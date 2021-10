Agenda desportiva: Seleção assume protagonismo total

Para infelicidade de muitos, as Ligas nacionais pararam, mas é tempo para os orgulhos patrióticos virem ao de cima. Nos próximos dias, temos dois jogos de Portugal, um amigável frente ao Qatar e um já a contar contra o Luxemburgo, este no mesmo dia em que os sub-21 nacionais jogam na Islândia no apuramento para o Europeu da categoria.

Seleções ou não, no Brasil a ação não pára. O Palmeiras de Abel Ferreira vai querer recuperar alguma confiança na receção a um complicado Red Bull Bragantino. Também no domingo, a Fórmula 1 aterra na Turquia, num dos circuitos mais imprevisíveis e técnicos da temporada, em que prever o vencedor não é para todos – só para nós, que temos estado com pontaria.

Amigável internacional: experiências não impedem favoritismo

Sábado, 9 de outubro, 20h15

Após o primeiro de dois amigáveis com o Qatar, que Portugal venceu por 3-1, as duas seleções voltam a encontrar-se, desta vez no Estádio Algarve. Tal como na primeira partida, é esperado que Fernando Santos faça algumas experiências, com a inclusão, por exemplo, de Matheus Nunes, promovendo a primeira internacionalização. Seja como for, só há um favorito possível: a formação das quinas. Tendo em conta o último resultado, bem como o facto de o Qatar ser uma equipa com golos (a sofrer e a marcar), este será, muito provavelmente, um jogo com mais de 2,5 golos.

Qualificação Mundial 2022: cada vez mais perto do apuramento

Terça-feira, 12 de outubro, 19h45

Mas o que nós queremos mesmo são os jogos a sério. Portugal recebe, na terça-feira, o Luxemburgo para o jogo da sexta jornada de apuramento para o Mundial 2022. Caso não esteja o caro leitor lembrado, os comandados de Fernando Santos defrontaram este mesmo adversário na terceira jornada e tiveram de recuperar de uma desvantagem de 1-0 para somar os três pontos (3-1). Os luxemburgueses já não são aquela equipa pronta para ser goleada e até têm alguns jogadores interessantes, como Gerson Rodrigues, nascido em Almada e com dupla nacionalidade.

No entanto, não se preocupe. Ou algo de muito estranho acontece que impeça o óbvio de acontecer ou Portugal irá mesmo vencer com maior ou menor dificuldade, nem que seja por jogar em casa. E não será de espantar que o consiga num jogo com mais de 2,5 golos, tal como no caso do amigável com o Qatar.

Qualificação Euro sub-21: Portugal pronto a derreter a Islândia

Terça-feira, 12 de outubro, 16h00

Com a paragem nas Ligas nacionais chegam também os jogos de apuramento para o Euro sub-21 e Portugal volta à ação em dose dupla. Primeiro, joga com o Liechtenstein, já esta quinta-feira. Na terça, é a vez da Islândia, no mesmo dia em que atua a seleção principal, mas mais cedo. Os jovens lusos começaram bem o apuramento, embora com um triunfo magro por 1-0 sobre a Bielorrússia. Apesar da qualidade global da equipa, nem sempre os golos surgem com a regularidade ideal.

Já a Islândia até arrancou bem, com um triunfo fora e um empate em casa, mas não deverá ser adversário à altura dos portugueses. Também os "homens de gelo" marcam e sofrem poucos golos, pelo que a vitória de Portugal, que acreditamos irá acontecer, não deverá ter um cabaz de golos.

Brasileirão: um Red Bull para Abel Ferreira, s.f.f.

Domingo, 10 de outubro, 01h00

O cenário não é bom para o Palmeiras de Abel Ferreira no Brasileirão. Está a uma grande distância pontual do líder Atlético Mineiro, de Hulk, apesar de ter eliminado este mesmo adversário nas meias-finais da Taça Libertadores. Neste jogo da 25ª jornada, o Verdão recebe o sensacional Red Bull Bragantino, a realizar uma excelente temporada, apesar da irregularidade recente.

Nos últimos cinco encontros para o Brasileirão, o Bragantino empatou três e perdeu dois. Já o Palmeiras conseguiu duas vitórias, um empate e duas derrotas. Abel Ferreira assume favoritismo mas, ainda assim, em casa o Palmeiras sente alguns problemas para evitar golos alheios. Jogamos pelo seguro e apontamos para que ambas as equipas marquem.

Fórmula 1: circuito turco de alta exigência técnica

Domingo, 10 de outubro, 14h00

A Fórmula 1 assenta arraiais na Turquia, pouco depois de Lewis Hamilton ter ultrapassado um "nervoso" Max Verstappen na tabela de pilotos, e este é um circuito mais difícil de prever do que os anteriores – não é para nos gabarmos, mas temos estado certeiros quanto a vencedores.

No ano passado, neste mesmo circuito, o que tivemos foi uma corrida completamente imprevisível. É sinuoso, com muitas curvas – umas lentas, outras feitas a grande velocidade –, que exige mais técnica do que velocidade e, muito provavelmente, muitas trocas de pneus. A própria Pirelli prevê um grande desgaste destes. Nestas condições, a experiência e o talento de Lewis Hamilton deveriam ser uma vantagem, mas o inglês viu-lhe atribuída uma penalização de 10 lugares na grelha de partida por utilizar um novo motor (o quarto da temporada). Verstappen assume assim o favoritismo, com Valtteri Bottas à espreita.