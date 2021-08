Agenda desportiva: Pedreira é o epicentro das emoções na Liga

A época de 2021/22 da Liga portuguesa começou sem surpresas, com os do costume a vencerem os jogos devidos. Olhos postos, portanto, na segunda jornada, que nos dá já um jogo de grande cartaz. Após o embate na Supertaça, Braga e Sporting disputam agora os pontos na Pedreira, com o histórico recente a favorecer os lisboetas. Enquanto isso, o Famalicão, que ainda está à procura de se encontrar, recebe um Porto em grande forma.

A Premier League começa também este fim de semana, com um interessante Tottenham versus Manchester City, naquele que é o primeiro grande teste para Nuno Espírito Santo. No Brasil, outro treinador português, Abel Ferreira, vai tentar que o Palmeiras reaja aos recentes maus resultados… em casa do líder – o Atlético Mineiro, de Hulk.

Nas motos, Miguel Oliveira vai tentar, no Grande Prémio da Áustria, o que não conseguiu no da Estíria, no mesmo circuito austríaco, casa da KTM. Os dados estão lançados.

Liga portuguesa: Guerreiros e leões voltam à "arena"

Sábado, 14 de agosto, 20h30

A Liga portuguesa regressou em força e sem grandes surpresas. Os habituais candidatos venceram com maior ou menor dificuldade e dois deles aprontam-se para o encontro no primeiro jogo de grande cartaz da época no campeonato, embora seja já o segundo entre ambos esta temporada. Após o compromisso na Supertaça, Braga e Sporting voltam a medir forças, desta feita na Pedreira, em casa dos minhotos.

Os leões ganharam aos minhotos em Aveiro, por 2-1, e depois bateram facilmente o Vizela em Alvalade por 3-0. Já os bracarenses ganharam fora ao Marítimo (2-0), pelo que as duas equipas chegam a este jogo moralizadas e em boa forma.

Porém, os lisboetas têm vários pontos a favor. No histórico recente, o Sporting ganhou os quatro últimos encontros entre os dois emblemas. Rúben Amorim ganhou seis (os dois anteriores, que caíram para os minhotos, aconteceram com o treinador ainda nos arsenalistas). Tendo em conta a superioridade leonina na Supertaça, os campeões nacionais são favoritos a levar os três pontos.

Liga portuguesa: Dragão em forma na visita ao Famalicão

Domingo, 15 de agosto, 18h

Também o Porto começou bem a Liga, com um 2-0 sobre o Belenenses SAD. Agora, os dragões visitam o Famalicão, que terminou a época passada com nota muito positiva. É sempre um adversário muito complicado para os homens da Invicta, mas estrearam-se no campeonato com uma clara derrota por 2-0 em casa do Paços de Ferreira, mostrando sinais de que poderem ter peso neste próximo compromisso. O histórico recente mostra que, nas duas últimas receções ao Porto, o Famalicão venceu uma (2-1) e perdeu outra (4-1). Mas mais importante que o histórico é mesmo a forma atual.

Os da casa permitiram 31 acções com bola na área ao Paços de Ferreira, denotando problemas defensivos. Os dragões somaram 42 frente ao Belenenses SAD, mais 21 remates, e mostraram um futebol com saúde. A equipa de Sérgio Conceição é mais que favorita para vencer sem grandes problemas.

Premier League: Spurs vs. City na sombra de Kane

Domingo, 15 de agosto, 16h30

Já estava com saudades? Nós também. A Premier League arranca este fim de semana e nada melhor que um escaldante Tottenham versus Manchester City para animar os adeptos. Os Spurs de Nuno Espírito Santo defrontam o campeão com expectativas renovadas, mas com uma sombra sobre as cabeças chamada Harry Kane. O ponta de lança inglês terá forçado a saída para o… Manchester City e chegou tarde aos trabalhos da equipa. Será que vai jogar? Estará em condições para defrontar o "pretendente"?

Se sim, os londrinos ganham novo ímpeto, ante um City que começou a época a perder o Community Shield (Supertaça) para o Leicester. Já é habitual ter inícios de temporada titubeantes. Cheira a empate por todos os lados.

Brasileirão: Hulk e Abel jogam liderança

Sábado, 14 de agosto, 23h

A 16ª jornada do Brasileirão traz um embate entre os dois primeiros classificados do campeonato brasileiro, um jogo que parece chegar na pior altura para o português Abel Ferreira. O Palmeiras vinha de uma série de vitórias, mas nas duas últimas rondas somou um empate e uma derrota, a última delas em casa. Ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro, liderado por Hulk, foi somando triunfos e saltou na última jornada para a liderança, com dois pontos de vantagem. Agora recebe o Verdão de Abel, com a possibilidade de fugir no primeiro posto.

Tendo em conta a forma recente dos dois emblemas, o clube de Minas Gerais está na pole position para ganhar. E a odd Solverde.pt é convidativa.

Moto GP: Redenção para Miguel Oliveira?

Domingo, 15 de agosto, 13h

Tudo correu mal a Miguel Oliveira no Grande Prémio da Estíria, no qual, confessamos, depositámos grandes esperanças num brilharete do português. Uma queda nos treinos livres, que lhe provocou dores num pulso, condicionou o piloto de Almada e um problema mecânico obrigou mesmo Oliveira a desistir a meio da corrida. Passada uma semana, as motos voltam a correr no mesmo circuito, no Grande Prémio da Áustria, e voltamos a acreditar que o português pode brilhar.

O espanhol Jorge Martin ganhou a última corrida e o líder do Mundial, Fabio Quartararo, ficou em terceiro. O francês continua a ser favorito ao triunfo.