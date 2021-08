Agenda desportiva: registos perfeitos em xeque e duelo luso em Inglaterra

O facto de estar a meio de um play-off de acesso à Liga dos Campeões, contra o PSV, pode afetar o desempenho do Benfica na difícil deslocação a casa do Gil Vicente, numa jornada em que o Porto – após um triunfo complicado em Famalicão – soma a segunda partida fora de portas. Será que os dois grandes vão manter o registo 100 por cento vitorioso na Liga?

A atenção vai estar também em Inglaterra e em dois jogos, o primeiro um duelo entre Bruno Lage e Nuno Espírito Santo, treinadores do Wolverhampton e do Tottenham, respetivamente, o segundo o dérbi de Londres entre um deprimido Arsenal e o campeão europeu Chelsea, que tem reforço de peso no ataque. Noutras paragens, em fim de semana sem “motores”, o destaque vai para um combate UFC que irá abrir portas para a discussão do título de peso-médio. Não há descanso!

Liga portuguesa: galos a meio de missão europeia

Sábado, 21 de agosto, 18h00

O Benfica soma e segue neste arranque de temporada, acumulando vitórias nos quatro jogos oficiais que realizou, com oito golos marcados e apenas um sofrido. Na terceira jornada da Liga portuguesa, as águias vão defrontar uma das equipas que também venceram os dois embates no arranque. O Gil Vicente regista dois triunfos até ao momento, com quatro golos apontados e nenhum sofrido, com uma característica: remata menos que os adversários, mas com uma eficácia acima da média.

Frente a um Benfica que tem mostrado consistência defensiva, os gilistas terão de levar essa valência ao extremo ou correm o risco de sofrer a primeira derrota. Os comandados de Jorge Jesus têm mandado nos seus jogos, atacado bastante, mas têm-se mostrado perdulários, e estando a meio de um play-off de acesso à Liga dos Campeões, com o PSV, é natural que o treinador encarnado faça alterações. O Benfica é favorito, mas golos deverão ser escassos.

Liga portuguesa: dragão com poder de fogo na Madeira

Domingo, 22 de agosto, 18h00

Segunda deslocação consecutiva do Porto na Liga. A última, a Famalicão, esteve muito perto de correr mal. O triunfo por 2-1 – após ter estado a ganhar por 2-0 - esteve para acabar em empate, pois os da casa marcaram nos descontos, um tento que acabou anulado pelo VAR por fora de jogo. Agora segue-se o Marítimo, equipa que na primeira jornada defrontou uma das equipas Top 4, o Braga, e perdeu “sem espinhas” por 2-0, sentindo grandes dificuldades.

É certo que na época passada os insulares ganharam 3-2 no Dragão e quase empataram os azuis e brancos nos Barreiros, mas este arranque de época está a mostrar um Porto muito forte no ataque, pelo que não deverá dar hipóteses aos madeirenses. Favoritismo absoluto para os comandados de Sérgio Conceição.

La Liga: Barça num “campo de minas”

Sábado, 21 de agosto, 21h00

O primeiro jogo do Barcelona pós-Messi até correu bem. Os catalães venceram em casa a Real Sociedad por 4-2, sendo que o único ponto de preocupação para Ronald Koeman nem foi qualquer incapacidade ofensiva, mas os dois golos sofridos, após estar a vencer por 3-0. Sem Messi, quem brilhou foi o dinamarquês Martin Braithwaite, que após ser considerado dispensável, mostrou serviço com dois golos e uma assistência. A questão agora é saber se o Barça vai dar seguimento aos primeiros sinais na visita ao Athletic.

A história não é amiga do Barcelona, que em 90 jogos em Bilbau para o campeonato espanhol sofreu 43 derrotas e só ganhou 27 vezes. Ainda assim, nas últimas oito deslocações os catalães venceram cinco vezes, mas certamente não vão ter tarefa fácil. São esperados golos, e a odd Solverde.pt para mais de 2,5 golos é capaz de ser mais segura do que o simples 1X2.

Premier League: Duelo de estrategos lusos

Domingo, 22 de agosto, 14h00

Duelo de treinadores portugueses. O Wolverhampton de Bruno Lage – e da sua armada de nove jogadores portugueses – recebe o Tottenham de Nuno Espírito Santo, que venceu o campeão Manchester City por 1-0 na primeira ronda da Premier League. Os wolves perderam 1-0 na visita ao Leicester, mas deram grande réplica, pelo que este será, certamente, um embate de grande intensidade e interesse. A capacidade do Tottenham (que já deverá ter Harry Kane) dá aos londrinos o favoritismo marginal, mas não seria de espantar um empate no Molineux. Já viram a odd?

Premier League: Dérbi londrino em má altura para Gunners

Domingo, 22 de agosto, 16h30

Os memes já começaram a cair na Internet, após o desaire de 2-0 dos Gunners na primeira jornada em casa do Brentford, precisamente no embate que deu o pontapé de saída na Premier League 2021/22 – um deles a sugerir ao clube para “Abandonar a Época”… haja criatividade. A crítica foi implacável para com a equipa de Arteta, que continua a desiludir e a mostrar-se sem rumo, e frente ao campeão europeu Chelsea, que pagou 115 milhões de euros para resgatar Romelu Lukaku ao Inter, não espantará se o Arsenal sair derrotado deste tremendo dérbi londrino, caindo para a cauda da tabela. Quo vadis, Arsenal?

UFC Vegas 34: um combate a pensar em Adesanya

Domingo, 22 de agosto, 03h00

TOs nossos olhos estarão postos no combate, os de Cannonier e Gastelum estarão fixos na possibilidade de discutirem com o atual campeão de peso-médio, Israel Adesanya, a guarda do cinto que todos cobiçam, de rei da categoria. Antes disso terão de se defrontar, com Cannonier, atual terceiro do ranking, a encontrar um Gastelum que é nono e que já viveu dias de maior exuberância – e que surge como substituto do brasileiro Paulo Costa, que desistiu do combate em junho. Ambos perderam os seus dois anteriores confrontos, mas Cannonier aparece como claro favorito, ele que tem um registo de vitórias por KO/TKO de 69 por cento, contra 41 por cento de Gastelum, que privilegia as submissões (24 por cento) e venceu 35 por cento dos (longos) combates por decisão.