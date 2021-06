Agenda desportiva: Portugal invade Alemanha à procura do sonho

O Euro 2020 está ao rubro, com excelentes jogos e golos fantásticos. Agora, é a vez do primeiro grande jogo da prova para a equipa das quinas: Portugal e Alemanha defrontam-se num jogo fundamental para as aspirações dos campeões da Europa. Enquanto isso, em Inglaterra, teremos um dérbi britânico que representa nada menos do que uma rivalidade com mais de um século.

Noutras paragens, o destaque vai para o regresso da Fórmula 1 aos circuitos mais tradicionais. O Grande Prémio de França deixa para trás os citadinos, para alegria de Lewis Hamilton. Na NBA, continua a definir-se as equipas, passo a passo, rumo às decisões finais do play-off. Não há férias nesta agenda desportiva!

Euro 2020: um "muro de Munique" para escalar

Sábado, 19 de junho, 17h00

É o primeiro de dois "choques de titãs" que Portugal vai ter no Grupo F. A turma lusa e a Alemanha medem forças em Munique, o que pode ser um problema para os portugueses – os jogos já têm público, pelo que é certo que apoio não vai faltar para os germânicos.

Ainda assim, dos dois colossos que estão no caminho de Portugal, é contra a Alemanha que os campeões da Europa têm mais hipóteses, já que a Mannschaft vai alternando entre excelentes prestações e outras atuações pálidas. Portugal não terá pejo em se fechar.

É difícil antecipar desfechos num grupo tão complicado, mas perante a capacidade lusa em arrancar bons resultados frente a equipas mais fortes – mesmo com o recurso a um futebol menos atraente –, um empate parece um desfecho provável para a Allianz Arena.

Euro 2020: favoritismo dos Três Leões

Sexta-feira, 18 de junho, 20h00

A superioridade, coletiva e individual, é toda de Inglaterra. Já lá vão os anos em que os escoceses podiam ombrear com os vizinhos. Pior ainda, o jogo é no Estádio de Wembley. Apesar de os Três Leões já não terem Paul Gascoigne para marcar golos de antologia aos escoceses, como em 1996 – no único embate entre as duas seleções na prova, que também foi em Wembley –, o favoritismo é total para os homens da casa. A Inglaterra ganhou pela primeira vez um jogo de estreia na prova, enquanto os escoceses perderam com a República Checa, em Glasgow. A vitória inglesa e com mais de 2,5 golos está com excelente odd na Solverde.pt.

Euro 2020: Espanha sem dom para marcar golos

Sábado, 19 de junho, 20h00

Espanha pode já não ser a mesma equipa que encantava há cerca de dez anos. Ainda assim, continua a ser uma das candidatas à vitória final e mantém parte da identidade, ou seja, aposta na posse de bola e na circulação da mesma – como se viu frente à Suécia. O jogo disputa-se em Sevilha, pelo que o favoritismo da La Roja é claro.

Pela frente está uma Polónia, orientada por Paulo Sousa, que tem nas suas fileiras o maior goleador da atualidade, Robert Lewandowski. Mas frente à Eslováquia, os polacos perderam e não vão poder contar com Grzegorz Krychowiak, que foi expulso na estreia.

Portanto, o favoritismo é espanhol, sim, mas não é de descurar a excelente odd para "menos de 3,5 e Espanha" na Solverde.pt, já que os espanhóis têm estado de pontaria pouco afinada.

Copa América 2021: encontro de "empatas"

Sábado, 19 de junho, 01h00

A Argentina empatou pela segunda vez, no espaço de poucos dias, com o Chile, desta feita na Copa América, e o próximo compromisso é talvez o mais difícil que vai ter no Grupo A.

Pela frente está o sempre complicado Uruguai, de Luis Suaréz e companhia, equipa que também não foi além de um nulo ante a Venezuela, num encontro de apuramento para o Mundial de 2022, realizado há poucos dias. Empatou ainda na receção ao Paraguai, no início do mês, para a mesma competição.

São duas equipas que se mostram desinspiradas no ataque, pelo que não é de prever muitos golos. Um empate pode muito bem ser o prato final que os dois conjuntos têm para nos servir.

Fórmula 1: regresso aos circuitos "normais"

Domingo, 20 de junho, 14h00

A Fórmula 1 regressa aos circuitos "normais" na sétima corrida do ano. Após Mónaco e Baku (Azerbaijão), corre-se agora no Sul de França. Esta é uma pista com as configurações tradicionais, ao contrário do esquema citadino das anteriores provas.

A Red Bull mostrou, nas últimas duas provas, uma superioridade avassaladora em relação à Mercedes e, se não fosse um furo que o atirou para fora na última corrida, Max Verstappen tinha boas hipóteses de ter ganho. Estaria agora com 15 pontos de vantagem no Mundial de Pilotos, em vez dos atuais quatro.

São pontos que Lewis Hamilton vai tentar recuperar com o regresso aos triunfos. Tendo em conta as características do circuito gaulês, é bem provável que isso aconteça. Hamilton volta a ser favorito.

