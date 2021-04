Agenda desportiva: Ligas regressam com duelos escaldantes

Os jogos das seleções já ficaram para trás. Está de regresso a emoção das Ligas nacionais por toda a Europa e logo a seguir vêm as competições europeias. Com a época já longa e preenchida, o cansaço acumula-se, mas o ritmo não abranda e seguem-se jogos fundamentais na luta pelos diversos títulos.

A começar por Portugal, com foco na visita do líder a Moreira de Cónegos, onde empatou nas duas últimas temporadas. No Porto, o Dragão recebe o Santa Clara, com a tarefa complicada de esquecer o jogo com o Chelsea, poucos dias depois.

Lá fora, há um jogo que pode lançar o Atlético para o título ou para as nuvens negras da dúvida. Na Alemanha, as duas melhores equipas defrontam-se num jogo potencialmente com muitos golos e, em França, batem-se os dois primeiros.

Como a vida não é só futebol, na NBA, há duelo entre equipas de Los Angeles. Até tivemos de tomar um calmante!

Liga NOS: Açorianos no caminho, mas Chelsea em mente

Sábado, 3 de abril, 20h30

Sérgio Conceição não poupou jogadores nos últimos tempos, apostando praticamente no mesmo onze em vários jogos seguidos – mesmo com a exigente Liga dos Campeões pelo meio. Com o regresso da Champions no horizonte, e após muitos jogos das seleções, a tentação de fazer descansar alguns nomes importantes pode levar os dragões a receberem o Santa Clara a pensar já na receção ao Chelsea, quatro dias depois.

O Santa Clara, por seu turno, está em 7º e em boa forma. Criou muitos problemas ao Sporting, em Alvalade, e nos últimos cinco jogos marcou tantos golos (7) quanto o Porto, sofrendo também poucos (4).

Neste contexto, tendo em conta que os azuis e brancos tiveram uma taxa de conversão de remate recente de apenas 9% e os açorianos até nem permitiram muitos disparos por partida aos seus adversários, não parece que este seja um jogo para muitos golos. Mas o triunfo portista é o mais provável.

Liga NOS 3 de abril Porto vs Santa Clara

Liga NOS: Sporting perante "muro" Pasinato

Segunda-feira, 5 de abril, 21h00

Este pode ser um dos testes mais complicados para o líder Sporting até ao final do campeonato. É certo que, nas dez partidas anteriores entre as duas formações em Moreira de Cónegos, os leões ganharam seis e só perderam uma, mas nas três últimas temporadas registaram-se dois empates. E os homens da casa estão a atravessar uma fase positiva: ocupam o oitavo posto e têm em Mateus Pasinato um guarda-redes que cria sempre problemas aos "grandes", um dos melhores guardiões da prova.

Acontece que o Sporting é, como se sabe, uma equipa sólida. Nos últimos cinco jogos, foi a formação que menos disparos permitiu aos adversários (6,8). O Moreirense foi a que menos rematou nas áreas contrárias (4,4). No geral, as duas equipas até rematam pouco (10,6 dos cónegos, 9,6 dos leões nesta fase), é de prever um embate com poucos golos. Talvez um triunfo leonino curto, mantendo a baliza inviolada.

Liga NOS 5 de abril Moreirense vs Sporting

Ligue 1: "Conferência" de líderes em Paris

Sábado, 3 de abril, 16h00

A luta pelo título em França está ao rubro. Entre os dois primeiros classificados – Paris Saint-Germain e Lille, ambos com 63 pontos – e o quarto lugar (ocupado pelo Mónaco) distam somente quatro pontos. Dificilmente este será o "jogo do título"!

Ainda assim, este pode ser o teste que o Lille de Renato Sanches, José Fonte, Tiago Djaló e Xeka precisa para se afirmar como sólido candidato, perante o PSG de Danilo Pereira.

O embate dá-se entre o melhor ataque (PSG com 67 golos) e a melhor defesa (19 sofridos pelo Lille). O jogo da primeira volta terminou empatado sem golos. Não espanta, já que o Lille é a equipa que menos remates permite aos adversários na Ligue 1.

Será que aguenta a pressão das estrelas parisienses?

Ligue 1 3 de abril Paris Saint-Germain vs Lille

Bundesliga: jogo do título na Alemanha

Sábado, 3 de abril, 17h30

Isto de fundarem clubes em 2009 complica, quando queremos olhar para o histórico de confrontos. O Leipzig, segundo classificado da Bundesliga e uma das grandes forças do futebol alemão dos últimos anos, recebe no sábado o crónico campeão e líder Bayern – separados por quatro pontos. Dizem os registos que as duas equipas apenas se defrontaram quatro vezes em Leipzig para o campeonato germânico – uma vitória para cada lado e dois empates, ambos nas duas últimas épocas.

O Bayern tem, de longe, o melhor ataque, com 78 golos – mais 30 (!) do que o Leipzig. Nos últimos cinco jogos marcou nada menos do que 17. Os homens da casa são, contudo, a melhor defesa (21), mas é difícil imaginar que mantenham a mesma consistência ante o colosso bávaro, o conjunto que mais remata (17,0 por jogo) e que tem a melhor taxa de conversão de remates em golo (18%).

Bayern favorito, mas atenção... não pode contar com Robert Lewandowski, o goleador, lesionado para quatro semanas.

Bundesliga 3 de abril Leipzig vs Bayern Munique

La Liga: uma espécie de "tira-teimas" para o Atlético

Domingo, 4 de abril, 20h00

É o "sim ou sopas" para o Atlético de Madrid. Quem acompanha a Liga espanhola com atenção, e os jogos do Atlético em particular, não consegue fugir à sensação de que algo não bate certo quando vê os colchoneros no topo da tabela.

Apesar de ser o segundo melhor ataque da La Liga (51), por vezes é desesperante ver a incapacidade ofensiva da equipa de Simeone. Dizem que os ataques ganham jogos e as defesas campeonatos. Esta é uma ideia que se aplica na perfeição ao Atlético.

Contudo, na 29ª jornada vai ter pela frente o Sevilha, uma das equipas que se sentem mais confortáveis na expectativa e fecha-se bem, aproveitando o contra-ataque de forma mortífera. O Atlético terá de atacar para somar os três pontos na luta pelo título.

Este é um jogo entre as duas melhores defesas da Liga espanhola (21-18), pelo que não se esperam goleadas.

La Liga 4 de abril Sevilha vs Atlético Madrid