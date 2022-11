Agenda desportiva: Quem não tem cão caça com a Taça da Liga

Vem aí o Mundial, parou tudo! Ou quase tudo. A nível interno ainda há algumas competições de clubes a decorrer, como em Portugal, onde se vai realizar a Taça da Liga. Alguns embates chamam a atenção, a começar pelo jogo entre os primodivisionários Paços de Ferreira e Casa Pia. Mas há outros! Como a visita do Estoril Praia ao Tondela e do Vitória de Guimarães a um surpreendente Vilafranquense.

Lá por fora é hora dos jogos de preparação, incluindo entre seleções que não garantiram a presença no Qatar. Noruega e Finlândia organizaram um amigável entre formações nórdicas, com os olhos postos em Haaland e na incerteza se estará disponível. Na Áustria, Itália vai tentar confirmar a superioridade histórica sobre o vizinho alpino.

Taça da Liga portuguesa: gansos querem aproveitar crise pacense

Domingo, 20 de novembro, 20h15

O Paços de Ferreira está numa crise profunda, que nem a chegada de um homem da casa, José Mota, ajudou a reverter. O técnico perdeu todos os quatro jogos desde que chegou à Capital do Móvel, com apenas um golo marcado e nove sofridos. Esta incapacidade ofensiva poderá esbarrar num Casa Pia que é a equipa-sensação da época em Portugal e que baseia a sua força na solidez defensiva – a terceira melhor defesa da Liga.

Com a longa paragem para o Mundial, não é de prever que os técnicos procedam a grandes poupanças – mesmo que façam algumas alterações para darem minutos a jogadores menos utilizados. Deveremos ver duas equipas praticamente na máxima força à procura da vitória. Neste momento, os gansos são a melhor equipa. Em perspetiva um triunfo visitante, com possibilidade de empate.

Taça da Liga portuguesa: vitória com tudo em Vila Franca de Xira

Sábado, 19 de novembro, 20h30

Numa prova a pontuar como é a Taça da Liga, diferente do que acontece na Taça de Portugal, é menos provável assistirmos a grandes surpresas e a “tomba-gigantes”. Assim, poderemos ter aqui um jogo em que a maior qualidade dos minhotos virá ao de cima, não só a nível individual, como também pela boa forma que apresentam.

O Vilafranquense está a surpreender na Liga Portugal 2, ocupando neste momento o quinto lugar, com seis vitórias e três empates em 13 partidas, mas não é uma formação ofensivamente muito produtiva, registando somente 16 tentos apontados até ao momento. Assim, e com o Vitória em grande forma nesta fase e a entrar sem necessidade de grandes poupanças, é de esperar um triunfo dos minhotos.

Taça da Liga portuguesa: canarinhos competentes fora de casa

Sábado, 19 de novembro, 18h00

Os beirões caíram na época passada para a segunda divisão e, pelo andar da carruagem, dificilmente regressarão ao convívio dos grandes na próxima, uma vez que ocupam o 10º lugar na tabela. Pior, o Tondela está numa sequência de seis jogos sem vencer, com quatro empates consecutivos e uma gritante incapacidade para marcar golos.

Nesta Taça da Liga recebe um Estoril Praia que está numa má fase, com quatro jogos sem vencer no campeonato, entre eles três derrotas – perdeu duas dessas partidas com Braga e Benfica. Contudo, é fora de casa que a equipa da Linha consegue os melhores resultados, registando três das quatro vitórias na Liga portuguesa precisamente na condição de visitante. O Estoril Praia deverá vencer em Tondela.

Amigável internacional: Noruega com ou sem Haaland

Domingo, 20 de novembro, 13h00

Sem lugar no Mundial deste ano, Noruega e Finlândia aproveitam esta paragem nas provas nacionais e europeias para realizarem um jogo amigável e talvez deitarem para trás das costas a desilusão pelo não apuramento para o certame.

Jogos amigáveis são de difícil previsão. Geralmente têm muitos golos devido à ausência de amarras táticas, e se tal acontecer, o favoritismo recai sobre os noruegueses, que têm uma seleção apetrechada com diversos talentos, como Martin Ødegaard e Erling Haaland. O goleador do Manchester City tem estado a contas com uma lesão num pé e não é certo ainda que defronte os finlandeses, mas se o fizer, o tal favoritismo norueguês dispara. É nisso que acreditamos.

Super 14! Amigável internacional: o peso da história

Domingo, 20 de novembro, 19h45

Para a maioria dos verdadeiros amantes de futebol, ver Itália fora de mais um Mundial é um dó de alma. Contudo, essa é a realidade e os transalpinos vão tentar “lamber feridas” num amigável ante a Áustria, equipa que fez uma má fase de qualificação e vê algumas das suas principais estrelas, de uma boa geração, entrarem em fase de declínio das respetivas carreiras.

Para este embate são esperadas muitas mexidas e experiências. Os austríacos são uma formação complicada de bater mas, ainda assim, a Squadra Azzurra é favorita a vencer, não só pela superior qualidade, mas também pelo histórico. Tendo em conta todos os jogos realizados entre os dois países, a Áustria não bate os seus vizinhos a sul dos Alpes desde o longínquo ano de 1960. Desde então foram 14 jogos e 11 derrotas. Apostamos as fichas nos transalpinos.