Agenda desportiva: Portugal pronto para “exorcizar” diabos vermelhos

A emoção está ao rubro na principal competição de seleções da Europa. O Euro 2020 entrou nos oitavos de final, com Portugal a garantir presença por ter sido o melhor dos terceiros classificados. Pelo caminho terá uma Bélgica que é considerada uma das favoritas e lidera o ranking da FIFA, mas há pormenores que dão confiança à formação das quinas. Um jogo a realizar domingo, dois dias antes de um dos mais aguardados embates em qualquer prova, um Inglaterra-Alemanha que, desta vez, poderá cair para o lado dos britânicos.



Nos desportos motorizados, o destaque vai para mais um Grande Prémio de Fórmula 1, o primeiro de dois consecutivos na Áustria, que poderá confirmar ou contrariar o melhor momento de forma de Max Verstappen, enquanto do outro lado do Atlântico se joga mais uma partida das finais da Conferência Oeste da NBA, com um jogador em grande destaque.

Euro 2020: Belgas no caminho de Portugal

Domingo, 27 de junho, 20h00

Em virtude do terceiro lugar de Portugal no Grupo F, o adversário nos oitavos de final será a Bélgica, vencedora do Grupo B, este domingo, em Sevilha. Um dos mais fortes adversários que poderiam calhar à turma lusa, pois os diabos vermelhos são líderes do ranking mundial da FIFA e possuem jogadores de classe mundial, como De Bruyne, Lukaku ou Hazard. Ainda assim, nada que Portugal não possa ultrapassar, com a estratégia adequada.



O registo recente de jogos entre as duas formações não nos permite tirar grandes conclusões (dois amigáveis, em 2016 e 2018). Neste Euro, os belgas apresentam uma defesa bem mais sólida (1-6 em golos sofridos), ambas as formações se equiparam em tentos marcados (7-7), remates realizados, permitidos e eficácia de passe. A vantagem belga está na posse de bola (57,7 por cento em média, contra 52,7) e a Bélgica é bem capaz de mandar no jogo. Contudo, possui uma defesa algo lenta, pelo que a velocidade de Portugal pode causar estragos. Vitória portuguesa em cima da mesa, e a odd Solverde.pt é excelente.

Euro 2020 27 de junho Bélgica vs Portugal 2.45 3.15 3.10 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Euro 2020: La roja contra vice-campeões do Mundo

Segunda-feira, 28 de junho, 17h00

O equilíbrio domina o histórico entre Croácia e Espanha, que se defrontam esta segunda-feira – tirando um 6-0 que nuestros hermanos aplicaram na Liga das Nações, em 2018. As duas equipas chegam a esta fase com "caras" diferentes. Os croatas já não empolgam como em 2018, apesar de Modric e Perisic continuarem em grande forma; os espanhóis apresentam o futebol mais envolvente do Euro, mas tirando contra a Eslováquia, parecem alérgicos a balizas. O favoritismo pertence a Espanha, mas não deverá ser assim tão simples e este não será um jogo com muitos golos, pois os homens dos Balcãs estão sólidos defensivamente e Espanha tem Morata no ataque…

Euro 2020 28 de junho Croácia vs Espanha 6.75 3.70 1.60 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Euro 2020: Batalha épica entre ingleses e alemães

Terça-feira, 29 de junho, 17h00

Estamos a falar de Inglaterra, senão este jogo seria uma espécie de final antecipada – sim, estamos a ser mauzinhos. Um embate entre ingleses e alemães é sempre digno de fazer parar tudo, pois a rivalidade é antiga e são jogos que "fervem". Desta feita, as odds dão favoritismo a Inglaterra, e há lógica nessa avaliação. Tirando o jogo com Portugal, no qual a Alemanha foi muito superior, a verdade é que os comandados de Joachim Löw estiveram a poucos minutos de serem eliminados pela Hungria, alternando bons momentos com outros de aparente desnorte. Por seu turno, Inglaterra não está propriamente inspirada no ataque, somando somente dois golos na prova, mas está sólida defensivamente (ainda não sofreu nenhum) e tem jogadores muito velozes no ataque, perante germânicos que não sabem proteger as costas da sua defesa. Está a parecer que vai dar "três leões".

Euro 2020 29 de junho Inglaterra vs Alemanha 2.55 3.20 3.85 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Copa América 2021: Brasil para dar a volta ao Equador

Domingo, 27 de junho, 22h00

O Brasil bateu a Colômbia por 2-1 no último jogo do Grupo B, graças a um golo apontado bem dentro do período de descontos, e assegurou o primeiro lugar final no agrupamento. A fase de grupos termina para os brasileiros com um compromisso frente ao Equador, uma formação que está ali no limite de se apurar ou não para os quartos de final. Este domingo à noite, o escrete não deverá ter dificuldade para vencer, e tendo em conta a superioridade demonstrada ante a Colômbia, com muito futebol de ataque e ocasiões de golo, não espantaria ninguém se o desfecho desse Brasil e mais de 2,5 golos, que está com excelente odd na Solverde.pt.

Copa América 2021 27 de junho Brasil vs Equador 1.37 4.50 7.50 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Verstappen corre "em casa"

Domingo, 27 de junho, 14h00

Este fim de semana realiza-se a primeira de duas corridas consecutivas a ter lugar no Red Bull Ring, na Áustria, e no espaço de apenas uma semana. Este será o Grande Prémio da Estíria, uma semana após a corrida de França.Max Verstappen regressou aos circuitos "normais" (ou não citadinos) sob pressão, mas voltou a vencer e alargou vantagem para 12 pontos em relação a Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos. Agora o holandês corre duas vezes em "casa" da Red Bull, a sua Scuderia, naquela que é a pista mais rápida da Fórmula 1, com três longas retas perfeitas para ultrapassagens. E Max… bom, o seu carro está rapidíssimo. Por tudo isto, o favoritismo vai para Verstappen.

Fórmula 1 27 de junho Lewis Hamilton vs Max Verstappen 2.25 2.25 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt