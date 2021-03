Agenda desportiva: “vingança” no menu da Liga portuguesa

A 23ª jornada da Liga portuguesa chega temperada da dose certa de drama. Benfica e Porto defrontam adversários que foram carrascos na primeira volta – Boavista e Paços de Ferreira. Agora, na condição de anfitriões, os dois "grandes" do futebol luso procuram servir frio o prato de uma "vingança" fundamental para as aspirações de ambas as equipas na tabela.

E por falar em "gastronomia", José Mourinho vai ter no seu menu um prato que costuma degustar sem amargar. O Tottenham visita o Arsenal num dérbi londrino que pode reforçar para os "gunners" o estatuto de "cliente" do técnico português. Em Itália, o Milan tem um teste duro para saber se tem estofo de candidato.

Liga NOS: Desforra da "águia"…

Sábado, 13 de março, 18h00

O resultado da primeira volta caiu com estrondo na Liga. O Benfica foi ao Bessa e perdeu por claros 3-0 com o Boavista, num dos momentos mais negros dos "encarnados" esta temporada. Agora, numa aparente recuperação – em especial, em termos anímicos –, os lisboetas recebem os "axadrezados" à espera de uma desforra. Será que vão conseguir? É que o Boavista também parece estar a crescer e "despachou" o Famalicão por…. 3-0, em casa, na 22ª jornada, tendo somado dois triunfos nos últimos cinco jogos.

O facto de ser a terceira pior defesa da Liga, com 34 golos sofridos, pode ser um dado a favor das "águias" que, nesta fase, apesar do pouco aproveitamento destes lances, são a equipa que mais remata na Liga, a segunda que mais o faz nas áreas contrárias e as "panteras" a quinta que mais o permite (7,2 por jogo).

Liga NOS 13 de março Benfica vs Boavista 1.35 5.25 10.00 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga NOS: …e desforra do "dragão"?

Domingo, 14 de março, 20h00

Também na jornada 6 o Porto saiu derrotado por aquela que se viria a afirmar como equipa-sensação da Liga. O Paços de Ferreira recebeu, dominou e venceu os portistas por 3-2. Tal como a partida da Luz, este é um jogo que poderá servir de desforra ao "dragão". E o problema dos campeões nacionais é que chegam a esta fase numa forma titubeante, enquanto os "castores", tirando um percalço nos Açores, continuam a carburar e são temíveis nas transições.

A favor do Porto: nos últimos cinco jogos, os comandados de Pepa têm piorado bastante na eficácia ofensiva, tendo convertido somente 8% dos seus disparos. Foram a segunda equipa com menos ocasiões flagrantes criadas por jogo (0,2).

Tendo em conta que os azuis e brancos criam 1,6 ocasiões flagrantes por jogo, este talvez não seja mesmo o momento ideal para o Paços voltar a derrubar o "dragão".

Liga NOS 14 de março FC Porto vs Paços de Ferreira 1.45 4.50 7.75 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: dérbi londrino ao gosto de Mourinho

Domingo, 14 de março, 16h30

Após a goleada ao Crystal Palace por 4-1 (com tremendas exibições de Harry Kane e Gareth Bale!), o Tottenham joga agora em casa do Arsenal, num quente dérbi londrino. José Mourinho deve estar a esfregar as mãos de contente, pois não só a sua equipa parece estar a ganhar "saúde", como defronta um adversário irregular e com o qual o português tem um histórico no mínimo interessante.

Mourinho já defrontou o Arsenal em 22 ocasiões. Balanço? Doze vitórias, oito empates e somente duas derrotas (a última em 2017, ainda pelo United).

Nesta fase, os "spurs" surgem ofensivamente mais fortes, rematam mais (12,8 contra 12,2, em média, nos últimos cinco encontros), enquadram mais (4,2 vs. 3,2) e são uma das melhores equipas da Premier League nas transições rápidas, algo em que o Arsenal é permeável.

A tradição vai manter-se favorável ao português?

Premier League 14 de março Arsenal vs Tottenham 2.60 3.40 2.75 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: quem consegue fintar a crise?

Segunda-feira, 15 de março, 20h00

Este será um jogo entre duas equipas que já viram melhores dias. A saída de Diogo Jota e a lesão de Raúl Jiménez tiveram um impacto forte na capacidade ofensiva do Wolves de Nuno Espírito Santo (NES), que Fábio Silva conseguiu resolver. O Liverpool, por seu turno, está numa espiral "depressiva" como há muito não se via – com seis derrotas seguidas em casa e em oitavo lugar, já arredado do título.

O foco dos "lobos" de NES está todo na Premier League, ao passo que, para Jürgen Klopp, a salvação de uma época desastrosa poderá estar na Liga dos Campeões. Este pode ser o encontro ideal para o Wolverhampton dar um impulso nas suas aspirações. E a odd é uma tentação…

Premier League 15 de março Wolverhampton vs Liverpool 4.75 3.75 1.77 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: "Sim ou sopas" para o Milan

Domingo, 14 de março, 19h45

Os "rossoneri" começaram a época na Serie A verdadeiramente imparáveis, agarrando-se à qualidade e carisma de Zlatan Ibrahimovic para se assumirem como candidatos ao título. Aos poucos foram perdendo "gás" e estão agora no segundo lugar, a ver o rival Inter fugir.

Os jogos contra os outros candidatos têm sido o problema deste Milan. Desta feita, vão ter frente ao Nápoles a possibilidade de afastar essa ideia. Caso contrário, o título torna-se apenas uma miragem.

Em confronto, vão estar dois dos melhores ataques na prova (50 e 55 golos, respetivamente), defesas algo permeáveis (30-29) e formações com números muito semelhantes – embora os napolitanos um pouco melhor ofensivamente nos últimos cinco jogos.

Seja como for, este é um encontro que promete golos. Muitos. Será que cumprem?

Serie A 14 de março Milan vs Nápoles 2.65 3.25 2.85 Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt