Agenda desportiva: Sporting com galo duro de roer na Liga

A Liga portuguesa regressa após alguns jogos da Taça da Liga a meio da semana. O Sporting visita um Gil Vicente que não perde há cinco jogos e onde, na época passada, só evitou a derrota (e ganhou) no último suspiro, graças a Coates. No domingo é a vez do Porto visitar um Vizela positivo, mas que se mantém nas zonas perigosas da tabela, no mesmo dia em que o Tottenham recebe o Liverpool e o Milan defronta o Nápoles.

Em Espanha o nosso destaque vai para o previsivelmente tenso encontro entre Sevilha e Atlético de Madrid, duas formações que nos habituaram a altos e baixos e poucos golos sofridos, enquanto nos Estados Unidos há mais um jogo muito interessante da NFL. Esta semana vimo-nos “aos papéis” para escolher os eventos mais interessantes, tantas eram as opções.

Liga portuguesa: Sporting em visita a galo incómodo

Gil Vicente-Sporting: Sábado, 18 de Dezembro, 20h30

Vizela-Porto: Domingo, 19 de Dezembro, 19h00

O Sporting visita este sábado uma das equipas em melhor forma na Liga portuguesa. O Gil Vicente ocupa o oitavo lugar e não perde há cinco jornadas, com três triunfos na sequência. O triunfo arrancado a ferros na época passada pelos “leões” em Barcelos, com dois tentos nos derradeiros minutos, por Coates, deve servir por si só de alerta para os campeões nacionais. O problema dos homens de Barcelos é que se dão melhor fora de portas do que em casa, somando apenas dois triunfos como anfitriões, e até concedem muitos remates aos adversários (média de 14,3). Por estes motivos, o favoritismo é leonino, e o triunfo do Sporting com menos de 3,5 golos está com odd imperdível em Solverde.pt.

No domingo o Porto visita o Vizela, uma equipa que, apesar do futebol positivo e irreverente, viveu com uma sequência gigante de jogos sem vencer desde a segunda jornada, antes de golear na última ronda na visita ao Arouca. Em casa venceram uma vez e marcaram e sofreram apenas seis golos, e perante o excelente momento de forma dos azuis e brancos, não vemos os vizelenses fugirem a uma derrota contra os dragões, provavelmente com mais de 2,5 golos marcados.

Liga portuguesa 18 de dezembro Gil Vicente FC vs Sporting CP 6.25 4.00 1.50

La Liga: A ver quem faz mais para sofrer poucos golos

Sábado, 18 de Dezembro, 20h00

O Sevilha é uma incógnita… mas o Atlético também. Este é um daqueles jogos que não dá sequer para tentar adivinhar um vencedor. Os andaluzes estão em segundo na La Liga, apesar de bem longe do líder Real Madrid, foram eliminados pelo Salzburgo da Champions e de quando em vez escorregam. Vão defrontar uns colchoneros que levam dois desaires seguidos no campeonato e tanto jogam em alto nível, como passam ao lado dos encontros. Com duas das melhores defesas da Liga espanhola, o mais natural é que termine com menos de 2,5 golos. E não estamos a ser pessimistas.

La Liga 18 de dezembro Sevilha FC vs Atlético Madrid 2.65 2.95 2.75

Premier League: Tottenham em maus lençóis ante o Liverpool

Domingo, 19 de Dezembro, 16h30

Vamos lá ver como se apresentará o Tottenham, que a meio da semana passada viu o seu jogo da Liga Conferência com o Rennes cancelado devido a diversos casos de Covid-19 no emblema inglês. Digamos que a época dos Spurs já estava a ser suficientemente acidentada, com a irregularidade a fazer parte do seu perfil. E agora vão levar com o Liverpool.

Os Reds estão em grande forma e são, de longe, o melhor ataque da Premier League, mas também arrasaram na fase de grupos da Liga dos Campeões, com seis vitórias em seis jogos, duas contra o Porto. Dadas as caraterísticas dos dois conjuntos, prevemos uma vitória mais ou menos tranquila para o Liverpool, num jogo com mais de 2,5 golos.

Premier League 19 de dezembro Tottenham vs Liverpool 5.25 4.25 1.55

Serie A: Milan quer mudar a história recente

Domingo, 19 de Dezembro, 19h45

Milan e Nápoles defrontam-se ao final da tarde de domingo, no jogo mais importante da 18ª jornada da Serie A italiana. As duas equipas dominaram as primeiras rondas do campeonato, mas já foram ultrapassadas pelo Inter. O Nápoles perdeu mesmo os dois últimos jogos e empatou um, caindo para o quarto lugar, e olhando para a forma de ambos os conjuntos, os Rossoneri apresentam-se mais sólidos, apesar de terem alguns problemas com lesões.

A odd para a vitória do Real Madrid é muito apetecível, melhor ainda se tivermos em conta que os merengues não perdem em casa com os colchoneros desde 2016 e que venceram os dois últimos jogos sem sofrer golos.

Só há um problema. Nas últimas dez recepções ao Nápoles, o Milan ganhou uma só vez, e foi em 2014. Desde fevereiro de 2012, os napolitanos ganharam quatro vezes e houve cinco empates. Será desta que os milaneses invertem a tendência? Estamos a olhar para a odd de empate com crescente interesse…

Serie A 19 de dezembro AC Milan vs SSC Napoli 2.25 3.40 3.00

NFL: Packers visitam Ravens com muitos problemas

Domingo, 19 de Dezembro, 21h25

Jogo que está a prender as atenções no futebol americano este domingo. Os Green Bay Packers, uma das esquipas em melhor forma na fase regular da NFL, visitam os Baltimore Ravens, equipa que está a contas com alguns problemas de lesões e alguma irregularidade. Os homens da casa têm mostrado problemas na sua defesa e o seu quarterback, Lamar Jackson, um dos homens mais importantes, está a contas com um problema num tornozelo, estando em dúvida para domingo. Ao mesmo tempo, quarterback dos Packers, Aaron Rodgers, está numa forma imparável – aliás todos os sectores apresentam uma saúde invejável, pelo que o triunfo dos Green Bay parece mais ou menos uma inevitabilidade.