Agenda desportiva: Prego a fundo na Liga e na Fórmula 1

A vitória do Sporting em Braga deu um impulso de moral a um leão que ameaçava quebrar na reta final do campeonato, em especial pela forma como foi conseguida. O Nacional da Madeira poderá sofrer um "efeito colateral" desse jogo, enquanto no Dragão o Porto, vindo de um empate em Moreira de Cónegos, recebe um Famalicão que se dá melhor fora de casa do que no seu reduto.

Em França, há mais um jogo tremendo na luta pelo título, entre o Mónaco e um Lyon ferido, em Inglaterra joga-se o clássico dos clássicos no país, mas o foco está mesmo nos motores, com o regresso da Fórmula 1 ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde Lewis Hamilton vai querer provar se este é um dos seus circuitos talismã. Precisamos de um calmante!

Liga NOS: como lidará o Dragão com o Fama?

Sexta-feira, 30 de abril, 21h15

A perseguição ao Sporting continua, embora agora mais distante. Faltam cinco jornadas para o fim do campeonato e seis pontos começam a ser complicados para recuperar, mas não impossíveis. O próximo adversário, o Famalicão, também não será pera-doce. Em casa, os dragões somam apenas uma derrota e três empates em 14 partidas, são o melhor ataque enquanto anfitriões, mas não se livraram de alguns sustos, até ante equipas menos cotadas. E o Fama é tudo menos um oponente fácil.

Desde a chegada de Ivo Vieira, as individualidades famalicenses vieram ao de cima, emprestando a sua qualidade a um coletivo que está em grande forma. Fora de casa, aliás, é onde a equipa se sente melhor, com cinco triunfos dos sete que regista na Liga. O Porto é favorito, claro está, mas não espantará se ambas as equipas marcarem – e na Solverde a odd para esse evento está em 2.0…

Liga NOS 30 de abril Porto vs Famalicão 1.35 4.75 8.25 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga NOS: surfar na "onda" da Pedreira

Sábado, 1 de maio, 20h30

A vitória do Sporting na visita ao Sporting de Braga pode ter sido a pedra de toque que faltava para avaliarmos a fibra dos leões para embalarem rumo ao título. Não apenas pelo triunfo em si, mas pela forma como foi conseguido, com a equipa reduzida a dez elementos desde os 18 minutos e resistindo à avalancha ofensiva dos minhotos, antes de marcar o golo decisivo perto do fim.

Podemos olhar para estatísticas, desempenhos, questões táticas, mas nada pode suplantar o poder que um momento de viragem, moralizador, tem numa equipa. O Sporting transmitia ansiedade, nervosismo, que estiveram na origem de três empates em quatro jogos. Em Braga, a necessidade de sofrer afastou essas sensações próprias de uma equipa jovem, que se viu obrigada a crescer e a mostrar consistência defensiva. Frente ao Nacional, último classificado, o Sporting deverá aproveitar o balanço psicológico e soltar-se também ofensivamente, conquistando um triunfo tranquilo, mesmo que com poucos golos.

Liga NOS 1 de maio Sporting vs Nacional 1.29 5.00 9.50 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: Liverpool com mais a perder do que o United

Domingo, 2 de maio, 16h30

Esta é, talvez, a maior rivalidade do futebol inglês. Manchester United e Liverpool "nem se podem ver à frente", apesar de terem "conspirado" em conjunto no caso da famigerada Superliga Europeia. Os dois gigantes encontram-se agora em Old Trafford, vindos de empates, e em contextos bem diferentes. O United tem praticamente certo que terminará no segundo lugar e ainda está na Liga Europa. O Liverpool está em sexto, mas sonha chegar ao quarto lugar de acesso à Champions (está a quatro pontos).

A pressão está do lado dos Reds, que precisam desesperadamente de pontos, mais do que os Red Devils. Resta saber se essa pressão acrescida servirá de impulso aos seus objetivos ou se toldará o discernimento dos comandados de Jürgen Klopp, perante um United mais descontraído. Uma coisa é certa: o United sente dificuldades em ofensivas inesperadas para marcar em casa, o mesmo acontece com o Liverpool que… joga fora e aí costuma ser letal. Daí o ligeiro favoritismo que as odds Solverde atribuem aos visitantes

Premier League 2 de maio Manchester United vs Liverpool 2.75 3.40 2.40 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Ligue 1: Mónaco pode explorar desilusão do Lyon

Domingo, 2 de maio, 20h00

Na 33ª jornada, o Lyon recebeu o líder Lille e jogou uma cartada decisiva nas suas aspirações ao título. Contudo, após estar a vencer por 2-0, permitiu a reviravolta dos visitantes perto do fim, perdendo por 3-2. Um resultado que não afasta em definitivo o Lyon da luta, mas que é uma machadada forte na confiança e moral da equipa, que visita agora um Mónaco que ganhou 1-0 ao Angers e está quatro pontos à frente. As duas equipas são o segundo e o terceiro melhores ataques da Ligue 1, o Mónaco a melhor formação a jogar em casa. A odd para o triunfo da equipa de Gelson Martins e Florentino Luís é imperdível e deve haver golos com fartura.

Ligue 1 2 de maio Mónaco vs Lyon 2.20 3.50 2.95 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: pista de Portimão talismã para Hamilton?

Domingo, 2 de maio, 15h00

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 regressa a Portugal e a Portimão para a segunda corrida, após a primeira em outubro, ganha pelo inevitável Lewis Hamilton. O grande evento estende-se ao longo de vários dias, com sessões de treino e de qualificação, e com a corrida propriamente dita agendada para domingo, pelas 15h00. As odds Solverde são fiéis ao atual contexto de equilíbrio entre os principais candidatos. Se nos anos anteriores a maior qualidade de Hamilton se aliava à maior fiabilidade dos Mercedes, este ano a Red Bull apresenta-se com o carro mais rápido, o que tem dado esperança a Max Verstappen na luta pelas vitórias (tal como aconteceu em Imola).

Contudo, Hamilton, o atual campeão, continua rápido e a fazer com que o seu bólide pareça melhor do que é, e já veio dizer que considera o Autódromo Internacional do Algarve como "fantástico" e um dos seus favoritos. Sendo uma pista ao mesmo tempo rápida e muito técnica, o inglês pode ter aqui vantagem sobre os seus concorrentes.

Fórmula 1 2 de maio Lewis Hamilton vs Max Verstappen 2.35 2.35 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt