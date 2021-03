Agenda desportiva: Ligas europeias “a ferro e fogo”

Da Premier League à Bundesliga, passando pelo embate entre os rivais de Madrid e um jogo grande para Cristiano Ronaldo, na Serie A. Os próximos dias oferecem-nos uma lista de grandes jogos dos quais é difícil escolher os mais importantes. Em Inglaterra, quatro portugueses vão tentar vencer o dérbi de Manchester, na Alemanha o "Der Klassiker" prende as atenções e em Espanha há Atlético-Real para João Félix. Até em Portugal há cartaz quente, com um Braga-Vitória SC a fechar.

Mas o desporto não é só futebol e Las Vegas tem mais um lote de combates de atribuição de títulos UFC, um deles que promete agarrar os espectadores às televisões, entre campeões de categorias diferentes, com um deles a ter "mais olhos que barriga" e a querer ser dono de dois cinturões. Vai perder toda a ação?

Liga NOS: Dérbi do Minho a fechar a jornada

Terça-feira, 9 de março, 21h45

SC Braga e Vitória SC disputam o jogo mais importante da 22ª jornada da Liga portuguesa. Os bracarenses fecharam a ronda 21 no segundo lugar da tabela, após ultrapassagem ao FC Porto, enquanto os vimaranenses se aproximaram do quinto posto. Os comandados de Carlos Carvalhal, que venceram 1-0 em Guimarães na primeira volta, apresentaram números de verdadeiro candidato ao título nas últimas cinco jornadas, o que atesta a sua boa forma.

Neste período, os "guerreiros" foram o melhor ataque, com 11 golos, a segunda equipa que mais rematou em média (14,6), a segunda com melhor taxa de conversão de remates em golo (15%) e a quarta que menos disparos permitiu aos adversários (8,6). O seu rival vive momentos um pouco diferentes, tendo ganho uma vez em seis jogos (2-1 ao Boavista). Os vimaranenses são uma equipa perdulária no ataque e estão "a meio da tabela" na conversão de remates e no Top 5 do desperdício de ocasiões de golo. Será que o dérbi vai baralhar estes números ou os dados estatísticos ajudam a perceber quem terá mais hipóteses de vencer?

Bundesliga: "Der Klassiker" que promete golos

Sábado, 6 de março, 17h30

Nos últimos anos, as receções do Bayern ao Dortmund têm sido praticamente jogos do título. Esta temporada dificilmente podemos atribuir esse rótulo a este embate, uma vez que os campeões da Alemanha levam 13 pontos de vantagem sobre um muito irregular BVB.

Um jogo entre os dois melhores ataques da Liga alemã, mas até aqui as coisas são desequilibradas, pois os bávaros somam 67 golos… contra 48. O favoritismo está do lado do emblema de Munique, mas tendo em conta que se vão defrontar as duas equipas que mais ocasiões flagrantes criam na Bundesliga (2,8 e 2,5, respetivamente), é caso para esperar golos dos dois lados.

La Liga: o título passa por Madrid

Domingo, 7 de março, 15h15

O dérbi da capital espanhola promete abanar com o topo da tabela da La Liga. O encontro é da 26ª jornada, as equipas estão separadas por cinco pontos, os "colchoneros" com um jogo a menos, e se quiserem manter a liderança destacada terão de vencer, para evitar a aproximação potencialmente definitiva dos "merengues", mas também do Barcelona, que está ali à espreita.

Ponto a favor dos homens da casa, a sua defesa sólida, que é a melhor da La Liga, com 16 golos apenas sofridos. O Real tem somente o terceiro melhor ataque, com 43 golos apontados, pelo que não é por aí que a equipa de João Félix se pode amedrontar. O pior é o histórico recente: o Atlético não ganha ao Real em casa para o campeonato desde fevereiro de 2015…

Premier League: City pode "arrumar" já com o título

Domingo, 7 de março, 16h30

A Liga inglesa pode ficar já decidida este fim de semana, mesmo que não em termos matemáticos. O Manchester City, de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, recebe o United de Bruno Fernandes no grande dérbi da cidade. O líder City levava 12 pontos de vantagem e ao fim de 26 jornadas sobre o seu rival (segundo classificado), tem a melhor defesa e um dos melhores ataques, juntamente com o United.

Os comandados de Pep Guardiola praticamente só sabem o que é ganhar nos últimos 15 jogos, os de Solskjaer têm estado irregulares, com muitos empates, em especial fora de casa. Será que os "red devils" vão ter alguma hipótese?

UFC: Adesanya quer cinturão de Blachowicz

Sábado, 6 de março, 08h00

Las Vegas volta a receber um lote de grandes combates no fim de semana, vários de atribuição do título em diversas categorias, mas um deles chama de imediato a atenção. Israel Adesanya, campeão de Peso Médio desde abril de 2019, ganhou peso (não fomos só nós no confinamento…) e defronta Jan Blachowicz, atual detentor do cinturão de campeão de Peso Meio-Pesado.

Acha que Blachowicz tem vantagem por isso? Pense de novo… O neozelandês (nascido na Nigéria) Adesanya é "apenas" terceiro no ranking global "pound-for-pound" masculino, com 20 vitórias consecutivas, 15 delas por KO. O polaco é 14º, com 27 triunfos e oito empates destaca-se nas submissões. Se vencer Adesanya, torna-se apenas no quarto lutador campeão em duas divisões em simultâneo. Arrisca o palpite?

