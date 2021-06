Agenda desportiva: Portugal em estreia no Euro contra húngaros “chatos”

O Euro 2020 começa esta sexta-feira, com um jogo aparentemente de segunda linha, mas daqueles que enganam à primeira vista, entre o "rolo compressor" Itália e a sólida e surpreendente Turquia. Isto quatro dias antes da estreia de Portugal na prova, com a Hungria, e do escaldante França-Alemanha, do grupo dos campeões da Europa.

No Brasil, arranca mais uma Copa América, com um reencontro a gerar muitas expectativas, em França decide-se o Roland Garros e o seu quadro de luxo e nos Estados Unidos as meias-finais do play-off da NBA seguem a todo o gás, com uma espécie de final antecipada.

Euro 2020: "rolo" italiano frente a "muralha" turca

Sexta-feira, 11 de junho, 20h00

O caro leitor pode olhar para o jogo de abertura do Euro 2020 com desdém, mas atenção. Este embate tem todos os ingredientes para ser um excelente espetáculo, com possibilidade de assistirmos a uma surpresa. Itália venceu o Grupo J de qualificação com uma facilidade incrível, registando dez vitórias… em dez jogos. Os transalpinos conseguiram o pleno, com incríveis 37 golos marcados e somente quatro sofridos, mas encontram uma Turquia que também deixou boa imagem no Grupo H de apuramento.

Os turcos terminaram atrás de França, mas apenas com menos dois pontos, e não perderam com os gauleses, ganhando em casa 2-0 e empatando 1-1 em França. Apenas a Islândia surpreendeu a Turquia, que foi uma das melhores defesas da qualificação, com somente três golos sofridos. É caso para dizer que Itália corre o risco de provar o "veneno" do seu próprio "cinismo". Transalpinos favoritos, mas um empate não seria nenhum escândalo.

Euro 2020 11 de junho Turquia vs Itália 8.75 3.75 1.50

Euro 2020: Portugal com incómodos magiares

Terça-feira, 15 de junho, 17h00

Este é o jogo que nos interessa na primeira jornada de arranque deste Europeu. Todos se lembrarão decerto da "montanha-russa" de emoções que foi o embate entre Portugal e Hungria no Euro 2016, um empate 3-3 arrancado a ferros, mas que acabou por ser do nosso contentamento. Esse encontro mostrou que o futebol magiar não encaixa bem no nosso (na perspetiva lusa), pois trata-se de uma seleção que une muito bem a capacidade de jogar em blocos baixos com uma intensidade avassaladora no contra-ataque. E Portugal dá-se mais com isso.

Ainda assim, e olhando para o cenário global, a equipa de Fernando Santos sabe que não pode perder pontos com o underdog do grupo, pois terá ainda de defrontar as poderosas França e Alemanha. Por isso, os campeões da Europa devem entrar com tudo e garantir a vitória. Convém é ser extremamente eficaz no ataque.

Euro 2020 15 de junho Hungria vs Portugal 7.25 4.25 1.47

Euro 2020: França com Linha Maginot completa

Terça-feira, 15 de junho, 20h00

A primeira "final antecipada" deste Euro. A campeã do mundo França defronta a sempre poderosa Alemanha num jogo em que apostaríamos de olhos fechados na derrota das duas. Mas como não é possível, há que olhar com frieza para este jogo e chegar à conclusão de que França é claramente favorita – apesar de as odds Solverde.pt não andarem assim tão distantes, mas compreende-se dado o cartaz do encontro.

França é a campeã do mundo, é uma das seleções em melhor forma em termos globais e vai encontrar uma "máquina" alemã que, embora tenha dominado o Grupo C de apuramento, parece algo enferrujada, nem sempre joga bem e está num período de transição, não só de gerações, como de treinadores – é o último grande certame de Joachim Löw. Gauleses deverão ganhar, pois têm uma "linha" bem mais completa e forte.

Euro 2020 15 de junho França vs Alemanha 2.65 3.10 2.85

Copa América 2021: segundo round para Argentina e Chile

Segunda-feira, 14 de junho, 22h00

Ainda há poucos dias as duas seleções se defrontaram, na qualificação para o Mundial de 2022, e houve surpresa, com o empate entre Argentina e Chile (visitantes marcaram no único remate enquadrado que realizaram), apesar do amplo domínio de Messi e companhia. Este jogo será em terreno neutro o que, em teoria, dá mais hipóteses ao Chile… mas também lhe dará mais vontade de atacar, e se der espaços, La Pulga decidirá para a Albiceleste. Argentina reúne favoritismo. Só falta confirmá-lo.

Copa América 14 de junho Argentina vs Chile 1.62 3.60 5.25

NBA: Bucks continuarão "saco de pancada"?

Sexta-feira, 11 de junho, 00h30

As meias-finais da Conferência Este estão a ser mais desequilibradas do que à partida se pensava, com os Nets a mostrarem-se fortes demais em relação aos Bucks nos dois primeiros encontros, no seu reduto, com triunfos por 115-107 e expressivos 125-86, isto apesar da ausência de James Harden. A formação de Brooklyn não sentiu a falta de um dos seus líderes e, comandada por Kevin Durant, vulgarizou Giannis Antetokounmpo e companhia – ainda assim o grego esteve em grande plano. É esperado que os Bucks reajam no terceiro jogo, em casa, nem que seja para não correrem o risco de ficarem a zeros.