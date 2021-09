Agenda desportiva: Tripla hipótese para apoiar Portugal

O futebol não é só clubes. As seleções estão de volta no regresso da qualificação para o Mundial de 2022. Além dos compromissos no Grupo A, a turma das quinas tem um amigável aparentemente fácil, enquanto os sub-21 arrancam a sua participação no apuramento para o Europeu da categoria, que terá lugar em 2023. É tempo de o futebol nacional puxar pelos seus galões.

Na zona de apuramento CONMEBOL, não poderíamos ter encontro mais aguardado do que este. Após o embate na final da Copa América, o Brasil volta a receber uma Argentina que deverá entrar com um Lionel Messi ainda longe dos níveis físicos ideais, num jogo que terá público e sede de desforra. E na Fórmula 1, após a corrida mais curta de sempre, os carros voltam aos Países Baixos pela primeira vez desde 1985. Emotivo!

Jogo de preparação: nem a feijões é para perder

Sábado, 4 de setembro, 18h45

Fernando Santos parece ter cedido à ideia de injetar sangue novo à seleção das quinas, e para os três jogos de Portugal neste início de setembro realizou algumas chamadas surpreendentes, casos de Diogo Costa e Otávio, do FC Porto, e Gonçalo Inácio, do Sporting, e promoveu o regresso de João Mário, do Benfica. Assim, é de esperar muitas mexidas e experiências no amigável com o Qatar, a ter lugar em Debrecen, Hungria.

Não é por isso que a turma lusa é menos favorita a vencer esta partida contra o país que recebe o Mundial de 2022. O jogo é particular, mas ninguém gosta de perder, e Portugal deverá ganhar, com maior ou menor dificuldade, e muito possivelmente com goleada, pois há que apagar a imagem deixada no Euro 2020.

Amigável Qatar vs Portugal 6.50 4.75 1.35

Qualificação Mundial 2022: ganhar a um adversário chato

Terça-feira, 7 de setembro, 17h00

Portugal defronta, na terça-feira, um dos últimos do Grupo A de qualificação para o Mundial de 2022. O Azerbaijão não é propriamente uma equipa talhada para marcar golos, como mostram os registos neste agrupamento, mas defensivamente é uma formação aguerrida e, em casa, poderá tornar-se um adversário mais complicado.

Contudo, perante a necessidade de pontuar e pelo facto de, previsivelmente, arriscar um pouco mais por atuar perante o seu público, é lógico que Portugal encontre, em Bacu, mais espaços do que aqueles que encontrou na primeira jornada e que retumbou num triunfo magro por 1-0. De novo Portugal favorito, e desta feita para marcar mais do que uma vez… e sem sofrer golos.

Qualificação Mundial 2022 7 de setembro Azerbaijão vs Portugal 25.00 7.25 1.11

Qualificação Europeu Sub-21: é para arrancar com o pé direito

Segunda-feira, 6 de setembro, 19h00

O Estádio José Gomes, na Reboleira, recebe na segunda-feira o jogo de estreia de Portugal na fase de qualificação para o Euro Sub-21 de 2023. Ainda sem jogos no Grupo D, a turma das quinas recebe a Bielorrússia, um adversário que também se estreia neste apuramento.

Rui Jorge apresentou muitas novidades nos convocados, mas uma seleção que conta nos seus quadros com jogadores como Eduardo Quaresma, João Mário (o do Porto), Nuno Tavares, André Almeida (o do Vitória SC), Fábio Silva, Gonçalo Ramos, Tiago Tomás ou Francisco Trincão não pode ambicionar outra coisa senão vencer. Portugal deverá ganhar e é sabido que estes jogos costumam ter alguns golos.

Qualificação Europeu sub-21 6 de setembro Portugal vs Bielorrússia 1.01 10.00 40.00

Qualificação Mundial 2022: o grande clássico da América do Sul

Domingo, 5 de setembro, 20h00

A qualificação para o Mundial 2022 – CONMEBOL – tem, este domingo, o maior dos clássicos do futebol sul-americano. O Brasil, líder da tabela com seis vitórias em outros tantos jogos, 16 golos marcados e apenas dois sofridos, recebe, em São Paulo, a Argentina, equipa com a qual perdeu, também em casa, a final da Copa América, naquele que foi o primeiro título internacional de Lionel Messi.

Messi que, este verão, protagonizou uma das mudanças mais sensacionais do defeso europeu, assinando pelo Paris Saint-Germain. A verdade é que La Pulga está longe da melhor forma física, pelo que a albiceleste poderá ser surpreendida pelo escrete. O Brasil terá apoio de algum público e vai querer desforrar-se da derrota anterior, pelo que deve dar triunfo canarinho. A odd Solverde.pt concorda.

Qualificação Mundial 2022 5 de setembro Brasil vs Argentina 2.15 3.10 3.50

Fórmula 1: Verstappen a correr em casa

Domingo, 5 de setembro, 14h00

Após o Grande Prémio mais curto da história da Fórmula 1, na Bélgica, devido à forte chuva que se abateu sobre o circuito de Spa-Francorchamps, espera-se que este fim de semana, no Grande Prémio dos Países Baixos, tudo volte à normalidade. Max Verstappen venceu uma corrida que teve apenas quatro voltas, Hamilton ficou em terceiro, pelo que o neerlandês se aproximou do inglês, líder da tabela (estão separados por três pontos!).

Agora, a correr em casa - primeira corrida nos Países Baixos desde 1985 -, e certamente com um grande apoio do público, Max vai querer vencer e passar para o comando do Mundial de Pilotos. A pista parece favorecer os Red Bull, pelas características mais sinuosas, mas também este fim de semana há hipóteses de chuva. Favoritismo para Verstappen, mas vai ser apertado.