Agenda desportiva: Liga portuguesa está de volta e Miguel Oliveira entre os favoritos

Aí está o regresso da Liga portuguesa. A principal competição de clubes em Portugal vai, de novo, prender as atenções de todos os adeptos. A primeira jornada não tem nenhum dérbi ou clássico, mas há dois jogos que vale a pena seguir com atenção, com Benfica e Porto envolvidos. A ação não é exclusiva de terras lusas, já que em Inglaterra e nos Países Baixos há Supertaças em jogo. No Brasil, o português Abel Ferreira quer regressar às vitórias após um empate, mas tem pela frente a sensação do Brasileirão, bem como o Atlético Mineiro nos calcanhares. De voo marcado para a Áustria, regressa o mundial de MotoGP, num circuito-talismã para Miguel Oliveira e onde o português pode brilhar. Não perca pitada!

Liga portuguesa: Estreia da Águia no Minho

Sábado, 7 de agosto, 18h00

A primeira jornada da Liga portuguesa não traz propriamente uma estreia fácil para o Benfica. Logo a seguir à cansativa viagem a Moscovo, as águias deslocam-se a Moreira de Cónegos para visita ao Moreirense, uma equipa sempre incómoda em casa. Contudo, o histórico não abona a favor dos minhotos.

Em 11 embates entre as duas equipas e os cónegos como anfitriões, os encarnados venceram 10 e houve um empate. A boa notícia, se assim se lhe pode chamar, é que essa igualdade aconteceu precisamente na época passada, um 1-1 que pode indicar uma inversão na tendência. Ou então não… O Benfica é amplamente favorito para este encontro.

Liga portuguesa 7 de agosto Moreirense vs Benfica 6.50 4.50 1.42

Liga portuguesa: Dragão insaciável

Domingo, 8 de agosto, 18h00

A pré-temporada do Porto foi quase perfeita – perto do pleno de vitórias e, acima de tudo, com demonstrações de futebol de ataque capazes de fazerem tremer a concorrência. Nos quatro jogos mais a sério os portistas marcaram nada menos que 12 golos, no último dos quais cinco ao Lyon.

Na estreia da Liga, os dragões recebem o Belenenses SAD, equipa com que se costumam dar muito bem na Invicta. Nas últimas três partidas em casa com a formação lisboeta, o Porto ganhou sempre, com goleadas e sem sofrer golos (3-0, 5-0 e 4-0). Foram 12 golos sem resposta e com superioridade evidente, pelo que seria uma surpresa se a tendência se alterasse e os visitantes causassem uma inversão nos resultados.

Liga portuguesa 8 de agosto Porto vs Belenenses SAD 1.24 5.75 11.00

Community Shield: City mais forte do que as "raposas"

Sábado, 7 de agosto, 18h00

O primeiro troféu em Inglaterra é o Community Shield, que é como quem diz a Supertaça inglesa. Em confronto vão estar o vencedor da FA Cup (a Taça), o Leicester, e o campeão em título da Premier League, o Manchester City. A equipa de Pep Guardiola apresenta-se como favorita, apesar de ainda não ter realizado contratações de monta para a nova época.

Os últimos cinco confrontos entre as duas formações deram quatro vitórias para os citizens e uma para os foxes – um 5-2 numa extraordinária visita a Manchester na época passada. Mas como nem todos os dias é Natal, acreditamos que Pep vai arrecadar mais um troféu.

Community Shield 7 de agosto Leicester vs Manchester City 3.60 3.60 1.90

Brasileirão: Abel com Fortaleza para conquistar

Domingo, 8 de agosto, 1h00

A extraordinária sequência de sete vitórias do Palmeiras foi interrompida na última jornada do Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira empatou sem golos na visita ao São Paulo. Um desfecho que fez aproximar o Atlético Mineiro, de Hulk, que é segundo a um ponto do Verdão.

Apesar de estar em zona de perigo na tabela, já se sabia que o São Paulo seria um adversário muito complicado para o Palmeiras, pelo que o nulo não diminui o treinador português.

O próximo desafio vai ser em casa, ante o surpreendente Fortaleza, terceiro classificado contra todas as expectativas e a cinco pontos de distância. Os visitantes perderam o último jogo, desperdiçando a hipótese se de aproximarem do líder, e devem ter outro desgosto, pois o Palmeiras é favorito.

Brasileirão 8 de agosto Palmeiras vs Fortaleza 1.67 3.60 5.00

Supertaça dos Países Baixos: Clássico para animar as túlipas

Sábado, 7 de agosto, 17h00

A Supertaça dos Países Baixos tem um formato ligeiramente diferente dos demais países. Joga-se, naturalmente, entre o campeão e o vencedor da Taça. Quando este último é também o campeão da Liga, o outro emblema a disputar a Supertaça é o segundo classificado do campeonato. É o caso este ano. O Ajax arrasou na Eredivisie e na Taça (ganhou a final com o Vitesse) e fez a dobradinha. Joga agora o primeiro troféu da temporada com o PSV, vice-campeão.

Clássico é clássico, mas a superioridade dos lanceiros foi tal na última temporada (terminou com mais 16 pontos que o PSV), que não nos passa pela cabeça atribuir favoritismo aos homens da Philips. E os de Amesterdão reforçaram-se com Steven Berghuis, contratado ao Feyenoord.

Supertaça dos Países Baixos 7 de agosto Ajax vs PSV Eindhoven 1.72 4.25 4.50

Moto GP: Miguel Oliveira de olho em brilharete

Domingo, 8 de agosto, 12h00

Após um mês de férias, o campeonato de MotoGP regressa para a segunda metade da época. A primeira de duas corridas é no Red Bull Ring, em Spielberg, e promete ser um evento de grande interesse, por diversas razões.

As equipas aproveitaram a paragem para afinar as máquinas, havendo aqui um ingrediente de incerteza que dá outro sabor a este regresso. Por outro lado, o Red Bull Ring é a casa da KTM de Miguel Oliveira, sem esquecer que o piloto português já mostrou estar em enorme crescendo de forma. Além disso, somou a primeira vitória na categoria precisamente neste circuito. Não é de descartar um triunfo do almadense neste retorno à competição, embora Quartararo continue a ser o favorito.