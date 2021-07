Agenda desportiva: não há Portugal, mas há jogos incríveis

Não gostamos de o dizer, mas Portugal está fora do Euro 2020. Aliás, todas as seleções do "grupo da morte" – incluindo França e Alemanha – foram eliminadas. Este Europeu tem oferecido jogos espetaculares, com emoção, muitos golos e surpresas. Para os quartos de final, o jogo de maior cartaz é mesmo o Bélgica-Itália, dois candidatos que se defrontam em momentos de forma algo distintos. Há ainda a grande curiosidade de saber até onde vai Inglaterra.

Noutras paragens, o Brasil chegou ao "mata-mata" da Copa América, onde defronta o Chile. Na Fórmula 1 vamos ter o segundo Grande Prémio consecutivo na Áustria – Max Verstappen sorri – e a NBA está prestes a conhecer os finalistas. Vai perder toda a ação? Claro que não, nem nós.

Euro 2020: novo "milagre" suíço a caminho?

Sexta-feira, 02 de julho, 17h00

Uma das grandes surpresas do Euro 2020 é a Suíça, não tanto por ter chegado aos quartos de final, mas por o ter conseguido eliminando a superfavorita França. As dificuldades não largam os helvéticos, que agora defrontam Espanha, também ela com favoritismo, claro está.

O histórico não favorece os suíços, que num total de 22 jogos com a La Roja perderam 16 vezes e ganharam apenas uma. Registo nada animador, que piora quando olhamos para algumas das estatísticas. Os helvéticos são a quinta pior equipa em média de remates permitidos aos adversários (16,2 por jogo e nove na grande área) e têm oito golos sofridos (uma das piores defesas). Pela frente, têm uma Espanha que parece ter encontrado a veia goleadora (soma 11 tentos) e que é a terceira seleção que mais remata na prova (16,4).

Será, certamente, um belo jogo entre duas equipas de ataque, mas vai ser preciso novo "milagre" para Seferovic e companhia voltarem a fazer uma surpresa.

Euro 2020 2 de julho Suíça vs Espanha 5.50 3.75 1.67

Euro 2020: Itália mais "saudável" do que a Bélgica

Sexta-feira, 02 de julho, 20h00

É o jogo de maior cartaz dos quartos de final do Euro. Após eliminar Portugal, a Bélgica, número 1 no ranking da FIFA, vai ter de lidar com o poderio ofensivo de Itália, uma das formações que chegaram em melhor forma ao certame.

Os italianos têm o terceiro melhor ataque da prova (nove marcados) e a segunda melhor defesa (um sofrido). É a equipa que mais remata, com uma extraordinária média de 20,1 disparos por jogo – 16,8 de bola corrida –, a segunda que menos permite na área (3,7), o que por si só pode complicar a vida aos belgas.

Frente a Portugal, os diabos vermelhos mostraram muitos problemas para atacar e criar perigo. Não evitaram os muitos remates lusos e não será de espantar que sejam empurrados para a defesa pelos transalpinos. Para piorar o cenário, Kevin De Bruyne e Eden Hazard devem falhar o jogo por lesão. Apostamos na squadra azzurra num jogo com poucos golos.

Euro 2020 2 de julho Bélgica vs Itália 3.25 3.10 2.40

Euro 2020: "It’s coming home", dizem eles

Sábado, 03 de julho, 20h00

São duas nações em êxtase. Inglaterra não batia a Alemanha em eliminatórias de grandes competições há 55 anos e fez história ao ganhar por 2-0 em Wembley, atirando os germânicos para fora da prova. No mesmo dia, um golo nos descontos do prolongamento frente à Suécia apurou a Ucrânia para os quartos de final pela primeira vez na história.

Assim, este vai ser um jogo entre duas equipas moralizadas que se vão encontrar sábado, no Estádio Olímpico de Roma. Mas não nos enganemos: Inglaterra reúne todo o favoritismo, nem que seja pelo facto de ser a única equipa que ainda não sofreu golos neste Euro 2020, além da natural diferença de potencial individual. "It’s coming home", dizem os ingleses. Será desta?

Euro 2020 3 de julho Ucrânia vs Inglaterra 8.50 4.50 1.40

Copa América 2021: Brasil sem piedade do Chile

Domingo, 04 de julho, 01h00

O Brasil empatou o último jogo do Grupo B da Copa América – 1-1 com o Equador –, mas ainda assim garantiu o primeiro lugar sem grandes sobressaltos, o que deu à canarinha a possibilidade de defrontar o quarto classificado do Grupo A.

O Chile está longe da melhor forma, tendo marcado somente três golos e sofrido quatro, contra os dez tentos do escrete (dois sofridos). O Brasil está imparável nesta competição que se realiza no próprio país e não deve haver surpresas nestes quartos de final, com triunfo de Everton Cebolinha e companhia.

Copa América 2021 3 de julho Brasil vs Chile 1.35 4.50 8.50

Fórmula 1: vira o disco e toca o mesmo?

Domingo, 04 de julho, 14h00

Esta é a segunda corrida consecutiva no Red Bull Ring, na Áustria. Na semana passada vaticinámos – com acerto! – que Max Verstappen iria vencer. O piloto holandês está em grande forma, o carro da Red Bull é veloz e a corrida foi "em casa". Portanto, tivemos triunfo tranquilo e natural. Apenas uma semana volvida, as condições são as mesmas e, ou algo estranho e inesperado acontece, ou Verstappen vai mesmo vencer e ampliar a vantagem no Mundial de Pilotos para Hamilton. A odd Solverde.pt parece concordar com esta análise!

Fórmula 1 4 de julho Max Verstappen vs Lewis Hamilton 1.62 3.00

NBA: ausência de Giannis é demasiado para os Bucks?

Sexta-feira, 02 de julho, 01h30

Este vai ser o quinto jogo da final da Conferência Este, que ainda não decide nada, mas que deixa uma das equipas a uma vitória da final da NBA. Os Hawks começaram da melhor forma, com um triunfo fora por 116-113, mas logo a seguir foram "sovados" por 125-91, perdendo ainda no primeiro jogo em casa por 113-102. A força dos Bucks foi demasiada para os homens de Atlanta, que não souberam lidar com Giannis Antetokounmpo.

Contudo, a lesão arrepiante do grego, ao quarto jogo, no joelho esquerdo afetou a formação de Milwaukee e reequilibrou a balança desta final. Os Hawks a vencerem o quarto embate por 110-88. Agora, chega a vez do quinto jogo, que marca o regresso dos Bucks a casa, mas ainda com a mais que provável ausência de Giannis Antetokounmpo. É bem possível que se deixem ultrapassar nesta série – a ter em conta a incapacidade que revelaram sem o grego na quarta partida.