Agenda desportiva: Luta titânica pela Liga dos Campeões

As Ligas avançam e as diversas lutas pelas fundamentais vagas na Liga dos Campeões começam a assumir papel principal. Portugal não foge à regra e este fim de semana temos um quente Braga-Benfica, na Pedreira, que promete começar a definir algumas coisas na frente. Mas este não é o único embate entre lisboetas e minhotos, com o Sporting a receber o Vitória de Guimarães-



Nas principais Ligas europeias há também jogos imperdíveis, a começar pela Serie A italiana, onde Paulo Fonseca tem cartada decisiva na luta pela… Champions; em Espanha, o Barcelona vai tentar manter-se na corrida pelo título, numa deslocação complicada ao País Basco; em França há embate entre vice-líderes, enquanto na Escócia o Old Firm promete consagrar o novo campeão. Emoção a rodos.

Liga NOS: Pedreira com duelo de gigantes

Domingo, 21 de março, 20h00

Este é o jogo grande da 24ª jornada da Liga portuguesa. O Braga, que perdeu o segundo lugar na última jornada para o Porto, ao empatar 2-2 em Famalicão, recebe o Benfica, quarto, na Pedreira, no domingo, num jogo entre duas equipas separadas por dois pontos e com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima época em ponto de mira. Na primeira volta, os minhotos foram à Luz vencer os encarnados por 3-2, num jogo louco numa das piores fases da equipa de Jorge Jesus. Pela segunda jornada consecutiva, as águias procuram a desforra de um desaire anterior, mas esta será bem mais complicada.



Nas últimas cinco temporadas, o Benfica venceu sempre na visita ao Braga, na última por 4-0, mas os arsenalistas também tinham apenas um triunfo em casa do Benfica até 2019/20 e, em dois jogos, ganharam por duas vezes em Lisboa. Olhemos, portanto, para o passado pelo que ele é, história. O contexto atual não permite grandes prognósticos, mas as estatísticas mostram que os encarnados estão a crescer, foram a equipa mais rematadora nas últimas cinco partidas, mas foi o Braga o melhor ataque. Cheira a golos na Pedreira. E a emoção.

Liga NOS: líder perante minhotos em crise

Sábado, 20 de março, 20h30

Mas antes do embate de Braga, há outro jogo entre lisboetas e minhotos. O líder Sporting recebe um Vitória de Guimarães que é um autêntico "case study" nesta fase da época, pois é capaz dos melhores e dos piores números. Se o leão vem de mais um triunfo (complicado) em Tondela, os vimaranenses perderam em casa por 4-2 na receção ao Gil Vicente e tanto mostram um futebol de grande qualidade como cometem erros pouco vistos.



Quer espantar-se? Nas últimas cinco jornadas, o Vitória foi a segunda equipa que mais rematou, nada menos que 15,4 disparos por jogo, o Sporting foi a… segunda que menos o fez (8,8). Resultado? Leões venceram quatro vezes e marcaram sete golos, os vitorianos apenas uma e marcaram seis. Na defesa, o "céu" e o "inferno": o Sporting sofreu apenas um golo, o Vitória 13, tendo sido a pior defesa. Se os níveis de eficácia ofensiva (e defensiva) se mantiverem, será preciso muita sorte para os minhotos saírem de Alvalade satisfeitos.

Série A: Paulo Fonseca em maus lençóis

Domingo, 21 de março, 19h45

Também em Itália a luta pela Liga dos Campeões está ao rubro. No domingo, a Roma, de Paulo Fonseca, defronta o Nápoles, num duelo entre quinto e sexto classificados, ambos com 50 pontos. Os romanos perderam na jornada passada por 2-0 em Parma, algo que coloca o técnico português numa posição delicada, mas conta quem viu que esse foi um jogo "ao estilo FM", com domínio avassalador da equipa da capital e dois golos que "caíram do céu" para os da casa. Já os napolitanos foram vencer no reduto do Milan por 1-0.



Este será um encontro entre conjuntos de ataque, a terceira e quinta formações com mais golos na prova, respetivamente, mas a Roma é a terceira com mais ocasiões flagrantes criadas na Serie A e a segunda que menos remates permite por jogo, pelo que não nos espantava que Paulo Fonseca saísse vencedor desde confronto. Arrisca?

La Liga: "emboscada" ao Barça no País Basco?

Domingo, 21 de março, 20h00

Jogo entre quinto e segundo classificados da La Liga. O Barcelona, apesar de todos os seus problemas, segue forte na luta e visita uma formação basca que prometeu muito no arranque da época, mais ainda com a chegada de David Silva, mas que parece perder o comboio da Champions.



O Barça é uma das equipas em melhor forma em Espanha, sofreu um golo apenas em quatro jogos e ganhou quatro dos últimos cinco, e após o afastamento da Liga dos Campeões vai virar todo o seu foco para a conquista do campeonato de nuestros hermanos. Favoritismo para Messi e Cia., mas a tarefa não será fácil.

Ligue 1: Lyon ao rubro com receção ao campeão

Domingo, 21 de março, 20h00

Duas equipas com os mesmos 60 pontos, a três do líder Lille. O Lyon, terceiro classificado, empatou fora no último jogo, mas conseguiu ganhar terreno ao Paris Saint-Germain, que perdeu em casa com o Nantes em partida ensombrada pelo assalto e sequestro da família de Ángel Di María. No entanto, os parisienses têm o melhor ataque (63) e a segunda melhor defesa (19) e não costumam vacilar em jogos deste calibre.



Este será um jogo entre as duas formações mais rematadoras da Ligue 1 (16,6 e 14,7, respetivamente), pelo que será, certamente, um espetáculo de futebol de ataque. O PSG tem melhores argumentos e Neymar poderá estar de regresso. Mas o Lyon ganhou em Paris na primeira volta…

Premiership escocesa: Old Firm para celebrar 55º título

Domingo, 21 de março, 12h00

Esta temporada foi de "conto de fadas" para o Rangers, que se sagrou campeão escocês pela primeira vez em dez anos, sob o comando de Steven Gerrard, que transformou os protestantes numa verdadeira máquina de futebol. E à 33ª jornada da Premiership, nada como um sempre apetecível Old Firm, o dérbi eterno de Glasgow e do futebol escocês, frente ao Celtic.



O Rangers chega a esta partida, em casa do rival, com incríveis 20 pontos de vantagem (88-68), o melhor ataque e a melhor defesa (77-9) e sem uma única derrota (28V 4E). Favoritismo absoluto para os visitantes. Mas dérbi é dérbi...

