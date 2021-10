Agenda desportiva: visitas incómodas e clássicos escaldantes

A Liga portuguesa está de regresso, após paragem para jogos das seleções e para a disputa da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Porto e Benfica jogam fora, os dragões para darem sequência aos bons resultados, as águias para tentarem reagir à derrota com o Portimonense. Mas Tondela e Vizela, respetivamente, terão certamente outros planos.

Este vai ser um fim de semana de clássicos nas principais Ligas europeias. Em Espanha, Barcelona e Real Madrid disputam um El Clásico, que corre o risco de ser desequilibrado. Em Inglaterra, há embate quente entre o Manchester United de Cristiano Ronaldo e de Bruno Fernandes e o Liverpool de Mohamed Salah e Diogo Jota. Em Itália, o campeão Inter recebe a Juventus. Se quiser um descanso no futebol, domingo tem o Grande Prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1.

Liga portuguesa: dragões e águias devem desconfiar

Tondela-Porto: sábado, 23 de outubro, 18h00

Vizela-Benfica: domingo, 24 de outubro, 18h00

Estava com saudades? Nós também! A Liga portuguesa está de volta com algumas potenciais "armadilhas" para os três grandes. Dois deles jogam fora. No sábado, o Porto visita o Tondela, equipa que não começou muito bem o campeonato, mas venceu os dois últimos jogos – com cinco golos marcados e dois sofridos. Mas o cenário não é bom para os beirões, pois em seis jogos com o Porto em casa apenas conseguiram empatar uma vez, em 2016/17. Dragões são favoritos a vencer, muito provavelmente sem sofrer golos (apenas consentiram um em Tondela, em 2020/21).

Noutros campos, o Benfica desloca-se a casa do Vizela, equipa que defrontou apenas uma vez no campeonato, já no longínquo ano de 1984 (vitória encarnada por 2-1). Os minhotos ocupam o 12º lugar, com a curiosidade de somarem cinco empates, todos consecutivos. A equipa vizelense apresenta um futebol solto e ofensivo, o que pode beneficiar as águias, que se dão bem contra formações que se fecham pouco. São esperados golos no triunfo do Benfica, com excelente odd na Solverde.pt para mais de 2,5 golos.

Liga portuguesa 24 de outubro Vizela vs Benfica 6.25 4.50 1.45

La Liga: El Clásico vestido de blanco?

Domingo, 24 de outubro, 15h15

Aí está o grande El Clásico do futebol espanhol. O Barcelona recebe o Real Madrid no domingo a meio da tarde, num jogo que promete, por diversos motivos, talvez diferentes do habitual. Há muitos anos que não estávamos perante um embate que pode ser desequilibrado a favor dos madridistas. O Barça está a atravessar uma crise profunda, financeira e desportiva, e defronta um Real que, quando se lembra de não perder jogos de forma surpreendente, apresenta um futebol ofensivo de grande qualidade.

Os merengues são, de longe, o melhor ataque da La Liga, com 22 golos em oito jogos, mais nove do que qualquer outra equipa, e têm em Karim Benzema uma máquina de golos e assistências, a rivalizar com o peso que Cristiano Ronaldo tinha na equipa. Por esse motivo, o favoritismo recai nos homens da capital espanhola, e a odd é imperdível.

La Liga 24 de outubro Barcelona vs Real Madrid 2.65 3.50 2.40

Premier League: jogão em Old Trafford com CR7 e Salah

Domingo, 24 de outubro, 16h30

Este é o jogo que mais paixões desperta num país em que qualquer partida já é, só por si, uma fonte de paixão. Nada bate um confronto entre os rivais Manchester United e Liverpool, mais ainda quando os Red Devils recrutaram recentemente o português Cristiano Ronaldo e os Reds de Anfield afastaram de vez a má forma da época passada.

Aliás, os comandados de Jürgen Klopp são favoritos nesta partida, uma vez que estão numa forma estupenda, em especial Mohamed Salah, que marca golos "à Maradona" como quem muda de camisa. No último jogo, venceram 5-0 em Watford, ao mesmo tempo que o United era derrotado 4-2 na visita ao Leicester.

É verdade, nem Cristiano Ronaldo nem Bruno Fernandes têm evitado a forma titubeante do United, que continua a sofrer muitos golos. Mas a marcar também. A média é de dois tentos por partida, ainda assim abaixo dos 2,75 do Liverpool.

Os visitantes são favoritos, mas se não quiser arriscar, ambas as equipas marcam ou mais de 2,5 golos também são boas hipóteses, num encontro que promete vertigem de ambos os lados.

Premier League 24 de outubro United vs Liverpool 2.95 3.40 2.20

Serie A: Juve pronta para desafiar campeão

Domingo, 24 de outubro, 19h45

De um lado o campeão, do outro o clube que dominou a última década em Itália. A 9ª jornada da Liga transalpina traz-nos um empolgante embate entre Inter e Juventus, que promete estabelecer uma distância importante entre os dois ou confirmar a recuperação da Vecchia Signora. A derrota dos Nerazzurri na última jornada, em casa da Lázio (3-1), foi a primeira da época na Serie A, ao mesmo tempo que a Juve bateu a Roma de José Mourinho por 1-0, em Turim, aumentando para quatro as vitórias consecutivas.

O campeão Inter ainda é o favorito, mas não podemos negar as aspirações da Juventus, que está a crescer de forma e a apresentar-se, de novo, como candidata ao título. Cheira a empate e não está má a odd Solverde.pt para ambas as equipas marcam.

Serie A 24 de outubro Inter vs Juventus 2.10 3.40 3.25

Fórmula 1: uma pista à imagem de Hamilton

Domingo, 24 de outubro, 20h00

A decisão da Mercedes para Lewis Hamilton avançar com um quarto motor ditou uma penalização de dez lugares na grelha de partida no Grande Prémio da Turquia. O resultado foi um (ainda assim surpreendente) quinto lugar final, o que permitiu a Max Verstappen – segundo posicionado – voltar ao comando do Mundial de pilotos. Agora é a vez da corrida nos Estados Unidos, que pode voltar a baralhar as contas, e tudo aponta para que isso aconteça mesmo.

Hamilton ganhou cinco das oito corridas realizadas neste circuito. Max ainda não ganhou nenhuma. Esta é uma pista que o inglês aprecia especialmente. Com motor novo, não espanta que as odds apontem Lewis como claro favorito à vitória final e para o regresso à liderança do campeonato.