Agenda desportiva: Temperatura aumenta em Portugal e Itália

E, de repente, a luta pela Liga NOS ganha novo ímpeto. O Sporting perdeu quatro pontos em duas jornadas e viu Porto e Benfica aproximarem-se. A aparentemente visita fácil do dragão ao Nacional e a receção da águia ao Gil Vicente ganham, assim, um interesse acrescido. Será que ainda teremos reviravoltas na tabela?

Pouco provável é que isso aconteça em Itália, mas o fim de semana traz dois jogos bombásticos, com Cristiano Ronaldo num deles e o líder noutro, enquanto em Inglaterra se joga a presença na final da Taça. Como a vida não é só futebol, não nos esquecemos de olhar para o UFC, que tem um combate da categoria peso médio a chamar a atenção, enquanto na NBA há um jogo tremendo em Filadélfia. Tome um chá e acompanhe toda a ação.

Liga NOS: uma questão de quantos golos?



Sábado, 17 de abril, 18h00

A hipótese de a Liga estar relançada, com os quatro pontos perdidos recentemente pelo Sporting, certamente vai despertar o dragão, em especial na visita ao último classificado. O Porto tem sido uma equipa pouco criadora de ocasiões flagrantes – somente 1,2 por jogo nas últimas cinco rondas, o sexto pior registo entre todas as equipas da Liga –, mas deverá ser mais do que suficiente frente ao Nacional, que perdeu por 5-1 nas duas últimas jornadas.

Os insulares perdem há oito rondas seguidas, sofreram 16 golos nos últimos cinco desafios, são a segunda equipa que mais remates permitiu aos adversários nestas últimas partidas (13,8) e parecem presa fácil para o atual campeão nacional. Vitória do Porto com mais de 2,5 golos está com odd 2.00 na Solverde…

Liga NOS 17 de abril Nacional vs Porto 9.50 5.00 1.29

Liga NOS: olhos postos em Seferovic

Sábado, 17 de abril, 18h00

O Benfica está a crescer a olhos vistos, uma constatação simples de fazer, apesar de a goleada por 5-0 ante o Paços de Ferreira ter acontecido frente a uma equipa reduzida a dez elementos. Porém, é inegável que a equipa de Jorge Jesus está muito mais sólida defensivamente e que, no ataque, as coisas começam a resultar. Um dos culpados é Haris Seferovic. O suíço bisou na Capital do Móvel, lidera – com Pedro Gonçalves – a lista de melhores marcadores da Liga e, a manter a boa forma, é bem provável que marque ao Gil Vicente na Luz.

O Gil melhorou nos últimos jogos, mas mantém-se uma equipa irregular, tendo perdido com o Moreirense em casa na última ronda. Ainda assim ganhou três dos últimos cinco encontros, pelo que não será "pera doce" para os encarnados. Será o suficiente para travar um ataque que apresenta excelentes 19% de conversão de remate? Será, sem dúvida, um dos jogos mais interessantes da 27ª jornada.

Liga NOS 17 de abril Benfica vs Gil Vicente 1.24 5.50 11.00

Taça de Inglaterra: corrida "azul" pela final de Wembley



Sábado, 17 de abril, 17h30

A Premier League não pára… a não ser para Chelsea e Manchester City. Os londrinos, finalistas vencidos da Taça de Inglaterra da época passada, defrontam o vencedor da edição de 2018/19 na meia-final da prova, disputada no mesmo recinto que receberá o encontro decisivo, o Estádio de Wembley. A equipa de Pep Guardiola tem o título inglês no bolso (a dez pontos de distância apenas), pelo que será pouco provável que haja poupanças. O mesmo acontece ao Chelsea, que tem na FA Cup uma das últimas hipóteses de conquista de um título esta temporada.

O City vem de uma derrota surpreendente em casa com o Leeds, na Liga, o Chelsea melhorou muito com Tuchel e este será um embate entre a primeira (City) e terceira equipas com mais remates por jogo no campeonato, e também a primeira (City) e terceira que menos disparos permitem aos seus adversários. Os homens de Manchester são favoritos, mas a Taça é pródiga em surpresas.

Taça de Inglaterra 17 de abril Chelsea vs Manchester City 4.75 3.40 1.75

Serie A: Ronaldo contra a "muralha Atalanta"

Domingo, 18 de abril, 14h00

Trocadilhos pouco conseguidos à parte, este será um duro teste para Cristiano Ronaldo e companhia. A campeã Juventus visita a sempre sensacional Atalanta numa partida entre duas equipas separadas por apenas um ponto na classificação (Juve à frente, em terceiro, com 62) e para as quais o título não passa já de uma miragem. Ainda assim, o nosso CR7 tentará, certamente, afastar a pouca inspiração ofensiva dos últimos jogos ante um adversário que é o que menos remates permite aos seus adversários na Serie A (só 6,8 em média nos últimos cinco desafios). As duas equipas foram as que mais ocasiões flagrantes criaram nas últimas rondas (Atalanta 2,6, Juve 2,4), pelo que são esperados golos – a odd para ambas marcam e mais de 2,5 golos está em 1.75 na Solverde.

Serie A 18 de abril Atalanta vs Juventus 2.40 3.40 2.70

Serie A: duro teste para o líder

Domingo, 18 de abril, 19h45

Itália estará mesmo "em brasa" no fim de semana. No domingo é a vez de o líder Inter visitar o Nápoles. Primeiro e quinto classificados, separados por 16 pontos, jogo entre o segundo (Inter, 69) e terceiro (Nápoles, 65) melhores ataques, sendo que os napolitanos foram a equipa mais rematadora (17,2 por jogo) nas cinco últimas jornadas, enquanto os milaneses foram a sexta que menos disparos realizaram (10,8). Os "nerazzurri" parecem estar em quebra ofensiva (sete golos marcados na última mão-cheia de partidas), mas o favoritismo ninguém lhes tira. E como são a melhor defesa da prova, este poderá ser um jogo com poucos golos.

Serie A 18 de abril Nápoles vs Inter 3.00 3.40 2.25

UFC: como sobreviver a "The Reaper"?

Sábado, 17 de abril, 08h00

A categoria de peso médio está em foco neste fim de semana, com um combate que está a prender as atenções entre o primeiro classificado do ranking, Robert Whittaker, australiano conhecido por "The Reaper", e o oitavo, o norte-americano Kelvin Gastelum. Whittaker surge como claro favorito, com 22 vitórias, 41% delas (9) por KO, e cinco derrotas, contra 16 triunfos de Kelvin, que tentará fazer subir a temperatura do combate, seja para… Kelvin ou para Celsius (lá estão eles…), graças à sua capacidade de fugir a golpes poderosos – nas seis derrotas que regista, nenhuma foi por KO, quatro foram por decisão. Ainda assim, dificilmente fugirá às garras de "The Reaper".

UFC 17 de abril Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum 1.29 2.60