Agenda desportiva: liderança de Abel Ferreira em xeque no Brasileirão

O Euro 2020 terminou, a Copa América também, mas os focos de interesse desportivo não tiram férias. Na América do Sul, o Brasileirão continua a todo o gás, com o português Abel Ferreira a liderar a tabela com o Palmeiras e a visitar um adversário defensivamente sólido. Outra equipa brasileira, o Internacional de Porto Alegre, viaja até ao Paraguai para iniciar a participação nos oitavos de final da Taça Libertadores, enquanto Nani tem a possibilidade de ajudar o Orlando a regressar às vitórias.

Mas a vida não é só futebol e, nos Estados Unidos, há mais um capítulo na luta pela coroa da NBA. Na Fórmula 1, após a desilusão inglesa no Euro, Lewis Hamilton vai tentar regressar aos triunfos, precisamente no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone. It’s coming home nos motores?

Taça Libertadores: desforra para o Olimpia?

Sexta-feira, 16 de julho, 01h30

A Taça Libertadores entrou nas eliminatórias, com os oitavos de final a arrancarem esta semana. Um dos jogos de interesse opõe os paraguaios do Olimpia Asunción, do veterano Roque Santa Cruz e de Derlis González (já passou pelo Benfica), aos brasileiros do Internacional de Porto Alegre.

O Olimpia, segundo classificado na Primera División Apertura, e também no Grupo B da Libertadores, precisamente atrás do Internacional, perdeu os dois jogos na prova que disputou com os brasileiros em maio – 6-1 fora e 1-0 em casa.

O cenário não é muito agradável para os da casa. Contudo, os canarinhos estão longe da melhor forma (15º lugar no Brasileirão), pelo que esta é uma boa oportunidade para os paraguaios conseguirem a desforra. A odd Solverde.pt é boa.

Taça Libertadores 16 de julho Olimpia Asunció vs Internacional 3.25 3.10 2.25

Major League Soccer: Orlando às costas de Nani

Domingo, 18 de julho, 00h30

Após um grande arranque na Liga norte-americana do soccer, o Orlando City, do português Nani, tem visto a boa forma cair um pouco. Perdeu os dois últimos encontros, com apenas dois golos marcados e cinco sofridos no processo – uma quebra que coincidiu com uma forma menos positiva do internacional luso.

Este domingo, porém, a equipa tem a possibilidade de responder e recuperar, na visita ao último classificado da MLS, o Toronto, que soma somente duas vitórias em 12 partidas, uma delas na jornada passada. Orlando com o favoritismo para este embate.

Major League Soccer 18 de julho Toronto vs Orlando 2.40 3.60 2.40

NBA: hora das decisões

Domingo, 18 de julho, 02h00

Os Phoenix Suns ganharam, sem qualquer contestação, no arranque da final dos play-off da NBA. No entanto, o regresso de Giannis Antetokounmpo após lesão deu um boost tremendo aos Milwaukee Bucks, com um triunfo em casa por 20 pontos – e uma exibição monumental do grego.

O quinto jogo desta final disputa-se na madrugada de sábado para domingo, numa altura em que qualquer erro pode ser fatal para as duas equipas. Os Suns regressam ao reduto e, ao contrário dos Bucks, não dependem apenas de um jogador (Giannis), tendo em nomes como Chris Paul e Devin Booker uma variedade de recursos que lhes podem garantir uma vitória neste quinto jogo, com a coroa de glória ali tão perto. Suns são favoritos.

NBA 18 de julho Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks 1.52 2.40

Fórmula 1: It’s coming home em Silverstone?

Domingo, 18 de julho, 15h00

No futebol foi o que se viu. Inglaterra jogou a final do Euro 2020 em casa e perdeu. Agora é a vez de o inglês Lewis Hamilton tentar, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, vencer e recuperar um pouco o orgulho nacional. Será que o consegue?

O cenário não é o mais animador. Hamilton não ganha há cinco corridas, desde maio, em Espanha, e está a 32 pontos de Max Verstappen, o líder do Mundial de Pilotos. A diferença entre os Red Bull e os Mercedes tem sido enorme nestas últimas rondas.

Mas Lewis vai correr em casa. A Mercedes é a Mercedes e necessita de uma vitória para retomar a luta pelo título – vencendo pela oitava vez em Silverstone.

Apesar do favoritismo de Verstappen, olhando para as odds Solverde.pt, desta vez Hamilton pode dar uma alegria aos compatriotas.

Fórmula 1 18 de julho Max Verstappen vs Lewis Hamilton 1.67 2.75

Brasileirão: Abel com tudo para manter a liderança

Domingo, 18 de julho, 20h00

O Palmeiras de Abel Ferreira soma e segue no Brasileirão, assumindo-se claramente como um forte candidato ao título. À 11ª jornada é líder, com 25 pontos, mais dois que o segundo posicionado, o RB Bragantino. No próximo domingo defronta um Atlético Goianiense que está a surpreender, ocupando o 10º posto.

A formação de Goiânia tem a particularidade de somar tantos golos marcados como sofridos, sendo uma das melhores defesas, mas com problemas ofensivos. O Verdão está longe de ser uma fortaleza defensiva, pelo que agradece a visita a um adversário que sente dificuldades em marcar golos… Mas Abel terá de arranjar maneira de ultrapassar um setor recuado competente. O Palmeiras é favorito, mas a ganhar será num jogo com poucos golos.