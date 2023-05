Análise ao ESC Online com bónus de 10€ grátis

Conteúdo patrocinado

A ESC Online oferece-lhe uma seleção com mais de 18 modalidades em que poderá apostar com o auxílio do painel de estatísticas, as odds aumentadas e ajudas nas múltiplas, que o apoiam a fazer apostas mais certeiras e a potencializar os seus ganhos.

Se lhe der vontade de jogar uma cartada, vá à secção de casino e participe nos torneios de póquer. E não se esqueça de experimentar a tão aclamada banca francesa, ao mesmo tempo que desfruta de um catálogo com mais de 1000 máquinas de slot.

Mas ainda não lhe dissemos a melhor parte: ao registar-se terá direito a um miminho de 10€ para começar a jogar no casino ou a apostar no seu clube do coração. Vamos conhecer a ESC Online?

Pros vs. Cons

Vantagens

1. Transmissão ao vivo de jogos de futebol, basquetebol e ténis

2. Promoção de odds aumentadas

3. Bónus de registo sem depósito de 10€

4. Os jogos de casino têm versão grátis

5. Imensa variedade de jogos, incluindo póquer, banca francesa e roleta americana

Desvantagens

1. Não dá para jogar na aplicação móvel

2. Condições dos bónus muito elevadas

3. Levantamentos apenas por transferência bancária

Código promocional ESC Online: CAOPT

Bem sabemos que começou agora a ler a análise do casas de apostas online, mas a equipa está ansiosa para lhe apresentarmos o código promocional da ESC Online.

No momento do registo, digite o código de bónus "CAOPT" e obtenha ofertas exclusivas para fazer apostas desportivas, jogar casino online ou póquer.

"E quais são essas promoções?"

A equipa do casas de apostas gosta tanto de incentivo! Vamos passar a explicar-lhe as melhores ofertas que tem para aproveitar na ESC Online.

ESC Online bónus de registo - 4.5/5

Sabia que tem direito a um bónus de 10€ grátis assim que se regista? E que ainda pode escolher utilizá-lo no casino, em apostas desportivas ou participar num torneio de póquer?

Parece bom demais para ser verdade, mas é mesmo real! Em cada modalidade, vai poder ganhar:

1. Apostas desportivas: 10€ em freebets

2. Casino: 10€ para todos os jogos

3. Póquer: Ticket para o torneio “Super Special”, com prizepool de 1.000€

Ao aproveitar esta promoção, terá de cumprir as condições de apostas:

• O rollover varia entre 7.5 e 30x (de acordo com as odds) ou entre 30 e 120x (de acordo com o jogo e casino)

• O dinheiro ganho no “Super Special” só pode ser utilizado em torneios de póquer

• Os requisitos não têm validade para ser cumpridos

ESC Online bónus de boas-vindas para apostas desportivas - 4/5

: achamos que as condições poderiam ser mais fáceis de cumprir. No entanto, terá todo o tempo que precisa para o fazer, dado quepara completar o rollover.

Após usufruir do seu bónus de registo, poderá desfrutar de 30€ em freebets!

E ainda mais! Independentemente do resultado do jogo, a sua freebet está garantida assim que aciona o botão que ativa a promoção.

Mas lembre-se: tem apenas sete dias para usufruir desta oferta

Quando o saldo extra terminar, chegou a altura de cumprir as condições das apostas.

Ao aproveitar esta promoção, terá de cumprir as condições de apostas:

•O rollover varia entre 7.5 e 30x (de acordo com as odds) ou entre 30 e 120x (de acordo com o jogo e casino)

•Os requisitos não têm validade para ser cumpridos

A opinião do casas de apostas online: confessamos que não somos os maiores fãs destas condições, devido ao rollover elevado. Contudo, não terá um limite de tempo para as terminar, o que é algo positivo.

ESC Online bónus de boas-vindas para casino - 4.8/5

No casino, pode escolher qual das duas opções de bónus se enquadra melhor nas suas necessidades.

1. 10€ extra com rollover de 1x em casino ou apostas desportivas

2. 100% de bónus em depósitos até 250€ (sujeito a cumprir condições de apostas)

Para aproveitar qualquer um destes bónus da ESC Online, terá de efetuar o seu 1.º depósito de valor igual ou superior a 10€.

Depois, é só escolher a oferta que mais o agradou!

A opinião do casas de apostas online: a atribuição de 10€ com 1x de rollover é a melhor opção entre as duas. É verdade que recebe menos saldo bónus, mas apenas terá de o apostar uma vez e poderá escolher entre aventurar-se no casino ou apostar no próximo jogo da sua equipa favorita.

Como começar a jogar na ESC Online

Já o convencemos a fazer apostas na ESC Online? Então está na hora de se registar no site e começar a nova aventura.

Para criar uma nova conta, basta seguir estes passos:

1. Entre no site oficial da ESC Online e clique em "Iniciar Sessão" no canto superior direito

2. Selecione "Criar a Minha Conta"

3. Escolha se quer o bónus de registo e para que finalidade (casino, desporto ou póquer)

4. Introduza os seus dados pessoais e não se esqueça do código promocional "CAOPT"

5. Por último, aceite os termos e condições e clique no botão "Validar"

O registo de uma nova conta é um processo muito simples e que demora menos de 5 minutos. Apenas precisará do seu cartão de cidadão para completar os campos relativos à sua identidade civil e fiscal.

ESC Online apostas desportivas - 5/5

Na secção de apostas da ESC Online vai deparar-se com 18 modalidades em que pode colocar os seus palpites. Além dos mais populares em Portugal, encontrará ainda desportos como hóquei no gelo, artes marciais, ciclismo, MMA e críquete.

Mas aquilo que mais agradou a equipa do casas de apostas online ao explorar esta secção foram as ferramentas de apostas, como:

1. Motor de busca

Através do motor de busca podemos encontrar mais rapidamente os eventos desportivos em que desejamos apostar.

Basta pesquisarmos o nome de uma das equipas ou a competição e temos acesso imediato a todos os jogos disponíveis.

2. Painel de estatísticas

O painel de estatísticas é acessível a qualquer evento desportivo e, para consultá-lo, basta abrir a linha do jogo e clicar no símbolo de três barras.

Instrumentos como o painel de estatísticas, dedicado à performance, resultados anteriores das equipas, e outras informações relevantes, são uma ótima forma de o ajudar a escolher entre qual das equipas apostar.

3. Filtros de pesquisa rápida dos mercados

Para que encontre as seleções de forma mais facilitada, é possível filtrar os mercados referentes aos "resultados", "total de golos", "handicap" e "ambas as equipas marcam" com subfiltros ligados a cada um.

4. Eventos favoritos

Não perca o fio à meada dos eventos e ligas em que quer apostar e marque-os como favoritos.

Quando estiver pronto para apostar, só tem de se dirigir ao menu do lado esquerdo e consultar as "Ligas Favoritas".

Odds na ESC Online - 4.7/5

Para lhe dar um exemplo sobre a posição das odds da ESC Online a nível nacional, a equipa compara o resultado final no frente a frente entre o SL Benfica e o FC Porto com as restantes casas de apostas disponíveis no país.

A partir da tabela comparativa, a equipa sublinha que as odds na ESC Online estão dentro da média nacional e são mais elevadas para o empate e a vitória do FC Porto, embora perca para a Bwin na vitória do Benfica.

Se tem preferência por odds em formato fracional ou americano, a equipa do casas de apostas online traz-lhe más notícias. Nesta operadora, apenas estão disponíveis cotas decimais, como se vê na tabela acima.

Através da pesquisa, a equipa percebe que o valor mínimo de odds em que pode colocar a sua aposta enquadra-se nos 1.20.

Mercados de apostas - 5/5

A equipa do casas de apostas online foi espreitar vários jogos das modalidades em que os portugueses mais apostam e tirou as seguintes conclusões acerca dos mercados:

• Futebol:

No desporto-rei em Portugal, vai poder escolher entre mais de 140 mercados por jogo nos principais campeonatos europeus, como a Liga Portuguesa e a La Liga. Tem, ainda, acesso a seleções mais raras como o handicap asiático.

• Ténis:

Nesta modalidade, a diversidade de mercados não é tão ampla. Vai encontrar, em média, 10 opções de apostas, mesmo em jogos de campeonatos mais importantes.

• Basquetebol:

Como o interesse pela modalidade tem vindo a crescer, os mercados de apostas nos jogos de basquete são bastante variados. Um evento da NBB pode chegar a ter 20 opções, enquanto um jogo da LNB poderá ter 40.

A diversidade de mercados é um aspeto importante a considerar porque lhe dá a oportunidade de explorar seleções que têm a capacidade de otimizar os seus ganhos.

Apostas ao vivo e live streaming - 4.7/5

Como a ESC Online sabe que vai querer ficar vidrado nos jogos, a marca dispõe de um serviço de live streaming aberto a todos os utilizadores, sem ser necessário apostar no jogo ou ter saldo positivo na conta.

Pode consultar os eventos com live streaming no separador "Ao Vivo" > "Live Streaming". De seguida, basta selecionar o jogo que deseja ver e a transmissão começará automaticamente.

Mas atenção: nem todos os jogos com apostas ao vivo têm transmissão em direto.

Também no separador "Ao Vivo" vai encontrar todos os jogos a decorrer no momento e em que pode apostar, bem como um match tracker e estatísticas que relatam os movimentos da partida, para que não perca um único remate.

Ganhe mais nas apostas múltiplas com as opti-odds - 5/5

É fã de apostas múltiplas? Então este tópico é especialmente para si. As opti-odds espalham um pó mágico pelo seu boletim de apostas e otimizam as cotas já selecionadas.

Como?

Sempre que faz uma aposta múltipla, entre duas e seis seleções e com odds superiores a 1.20. E não se preocupe, as opti-odds são aplicadas automaticamente.

Não se esqueça de escrever esta dica nas suas notas para a próxima vez que for apostar em múltiplas!

Cash out na ESC Online - 5/5

O seu palpite não está a correr como planeado? Na ESC Online vai poder recorrer à ferramenta de cash out e levantar uma percentagem do valor apostado antes do apito final.

Esta opção está disponível na maioria dos eventos desportivos, em apostas simples ou múltiplas. Pode verificar a sua disponibilidade através do símbolo verde em cada mercado.

Para o acionar, basta abrir o seu boletim de apostas e recorrer à opção para efetuar o cash out.

Lembre-se de priorizar eventos com esta indicação, não vá o diabo tecê-las!

ESC Casino: jogos e funcionalidades - 4.7/5

O catálogo de jogos de casino da ESC é como esperávamos: surpreendente! Tem mais de 1.100 opções à sua escolha, entre slot machines, banca francesa, roleta europeia e americana, blackjack e póquer.

Mas não são só os jogos que importam. No casino da ESC Online, encontramos funcionalidades que se mostraram bastante úteis enquanto o explorávamos.

1. Filtros de pesquisa

Os filtros de pesquisa dão-lhe a oportunidade de encontrar os jogos baseados nas suas preferências de forma mais facilitada.

No casino da ESC Online, poderá filtrar o catálogo por jogos novos, populares e por aposta mínima e máxima.

Pode, ainda, filtrar a lista de jogos por provedores e encontrar os seus favoritos mais rapidamente.

2. Marcar os jogos como favoritos

Para que nunca perca os seus jogos prediletos de vista, marque-os como favoritos. Basta clicar no botão "Jogar" e acionar o símbolo do coração.

Depois, terá acesso aos seus títulos favoritos a partir do separador "Favoritos".

3. Informações dos valores das apostas

A ESC Online não gosta de nos fazer perder tempo. Por isso, dá-nos as informações acerca dos valores mínimos e máximos das apostas em cada jogo, assim que o selecionamos.

4. Separador dos jogos jogados recentemente

Com tanta opção de escolha na categoria das slots, encontrar a que jogámos há duas semanas é igual a procurarmos uma agulha num palheiro.

A pensar nisso, a ESC dedica um separador aos jogos que foram jogados recentemente, para que não fique na dúvida sobre qual era o nome da slot na qual ganhou três dígitos em uma só rodada.

Vamos agora olhar para os jogos de forma mais detalhada!

Slot machines - 4.7/5

Com mais de 1.000 máquinas, não há dúvida de que as slot machines são o jogo principal do casino da ESC.

A equipa do casas de apostas de online conseguiu perceber que o catálogo de slots é atualizado com frequência e são destacados os jogos novos a partir de uma faixa vermelha em que lemos "New", o que tornou a nossa pesquisa muito mais facilitada.

Mas se não estiver atento aos gráficos, damos-lhe um corta-mato! Basta ir ao separador "Novos Jogos" no qual se reúnem todas as mais recentes novidades deste casino.

Na vasta lista de slot machines vai encontrar máquinas com diversas temáticas, megaways e jackpots em que poderá tentar a sua sorte. As três mais populares do momento são:

1. Teresa Guilherme Rainha da Pérsia (MGA): RTP 85.28%, 243 linhas de pagamento, 5 rolos

2. Queen of The Castle (NextGen): RTP 95.40%, 576 linhas de pagamento, 5 rolos

3. Ultra Burn (Pragmatic Play): RTP 96.62%, 5 linhas de pagamento, 3 rolos

Encontramos as informações das máquinas, como as linhas de pagamento e o RTP, ao abrirmos o jogo e clicando no símbolo "i" ou "?".

Jogos de mesa e cartas - 4.5/5

No catálogo dos jogos de mesa e cartas vai poder contar com mais de 30 opções, entre roleta, banca francesa e blackjack. Mas, no que toca a popularidade, a primeira é sem dúvida a mais representada no casino.

Relativamente ao catálogo de jogos, não verificamos atualizações de forma frequente e seria interessante a marca continuar a inovar esta área.

1. Roleta

O casino da ESC Online é um dos poucos em Portugal onde vai encontrar mesas de roleta europeia e americana e com as apostas mínimas a começar nos 0.10€.

Sabemos que a roleta americana é a variante com mais vantagem para a casa, mas quem não arrisca não petisca!

2. Banca francesa

Além da roleta americana, temos ainda outro jogo de mesa bastante raro de se ver nos casinos portugueses: a banca francesa.

A ESC oferece-nos uma mesa com apostas mínimas de 2€ e máximas de 25€.

3. Blackjack

Sendo o primeiro jogo de cartas da lista, a ESC Online dá-lhe acesso a quatro mesas de blackjack com apostas mínimas entre 1€ e 25€ e máximas entre 100 e 2.500€.

ESC Online póquer 4.8/5

A ESC é uma das poucas casas com póquer online em Portugal e a adição deste jogo ao seu catálogo tornou-a numa das marcas com melhor oferta a nível de jogos.

Além de poder jogar a partir do browser, tem ainda a opção de instalar o software desenvolvido pela marca, disponível para Windows, Mac e dispositivos iOS e Android.

Tem à sua escolha mesas de Texas Hold'em e Omaha e poderá interagir com os seus adversários ou amigos através do chat, enquanto se divertem em torneios como “The Big Free” e “Sit & Go”.

Em relação aos limites mínimos e máximos de apostas, estes variam consoante as mesas e o tipo de jogo. Mas existem três opções: No Limit, Pot Limit e Fixed Limit.

Se preferir jogar sem que os seus adversários reconheçam o seu nome de utilizador, pode optar por jogar em mesas anónimas, preservando a sua confidencialidade.

Jogos de casino grátis - 5 / 5

Por muito amigo que seja do dealer, no casino Estoril não vai conseguir jogar grátis. Mas o mesmo não acontece na ESC Online.

Existem duas formas de jogar grátis:

1. Com as versões demo: basta selecionar o jogo que deseja jogar e clicar em “Jogar Demonstração”.

2. Com o bónus sem depósito: se quer ganhar mais por pouco, aproveite o bónus de registo de 10€ e tente a sua sorte nas slots, roleta ou blackjack.

Existem inúmeras vantagens em jogar grátis, principalmente se não conhecer as regras do jogo ou se está em busca de uma tarde bem passada sem gastar um cêntimo.

E sabia que nem precisa de fazer o login para jogar grátis? É só abrir as portas à diversão!

Fornecedores de software - 5/5

Devido a ser um dos casinos online mais conceituados no mercado, a ESC Online trabalha em parceria com provedores de enorme reputação.

O ditado "diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és" também se aplica às casas de apostas. Uma marca deve trabalhar com provedores conceituados para que ofereça apenas jogos de alta categoria aos seus clientes.

Na ESC, além dos jogos exclusivos da marca desenvolvidos pela Pragmatic Play e Gaming 1, vai deparar-se com mais de 20 fornecedores com nomes reconhecidos, como NetEnt, Thunderkick e iSoftBet.

Métodos de pagamento - 4.5 / 5

Na ESC Online vai poder efetuar depósitos através de oito métodos de pagamento, sem ser necessário pagar qualquer taxa adicional.

1. Depósitos

O valor mínimo que vai poder depositar ronda a média dos 10€, subindo um pouco para as carteiras digitais.

Tem à sua escolha métodos como o Multibanco, Visa, Mastercard, Neteller, Paysafecard, Skrill, Tele Ingresso e, claro, o MB Way.

2. Levantamentos

Já nos levantamentos, a sua única opção será a transferência bancária, com requisito mínimo de 10€.

Mas não se assuste se não vir aumentos imediatos na sua conta bancária! Poderá levar até cinco dias úteis até o dinheiro estar disponível.

ESC Online App - 4 / 5

Está sem paciência para abrir o computador? Instale a app da ESC Online no seu telemóvel e coloque uma aposta no seu Benfica em três tempos!

A aplicação está disponível em iOS e Android, em formato APK, e o download é feito a partir do separador "My ESC Online App", presente no site oficial da marca.

Depois de aberta a página, basta abrir a câmara do seu telemóvel e apontá-la para o código QR que aparece no ecrã.

• iOS:

Será encaminhado para a App Store, onde terá de clicar no botão "Obter" ou no ícone da nuvem.

• Android:

Verifique se tem a opção "Instalar Apps a Partir de Fontes Conhecidas" ativa no seu dispositivo. Dê início à instalação e procure o ficheiro "ESC Online APK" nos downloads.

A equipa do casas de apostas online é adepta das apps pela sua conveniência. Com a My ESC Online App poderá verificar o estado das suas apostas e aceder à sua banca, tudo à distância de um clique.

Se está preocupado com a memória, pode também apostar no seu Benfica a partir do browser. A versão mobile da ESC está otimizada para o pequeno ecrã e com as mesmas funcionalidades da aplicação.

Segurança e reputação - 5/5

Temos a certeza de que já frequentou ou ouviu falar do casino Estoril, estamos corretos?

A ESC Online é a versão virtual deste estabelecimento e também pertence ao grupo Estoril Sol Casinos, com a adição das apostas desportivas à equação.

Mas será que a ESC Online é totalmente legal em Portugal?

A resposta curta é: sim

A marca leva a sua reputação a peito e opera de acordo com a licença 003, que explora jogos de fortuna e azar, e a licença 008, dedicada às apostas desportivas à cota. Ambas são emitidas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

A nível de segurança, o site opera através de uma ligação SSL de 128-bit, que garante a encriptação dos dados sensíveis dos jogadores, incluindo informações pessoais e bancárias.

Apoio ao cliente - 4.5/5

Se necessitar de mais informações ou ajuda, estão disponíveis três canais de suporte no site da ESC Online:

1. Chat ao vivo: disponível das 12h às 22h

2. E-mail: apoio@estorilsoldigital.com

3. Formulário de apoio

A equipa do casas de apostas online contactou o chat ao vivo e deparou-se com um atendimento rápido, de comunicação fluida e ausente de chatbots. Em menos de 5 minutos foi esclarecida de todas as questões.

Para testar ainda melhor o apoio ao cliente, a equipa enviou um email com uma questão e recebeu a resposta nas três horas seguintes.

Design e navegação - 4/5

Este é um ponto essencial para garantir a boa experiência dos utilizadores e, mais uma vez, a ESC está de parabéns para a equipa do casas de apostas online.

O design do site é simples mas intuitivo e direto, sem ser necessário andar às aranhas à procura do chat ao vivo ou das promoções em vigor.

Além disso, é feita a total separação entre o casino e o desporto, o que é muito útil para não nos confundir com as funcionalidades.

Com isto, a navegação no próprio site é facilitada e, tanto as páginas, como os jogos ou o live streaming abrem e correm sem qualquer bug ou retardamento.

Avaliação final - 4.8/5

Os critérios que a equipa do casas de apostas online segue quando avalia uma marca são bastante rigorosos. Felizmente, a equipa pode admitir que a ESC Online faz parte da lista das melhores casas de apostas em Portugal.

Os aspetos que mais agradaram durante a análise foram:

1. A diversidade no catálogo de casino, que inclui banca francesa e roleta americana

2. A transmissão ao vivo dos eventos desportivos sem qualquer requisito

3. A promoção de odds melhoradas sempre em ação (opti-odds)

Mesmo já com uma adoração à marca, a consideração da equipa do casas de apostas online pela ESC aumentou após concluir a análise. Assim, a avaliação final é de 4.8/5 e a equipa recomenda que jogue e aposte nesta casa.

FAQ’s: perguntas frequentes

1. Posso ver o live streaming de jogos das minhas apostas na ESC Online?

Sim. No entanto, este serviço não está disponível na maioria dos eventos. Os jogos com live streaming estão indicados na respetiva secção.

2. A ESC Online tem bónus de odds aumentadas?

Sim. São chamadas de opti-odds e estão sempre em vigor.

3. A “My ESC Online App” está disponível para todos os smartphones?

A aplicação móvel está disponível para dispositivos Android e iOS.

4. O que posso jogar no casino da ESC Online?

São disponibilizados mais de 1.100 jogos, entre slot machines, roleta, blackjack e banca francesa. Tem ainda uma secção exclusiva para póquer online.

5. A ESC Online é legal em Portugal?

Sim. Além de ser a versão online do reputado e conhecido grupo Estoril Sol, conta com as licenças 003 e 008 para casino online e apostas desportivas, respetivamente, emitidas pelo SRIJ.

Este conteúdo foi produzido integralmente por CasasDeApostasOnline.pt