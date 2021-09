Agenda desportiva: Sporting pressionado por Benfica imparável

O clássico deu empate. Ainda é cedo, é verdade, mas o Sporting já está a quatro pontos do Benfica. Os leões visitam um Estoril Praia que está numa excelente forma neste regresso à Liga principal – ocupa um fantástico segundo lugar – e precisam de vencer, para não deixarem as águias – que recebem o Boavista na Luz – fugirem ainda mais. É que a formação de Jorge Jesus não para de ganhar e está a viver um dos melhores arranques de época de sempre.

Lá por fora, Nuno Espírito Santo vai tentar que o seu Tottenham reaja à goleada sofrida na semana passada, mas leva logo com o campeão europeu num dérbi de Londres, enquanto em Itália a Juventus já não tem o seu “problema” Cristiano Ronaldo, mas continua em crise e a mostrar que, afinal, o mal não era o português, antes pelo contrário. E agora recebe o Milan em Turim. No MotoGP, Fabio Quartararo e Joan Mir vão tentar reagir a um triunfo italiano surpreendente.

Liga portuguesa: Sporting pressionado no Estoril

Domingo, 19 de setembro, 20h30

Como previmos na última Agenda, o clássico de Alvalade entre Sporting e Porto terminou empatado e com poucos golos. Um desfecho que, apesar do precoce da temporada, começa a pôr alguma pressão nos leões – e nos dragões –, uma vez que estão já a quatro pontos do líder Benfica. Assim, para a equipa de Rúben Amorim é ganhar ou ganhar na visita ao Estoril Praia, mas a tarefa não será nada fácil.

A equipa da Linha arrancou a temporada em grande estilo e é segunda classificada com um pleno de vitórias fora de casa (3), apresentando um estilo de jogo moderno, ofensivo, descomplexado. Será um osso duro de roer para os campeões nacionais que, ainda assim, são favoritos, apesar da ausência quase certa de Pedro Gonçalves, o goleador de serviço. Triunfo leonino na calha, mas com poucos golos. A opção “Menos de 3,5 golos e Sporting” vence e está com uma excelente odd em Solverde.pt.

Liga portuguesa 19 de setembro Estoril vs Sporting 5.75 3.80 1.55 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: Benfica com tudo para prolongar sequência

Segunda-feira, 20 de setembro, 19h00

O líder da Liga portuguesa está numa grande forma e regista o melhor arranque de temporada das últimas décadas, contando oito vitórias e um empate em todas as competições. A goleada de 5-0 na visita ao Santa Clara deixa uma mensagem forte aos adversários e o próximo é o Boavista. A formação axadrezada vai fazendo um bom início de época, apesar das limitações iniciais por impedimento de inscrição de jogadores, e é quinta classificada, com duas vitórias e dois empates.

Contudo, a turma portuense não deverá ter argumentos para bater o Benfica no Estádio da Luz. As águias somam 13 golos marcados na Liga, somente dois sofridos, e as panteras, fora de casa, somam um empate e uma derrota, um golo só apontado e quatro consentidos. A equipa de Jorge Jesus deverá vencer com maior ou menor dificuldade e um jogo com mais de 2,5 golos faz todo o sentido, mesmo após a desgastante viagem benfiquista à Ucrânia.

Liga portuguesa 20 de setembro Benfica vs Boavista 1.19 6.25 12.00 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: Spurs com tarefa hercúlea em casa

Domingo, 19 de setembro, 16h30

Os Spurs de Nuno Espírito Santo (NES) iam lançados na Liga inglesa, lideravam apesar de não marcarem muitos golos e mostravam ser uma equipa a ter em conta na luta pelos lugares cimeiros. No entanto, na última ronda os londrinos foram batidos sem apelo nem agravo em casa do Crystal Palace por 3-0, e nem a expulsão de Tanganga explica tudo. Agora terá pela frente o Chelsea, campeão da Europa, num dérbi de Londres que tem tudo para ser um pesadelo para o técnico português.

Os blues, liderados no ataque por Lukaku, somam três vitórias e um empate, este em casa do Liverpool, onde sofreram o único golo até ao momento, e registam nove golos marcados. O Tottenham é não só uma equipa com problemas de finalização (só três golos marcados), como é a quinta com menos remates por jogo em média (9,6) na Premier League, frente a uma defesa sólida. Não queremos aborrecer NES, mas o Chelsea deverá vencer um jogo com poucos golos.

Premier League 19 de setembro Tottenham vs Chelsea 4.50 3.50 1.75 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: Juve em profunda depressão

Domingo, 19 de setembro, 19h45

“Ah e tal, a culpa era do Ronaldo”, versão dois. Já na semana passada nos vimos “obrigados” a deixar esta piadinha, vaticinámos a derrota da Juventus em Nápoles e acertámos em cheio. A “velha senhora” parece mesmo velha e acabada e nem a saída do “problema” CR7 parece ter resolvido a questão. Ver a Juventus na cauda da Serie A ao cabo de três jornadas, com um empate e duas derrotas, nem nos cenários mais pessimistas figurava, mas esta é a realidade. Agora recebe um Milan em forma, e que é uma das três únicas equipas só com vitórias no campeonato. E já tem Zlatan Ibrahimovic de volta aos relvados (e aos golos). Parece que não é desta que a Juve regressa às vitórias. E não espantará se sair derrotada.

Serie A 19 de setembro Juventus vs Milan 2.10 3.40 3.25 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt









Moto GP: Bagnaia deixa todos em sentido

Domingo, 19 de setembro, 13h00







A vida não corre bem para o português Miguel Oliveira, que no Grande Prémio de Aragão terminou em 14º lugar. Nenhum dos habituais favoritos venceu a prova, que foi arrebatada pelo italiano Francesco Bagnaia – venceu pela primeira vez em MotoGP. Fabio Quartararo terminou em oitavo, Joan Mir em terceiro, pelo que os três primeiros (Bagnaia já é segundo) estão mais perto e tudo ainda é possível até à final, num ano em que qualquer corrida é totalmente imprevisível. Ainda assim, continuamos a apontar Quartararo como favorito para San Marino, o próximo Grande Prémio, ele que tem sido o mais consistente dos pilotos em 2021 e já “só” tem 53 pontos de vantagem no topo. Há que arrepiar caminho, dizemos nós.