premier League: Anfield à espera de muitos golos

Domingo, 3 de outubro, 16h30

Jogo enorme entre os dois últimos campeões de Inglaterra. A sétima jornada da Premier League dá-nos um embate em Anfield entre Liverpool e Manchester City, os dois primeiros da classificação. Os reds lideram com 14 pontos, mais um do que os citizens, sendo que os comandados de Jürgen Klopp perderam os primeiros pontos fora de casa na ronda passada, após um emocionante 3-3 do reduto do Brentford. Os homens de Guardiola foram vencer por 0-1 na visita ao Chelsea, no embate quente do fim de semana passado, contrariando a tendência recente de vitórias dos londrinos.

Favoritos? Venha o diabo e escolha. A verdade é que na época passada o City goleou por 4-1, mas tal aconteceu numa temporada em que o Liverpool viveu momentos complicados com lesões, e a anterior vitória de Manchester em Anfield remontava a maio de 2003, com somente cinco empates pelo meio. Assim, a nossa sugestão de odd Solverde.pt vai mesmo para um ambicioso Ambas marcam e mais de 2,5 golos.

Premier League 3 de outubro Liverpool vs Manchester City 2.80 3.30 2.35

NFL: duelo pela liderança em Los Angeles

Domingo, 3 de outubro, 21h05

A jornada 4 da NFL presenteia-nos com uma emocionante partida entre os Los Angeles Rams e os Arizona Cardinals, duas das únicas cinco formações que venceram os primeiros três compromissos e as mais fortes da divisão Oeste. Os de Los Angeles vêm de bater o campeão em título Tampa Bay Buccaneers por 34-24 e, em casa, sob o comando de Sean McVay, venceram 23 dos 32 jogos, pelo que são uma força muito difícil de ultrapassar num dia bom. Por seu turno, os Cardinals têm em Kyler Murray um quarterback num grande momento de forma e que pode desequilibrar tudo a favor da sua equipa. Porém, num estádio lotado por adeptos anfitriões, os de Los Angeles assumem-se como favoritos para garantirem o triunfo e ampliarem a sequência vitoriosa.