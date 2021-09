Agenda desportiva: Todos os caminhos vão dar a Alvalade

Os jogos das seleções terminaram. Regressam as Ligas nacionais e, em Portugal, vamos logo levar com um clássico. O Sporting recebe o FC Porto no jogo da 5ª jornada, com as duas equipas empatadas na tabela classificativa e em quase tudo – nos golos marcados e sofridos e até com proximidade estatística. No mesmo dia, o Benfica visita um Santa Clara ainda a tentar mudar o "chip" da Europa para a Liga portuguesa.

Lá fora, o destaque vai para dois jogos quentes: o Nápoles recebe a Juventus e o Leipzig bate-se em casa com o Bayern. São duas partidas em que os habituais favoritos estão em momentos de forma muito distintos. Terminamos esta agenda, como não poderia deixar de ser, com MotoGP e o Grande Prémio de Aragão, onde os espanhóis têm dominado, mas há um francês com planos diferentes.

Liga portuguesa: gémeos siameses em confronto

Sábado, 11 de setembro, 20h30

É o jogo grande da 5ª jornada da Liga portuguesa. O clássico entre Sporting e Porto joga-se em Alvalade e acontece numa altura em que as duas equipas são uma espécie de gémeas siamesas. Ambas somam três vitórias e um empate, oito golos marcados e dois sofridos e até estatisticamente as coisas dificilmente poderiam ser mais semelhantes.

Os dragões remataram ligeiramente mais (64 contra 61), pelo que ambas as formações têm taxas de conversão aproximadas. Os leões enquadraram apenas mais um disparo (21 para 20), os chamados expected goals (golos esperados) a favor (2,1-2,1) e contra (0,9-0,7) também de mãos dadas.

Historicamente, também pouco separa os dois conjuntos em jogos recentes. Nos últimos cinco clássicos em Alvalade, houve três empates e uma vitória para cada lado, e tendo em conta as estatísticas que referimos acima, poderemos estar perante um empate, ou pelo menos um jogo com poucos golos. Só um desses últimos cinco embates teve mais de três tentos.

Liga portuguesa 11 de setembro Sporting vs Porto 2.55 3.10 2.75 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: águias de Lisboa com total favoritismo

Sábado, 11 de setembro, 17h00

Esta jornada acontece após uma paragem das competições de clubes para compromissos das seleções e nunca se sabe o efeito que esse facto pode ter nas equipas – com muitas ausências, em especial entre os "grandes". O Benfica teve 13 internacionais ao serviço das seleções e terá pouco tempo para preparar a visita ao Santa Clara. Mas será essa uma desculpa válida?

As águias estão em boa forma, lideram isoladas a Liga só com vitórias e têm os mesmos golos marcados que Porto e Sporting (8-2). O Santa Clara soma apenas um triunfo, tendo de lidar com a cansativa participação europeia, mas que já terminou.

O histórico diz que os açorianos nunca ganharam ao Benfica em casa. Contam, porém, com dois empates, um deles na época passada. No entanto, o facto de o Santa Clara ter sofrido sete golos em quatro jogos e marcado somente três, perante um Benfica moralizado, dá total favoritismo aos lisboetas, num jogo em que a Solverde.pt será Match Day Sponsor .

Liga portuguesa 11 de setembro Santa Clara vs Benfica 5.50 4.00 1.55 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: jogo grande entre "velhas raposas"

Sábado, 11 de setembro, 17h00

"Ah e tal, a culpa era do Ronaldo." Muito se ouviu esse argumento para justificar a época má da Juventus em 2020/21. Mas, vejam só, o português saiu para o Manchester United e a Juve continua em baixo. A Velha Senhora soma um empate e uma derrota em duas jornadas da Serie A italiana, com dois golos marcados e três sofridos. A Juve visita agora um Nápoles que é um dos cinco líderes, com seis pontos em dois jogos, quatro tentos apontados e só um consentido.

Este será um embate entre duas "velhas raposas" dos bancos em Itália: Luciano Spalletti, do lado napolitano, e Massimiliano Allegri, na formação de Turim. É de esperar um jogo tático, portanto, com favoritismo para os homens da casa, algo que as odds Solverde.pt sustentam, embora de forma marginal.

Serie A 11 de setembro Nápoles vs Juventus 2.35 3.40 2.85 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: regresso de Nagelsmann "a casa"

Sábado, 11 de setembro, 17h30

O jogo de maior cartaz da Liga alemã vai pôr em confronto os dois primeiros classificados da época passada. O Leipzig, vice-campeão e agora treinado pelo norte-americano Jesse Marsch, está longe do brilho passado. Soma duas derrotas em três jogos, algo que nem o português André Silva tem conseguido inverter (tem um golo marcado até ao momento). A formação da Red Bull recebe o multicampeão Bayern, treinado por Julian Nagelsmann, e que nas últimas duas épocas comandou precisamente o Leipzig. Este é um reencontro que está a prender as atenções.

Após um empate na primeira jornada, a "máquina trituradora" que é o ataque do Bayern parece ter reencontrado a veia certa. Os bávaros são claramente favoritos, numa partida que tem tudo para ter mais de 2,5 golos.

Bundesliga 11 de setembro Leipzig vs Bayern 2.75 3.70 2.25 apostar Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt









Moto GP: Quartararo quer conquistar terreno espanhol

Domingo, 12 de setembro, 14h00







Fabio Quartararo venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha em grande estilo e voltou a fugir na classificação, numa corrida em que Miguel Oliveira não conseguiu mais do que o 16º posto. O francês está em grande forma, confiante e parece difícil a todos os outros atingirem o nível de Quartararo.

Para o Grande Prémio de Aragão, em Espanha, o piloto da Yamaha mantém-se como o favorito. No entanto, há que notar que esta pista tem sido dominada por completo por pilotos espanhóis – o australiano Casey Stoner foi o último não espanhol a vencer este Grande Prémio, e tal feito aconteceu há dez anos.

Desde então, Marc Márquez ganhou cinco vezes e em 2020 quem terminou em primeiro foi Álex Rins. Concluindo, a nossa dica vai para… o espanhol Joan Mir, segundo no Mundial de pilotos e que poderá estrear-se a ganhar "em casa".