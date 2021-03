Agenda desportiva: Portugal em “guerra” de seleções

A hora é de seleções e de pausa nas Ligas nacionais e nas competições europeias. Dá-se o arranque das diversas zonas de qualificação para o Mundial de 2022 a realizar no Qatar. Vários são os eventos a prender a nossa atenção, em especial os de Portugal. São logo três jogos num curto espaço de tempo, e um deles é, teoricamente, o mais complicado da caminhada: a visita à Sérvia.

A ação não fica por aí, com os sub-21 a arrancar também a participação no Europeu do escalão. Têm pela frente a Inglaterra, num encontro repleto de estrelas.

Como nem tudo é futebol, nos próximos dias a atenção vai também para outras modalidades. No UFC, teremos um dos combates mais aguardados dos últimos anos, que vale cinturão de pesos-pesados entre uma lenda e um aspirante a sê-lo. E na NBA, dois candidatos ao título medem forças. Imperdível!

Qualificação Mundial 2022: Portugal visita "fava" do Grupo A

Sábado, 27 de março, 19h45

Portugal iniciou a demanda pela presença no Mundial de 2022 no Qatar esta quarta-feira, no Grupo A, ante o Azerbaijão, mas este primeiro lote de (três) jogos de qualificação tem um ponto alto, a deslocação à Sérvia, que será, provavelmente, o jogo mais complicado da turma das "quinas" nesta fase.

Não tenhamos dúvidas de que o favoritismo para este sábado está do lado dos campeões da Europa. No entanto, convém não esquecer que os sérvios são uma potência – pelo menos em termos individuais – e Fernando Santos pode ver-se privado dos internacionais que jogam em França, devido à quarentena imposta a todos os que regressam ao país após viajarem de fora da União Europeia – Renato Sanches, José Fonte (ambos do Lille), Danilo Pereira (PSG) e Anthony Lopes (Lyon).

Certo é que não vai haver Rui Patrício, lesionado, nem para este, nem para o embate seguinte, frente ao Luxemburgo, no dia 30. Não será "pera doce", mas nós temos Cristiano Ronaldo…

Qualificação Mundial 2022: quantos marca Haaland?

Sábado, 27 de março, 17h00

Os jogos da Noruega geralmente não atraem grande atenção, à exceção dos que tenham como protagonista Erling Haaland! Depois de anos de "trevas" futebolísticas, os nórdicos têm agora nomes como Martin Ødegaard, o criativo emprestado pelo Real Madrid ao Arsenal, ou o atacante Alexander Sorloth, do Leipzig. Mas é Haaland, o ponta de lança do Dortmund, que atrai os holofotes todos, graças aos golos que marca em catadupa, com uma facilidade aterradora, apesar dos seus tenros 20 anos.

Este vai ser um embate entre as seleções posicionadas no 44º e no 32º postos do ranking da FIFA, o que faz com que os turcos tenham, por isso, mais cartel – e ofensivamente são fortes! –, mas quem tem Haaland "tem tudo", é como se entrasse a ganhar. Esperam-se golos e golos.

Qualificação Mundial 2022: uma Praga de "diabos vermelhos"

Sábado, 27 de março, 19h45

Ah, aquela equipa com Nedved, Poborsky…. Esqueçam. Essa República Checa que maravilhava tudo e todos nos maiores palcos já não existe. A 42ª colocada no ranking da FIFA vai "só" defrontar a número 1, a Bélgica, este sábado, no Grupo E.

Mesmo sem Eden Hazard, que tem tido azar com lesões desde que chegou ao Real Madrid, os "diabos vermelhos" são, a léguas, a melhor seleção e são claros favoritos a ganhar este jogo e o grupo. Os checos podem aspirar ao segundo lugar. E mesmo assim…

Euro sub-21: contra os canhões ingleses, marchar, marchar

Domingo, 28 de março, 20h00

Portugal: Diogo Dalot (Milan), Florentino (Mónaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Pedro Gonçalves (Sporting), Francisco Trincão (Barcelona), Francisco Conceição (FC Porto), Tiago Tomás (Sporting).

Inglaterra: Curtis Jones (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Emile Smith Rowe (Arsenal).

Estes são alguns dos craques convocados por Portugal e por Inglaterra para o confronto do Grupo D do Europeu sub-21. Uma constelação de estrelas que poderia figurar entre os selecionados das equipas principais e que vão, com certeza, proporcionar uma autêntica final antecipadaentre os mais novos. Favoritos? Gostaríamos de dizer "Portugal", mas preferimos apontar para um jogo com muitos golos. Os intervenientes são bem capazes disso.

UFC 260: "predador" à caça do campeão

Domingo, 28 de março, 03h00

O UFC tem, este fim de semana, um dos mais aguardados combates da história. Em confronto pelo cinturão de campeão de pesos-pesados vai estar o lendário Stipe Miocic – norte-americano de ascendência croata – e o avassalador Francis Ngannou, lutador nigeriano.

O primeiro é considerado, por muitos, o maior lutador de sempre da categoria e detém o recorde de defesas do cinturão de pesos-pesados – nada menos do que quatro. No domingo, vai reencontrar Ngannou, que derrotou em janeiro de 2018, também na defesa do título, tal como agora. Miocic (atualmente com 20 vitórias e três derrotas) é experiente, muito técnico, e fez valer essas características em 2018.

Desta feita, Ngannou (16-3), "The Predator", chega mais rodado, sendo um dos mais eficazes lutadores a vencer por KO – neste percurso, conseguiu quatro seguidos desta forma… no 1º round! Tudo graças a um soco poderosíssimo, um dos mais fortes jamais vistos, um facto que lhe dá um ligeiro favoritismo.

Será que consegue anular a maior experiência de Miocic e tornar-se no novo rei dos pesos-pesados?

