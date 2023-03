As 11 melhores casas de apostas em Portugal

Conteúdo patrocinado

Mas o que faz destas plataformas tão especiais? Fatores como as ferramentas nas apostas desportivas, oferta de casino online, segurança e métodos de pagamento estão entre os principais indicadores para determinar a qualidade destas plataformas.

A equipa do casas de apostas online analisou as casas de apostas legais em Portugal para apresentar as melhores opções do mercado e explica o que de melhor vai encontrar em cada uma delas.

Terminando com chave de ouro, não perca as cinco dicas para poder usufruir destas casas de apostas da melhor forma, tirando máximo proveito das funcionalidades de cada uma.

As 11 melhores casas de apostas legais em Portugal

Antes de lhe apresentar a lista das 11 melhores casas de apostas legais em Portugal, é importante referir que todas foram analisadas ao detalhe e que constam apenas marcas legais em Portugal, com licença emitida pelo SRIJ (entidade reguladora).

1. Betano: melhor oferta para apostas desportivas

A Betano é uma das casas de apostas legais que mais inovação trouxe a Portugal. Oferece ferramentas como Super Odds (odds mais altas que o normal) e o Bet Mentor (ajuda na criação de apostas múltiplas), que são uma mais-valia para as apostas desportivas.

Para usufruir destas ferramentas, pode aproveitar uma aposta grátis de 5€ após o registo, utilizando o código promocional "CAOPT" e ainda recebe mais 50% do valor do seu primeiro depósito, até 50€.

Alguns pontos-chave:

• Live streaming com os principais campeonatos de futebol europeu;

• Aplicação móvel para dispositivos iOS e Android, perfeitamente otimizada;

• Jogos de futebol com mais de 250 mercados de aposta.

A secção de casino é igualmente das mais completas do país. Com uma oferta superior a 1.300 jogos – vai encontrar slot machines, roleta e blackjack – pode jogar gratuitamente ou a dinheiro real.

O chat ao vivo está disponível 24/7. Em questão de pagamentos, os depósitos começam nos 5€ (Visa e Apple Pay) e os levantamentos são a partir de 10€ (Skrill e Neteller).

2. ESC Online: maior diversidade de oferta (Desporto, Casino e Poker)

A ESC Online é, sem dúvida, uma das casas de apostas legais em Portugal mais completas. Entre as várias ferramentas para desporto, a equipa do casas de apostas online destaca o live streaming, cash out e as Opti-Odds (aumentam as odds em apostas entre duas e seis seleções).

Também com inúmeros bónus de boas-vindas, aqui é realçado apenas o melhor: tem direito a um bónus de 10€ sem depósito, que pode ser utilizado em apostas desportivas, casino ou póquer. Deve utilizar o código promocional "CAOPT" para ativar as ofertas.

Alguns pontos-chave:

• Clube IN: sistema de recompensas para jogadores mais ativos;

• Disponibiliza um software exclusivo para jogar póquer;

• Secção de estatísticas muito completa e bem organizada.

O casino da ESC Online é igualmente dos mais completos em Portugal, oferecendo mais de 1.100 jogos, entre banca francesa, blackjack, roleta e slot machines e a possibilidade de escolher entre jogar gratuitamente ou com dinheiro real.

Embora com um horário não muito alargado, o chat ao vivo pode ser contactado entre as 12h e as 22h. Em relação a pagamentos, tanto os depósitos como os levantamentos têm um valor mínimo de 10€. No entanto, só pode retirar o dinheiro através de transferência bancária.

3. Solverde Online: maior oferta de casino em Portugal

Com mais de 50 anos de atividade na indústria de turismo e lazer, a Solverde iniciou a caminhada nas apostas desportivas da melhor forma. A casa de apostas disponibiliza Power Odds (odds superiores ao normal) e várias estatísticas sobre os jogos futuros.

Em relação aos bónus, as ofertas são muito tentadoras. Se gosta de desporto, ao fazer a sua primeira aposta de 5€, recebe duas apostas grátis de 5€ cada, para utilizar em qualquer mercado, com odds mínimas de 3.00. Utilize o código promocional "CAO20" para ativar a oferta.

Alguns pontos-chave:

• Uma aplicação móvel exclusiva para casino e outra exclusiva para desporto;

• Jogos de futebol com mais de 160 opções de aposta;

• Mais de 18 fornecedores de jogos de casino.

Se conhece a Solverde pelos casinos terrestres, não se vai desiludir ao saber que a marca oferece o maior casino online em Portugal, com mais de 1.500 jogos, incluindo a banca francesa. Para entrar com o pé direito, pode aproveitar o bónus de 100 free spins após o registo.

Quando quiser fazer um depósito, o valor mínimo são 10€ (MB Way, carteiras eletrónicas, entre outros), mas os levantamentos começam em 0,01€! Quanto ao chat ao vivo, além de responsivo, está online entre as 9h e as 1h.

4. Betclic: melhor aplicação para dispositivos móveis

A Betclic foi a primeira casa de apostas em Portugal a receber licença, tendo construído a sua imagem e reputação desde 2015. Nesta plataforma, pode fazer cash out das suas apostas e ver jogos em direto da La Liga ou Série A, através da Betclic TV.

Para ter acesso ao live streaming deve ter uma aposta ativa ou saldo na conta. É aqui que entram mais boas notícias: faça uma primeira aposta sem risco até 50€. Se perder, a Betclic devolve-lhe o dinheiro.

Alguns pontos-chave:

• As condições dos bónus e promoções são fáceis de cumprir;

• Oferece das melhores odds no mercado nacional;

• O apoio ao cliente funciona 16h por dia (entre as 8h e as 24h).

No casino, encontra mais de 1.100 jogos, desenvolvidos por mais de 10 fornecedores e sempre com a opção de jogar a versão demo (grátis). O melhor? Pode jogar através do computador ou da aplicação móvel, desenvolvida para Android e iOS.

Os depósitos podem ser feitos a partir de 10€, através de multibanco, MB Way, Paysafecard, Skrill ou cartão de crédito. Quanto aos levantamentos, só pode utilizar a transferência bancária, a partir de 50€.

5. Luckia: maior bónus sem depósito

Se chegou até ao fim da lista, temos boas notícias. Após o registo na Luckia, ganha 10€ sem depósito, para aproveitar as mais de 370 slot machines disponíveis. As únicas coisas a fazer após o registo é preencher o IBAN e ativar a opção de tratamento de dados.

Pode contar com 9 métodos de pagamento, incluindo MB Way, carteiras eletrónicas e Paysafecard. Os depósitos e levantamentos começam nos 10€ e não são cobradas taxas.

Alguns pontos-chave:

• É possível experimentar os jogos de casino na versão demo (grátis);

• Promoções regulares, como cashback e roda da sorte;

• Casa de apostas licenciada pelo SRIJ.

Se tiver alguma questão sobre o casino, pode contactar o apoio ao cliente rapidamente através do chat ao vivo, disponível entre as 8h e as 23h.

6. 888 Casino: slot machines exclusivas

A marca 888 é um dos gigantes internacionais de póquer com presença em Portugal. Oferece mais de 1.400 jogos, entre slot machines e roleta.

Para que todos possam testar os jogos, são oferecidos 8€ sem depósito no registo e ainda um bónus de 100% até 1.000€, no primeiro depósito que faça.

Alguns pontos-chave:

• Página com jogos exclusivos;

• Clube de lealdade com recompensas: Clube 888;

• Aplicação móvel para iPhone (iOS).

Os depósitos começam nos 10€ para todos os métodos e os levantamentos podem ser efetuados a partir de 1€ (PayPal, Skrill, Visa e transferência bancária).

O apoio ao cliente em chat ao vivo tem um horário limitado (11h até 19h), mas sempre com respostas úteis e sem "engonhar".

7. Bacana Play: melhores inovações para casino online

Esta é a primeira casa de apostas em Portugal que opera exclusivamente como casino online. Aqui pode divertir-se em mais de 1.000 jogos diferentes, através do seu computador ou telemóvel, na aplicação desenvolvida pela Bacana Play.

O bónus é dos mais atrativos em Portugal, oferecendo 20 free spins + 100% até 1.000€ no primeiro depósito, ou seja, a marca duplica o valor que deposita, até 1.000€. Para ativar esta oferta, deve introduzir o código promocional "CAOPT".

Alguns pontos-chave:

• Oferta de promoções personalizadas todos os dias, principalmente free spins;

• Clube VIB – Very Important Bacana: programa de lealdade que atribui recompensas generosas, de acordo com o nível;

• Funcionalidade Hot/Cold: apresenta os jogos com prémios mais elevados e mais procura e os jogos com prémios mais baixos e menos procura, respetivamente.

Os pagamentos são relativamente limitados. Só pode depositar com multibanco, Visa, Mastercard e Paysafecard e o valor mínimo são 10€. Sempre que quiser fazer um levantamento, a única alternativa é a transferência bancária, a partir de 20€.

O apoio ao cliente também não é um dos pontos fortes da marca. Embora com o chat ao vivo online entre as 6h e as 24h, a verdade é que muitas vezes as respostas demoram várias horas a serem dadas. Recomendamos esclareça as suas dúvidas por e-mail.

8. Casino Portugal: maior número de promoções desportivas

Não se deixe enganar pelo nome. Embora seja o Casino Portugal, também disponibiliza apostas desportivas. Oferece uma secção de estatísticas muito completa, combo bet (apresenta-lhe as odds mais competitivas) e muito mais.

Se ainda assim não está convencido, então aproveite a aposta grátis de 5€ que é oferecida após o registo. Deve utilizar os 5€ numa aposta múltipla com três seleções e odds mínimas de 1,30. Fácil!

Alguns pontos-chave:

• Aplicação móvel compatível com dispositivos iOS e Android;

• É a casa de apostas em Portugal com mais promoções;

• Torneios de casino sempre a decorrer.

Para fazer jus ao nome, é a operadora que oferece mais variedade de jogos de casino. Entre as mais de 700 opções, vai encontrar bacará, banca francesa, blackjack, slot machines e roleta.

Entre os 10 métodos de pagamentos disponíveis, pode fazer depósitos com valores baixos, começando em apenas 1€. Quanto aos levantamentos, seguem a mesma norma e pode levantar qualquer valor, desde 0,01€. Para qualquer dúvida e/ou problema que tenha, o chat ao vivo está operacional 24h por dia, sete dias por semana.

9. Pokerstars: salas de roleta e blackjack para multijogadores

Com certeza já ouviu falar na Pokerstars. A marca número 1 do póquer está em Portugal e, além do seu "jogo da casa", oferece ainda mais de 800 jogos de casino, entre slot machines, roleta e blackjack.

Para começar com o pé direito, aproveite o bónus de 100% até 1.000€ após o primeiro depósito, com o código promocional "CAOPT". A Pokerstars organiza ainda vários torneios de casino com prémios de quatro dígitos.

Alguns pontos-chave:

• Sistema de recompensas com prémios em dinheiro e free spins;

• Opção de jogar casino gratuitamente, através da versão demo;

• As slots apresentam informações como o RTP, aposta mínima e máxima, linhas de pagamento e se tem rondas de bónus.

Os jogos de mesa têm um sabor especial: há salas para multijogadores, sendo o mais perto de casino ao vivo que pode encontrar numa casa de apostas online em Portugal.

Tem 10 métodos de pagamento para escolher, desde MB Way a PayPal. Os depósitos começam em 10€ e para levantar basta ter 0,01€. Se tiver alguma questão, tem ainda o chat ao vivo disponível 24 horas por dia.

10. Bwin: melhor sistema de ajuda em apostas múltiplas

Provavelmente já ouviu falar na Bwin, sendo o principal patrocinador da Liga Portuguesa de Futebol. Esta operadora permite que faça apostas com valores a partir de 0,10€ e odds mínimas de 1,20.

Para aproveitar as odds da melhor forma, tem direito a uma primeira aposta sem risco até 50€. Tem sete dias para utilizar este bónus, numa aposta simples. Já sabe: se perder, recebe o dinheiro de volta.

Alguns pontos-chave:

• Várias promoções para ganhar apostas grátis e free spins;

• "Múltipla rápida", sistema que cria apostas múltiplas com base nas suas preferências;

• Bwin TV (live streaming) com jogos de futebol, basquetebol, ténis, andebol e voleibol.

Vai encontrar várias salas de blackjack e roleta no casino, bem como mais de 750 slot machines, incluindo máquinas com jackpot progressivo, desenvolvidas por nomes como NetEnt e Pragmatic Play.

O apoio ao cliente funciona entre as 9h e as 24h e é dos mais competentes em Portugal. Os pagamentos são algo limitados, mas incluem as melhores opções para os portugueses. O depósito mínimo é 10€ (multibanco, Visa/Mastercard, MB Way e PayPal) e os levantamentos começam nos 5€ (Visa, PayPal e Transferência Bancária).

11. Nossa Aposta: maior número de promoções com boas condições

Mais uma marca que funciona 100% como casino online. São mais de 350 opções de jogos, contando com blackjack, roleta e slot machines.

Para os novos jogadores, a Nossa Aposta oferece 25 rodadas grátis após o registo, estas que só podem ser utilizadas na slot "Pot O’ Gold" e tem das condições mais fáceis de cumprir.

Alguns pontos-chave:

• Oferta de promoções todos os dias, como free spins ou cashback;

• Os requisitos de aposta dos bónus são fáceis de cumprir;

• Pode jogar gratuitamente ou com dinheiro real.

Os pagamentos são mais variados, contando com Skrill, Neteller, Visa, Mastercard e multibanco para depósitos e Skrill, Neteller e transferência bancária para levantamentos. Qualquer transação tem um valor mínimo de 10€.

No apoio ao cliente, a equipa é cordial e procura ajudar o melhor possível. O chat ao vivo funciona entre as 11h e as 24h.

Cinco dicas para utilizar nas casas de apostas em Portugal

Para que possa aproveitar o máximo das casas de apostas legais em Portugal, aqui ficam cinco dicas que o vão ajudar a ter uma experiência mais agradável:

1. Procure mercados e modalidades menos populares. Não se deixe intimidar. Explore os mercados menos populares, porque existem várias odds com imenso valor para aproveitar; 2. Explore ao detalhe todas as ferramentas. Se elas existem, são para utilizar. Perceba como funcionam e como podem potenciar as suas apostas, de forma a maximizar os ganhos; 3. Faça apostas seguras Mesmo que seja tentador uma aposta múltipla com 9 ou 10 seleções, é muito difícil de acertar em todas as previsões. Faça apostas com poucas seleções e aumente a sua banca gradualmente; 4. Não se deixe levar por emoções. Embora pareça "óbvio" apostar nas suas equipas do coração, a verdade é que deve ter os pés assentes na terra e perceber se realmente a sua aposta é viável ou está a contar com algum "milagre"; 5. Compare diferentes casas de apostas Não se limite apenas a um operador. Compare as odds em diferentes casas e escolha a que se aproxima mais das suas necessidades.

É difícil escolher a melhor casa de apostas com tantas opções de qualidade em Portugal.

Deve-se focar nas funcionalidades que dá mais importância para ter uma boa experiência: se muitos jogos de casino, ajudas a fazer apostas múltiplas, muitos métodos de pagamento. Cada caso é um caso.

O mais importante é que faça um jogo responsável e veja as casas de apostas apenas como entretenimento.

Como foram determinadas as melhores casas de apostas em Portugal?

Quando são avaliadas as casas de apostas legais em Portugal, temos de saber separar o desporto do casino. No entanto, fatores como o apoio ao cliente, a segurança e os pagamentos estão sempre presentes.

Bónus e promoções com condições realistas

Não há dúvida de que os bónus de boas-vindas e as promoções para jogadores já registados são uma excelente forma de atrair e conseguir novos utilizadores.

No entanto, a equipa do casas de apostas online não avalia somente o valor das ofertas, mas também fatores como a validade do bónus, o rollover (número de vezes que o deve apostar), odds mínimas, tipo de aposta (simples ou combinada) e contribuição dos jogos de casino.

Métodos de pagamento variados

Para jogar com dinheiro real, é necessário fazer pagamentos. As casas de apostas legais em Portugal que foram apresentadas nesta lista oferecem diferentes métodos, tanto para depósitos como para levantamentos, por exemplo: MB Way, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard, multibanco, Visa, Mastercard e/ou transferência bancária.

Além de várias alternativas de pagamento, todas as transações são isentas de taxas e processadas rapidamente. O mais rápido são os levantamentos por carteiras eletrónicas e o mais demorado através de transferência bancária, demorando até cinco dias úteis.

Apoio ao cliente eficiente

Foram valorizadas sempre vias de contacto online durante o maior tempo possível, para que possa esclarecer eventuais dúvidas e/ou problemas que surjam enquanto joga.

As casas de apostas em Portugal devem ter chat ao vivo em português, com respostas assertivas e cordiais e, se possível, sem recurso a chatbots. É igualmente importante o suporte através de outras vias, como email e contacto telefónico.

Jogos e fornecedores de casino

A variedade e qualidade de jogos é um ponto que a equipa do casas de apostas online tem especial atenção, pois sabe o quanto os portugueses gostam de jogar slot machines.

Além de procurar catálogos completos e com muita diversidade de máquinas, deve também estar incluído jogos de roleta, blackjack, bacará e banca francesa.

A qualidade é assegurada pelos fornecedores de software. Nomes como iSoftBet, NetEnt e Pragmatic Play estão no topo da nossa lista de preferências.

Apostas desportivas e odds

A secção de desporto é das mais valorizadas pelos portugueses. Acesso às estatísticas dos jogos, boa organização das ligas e modalidades e o número de mercados disponíveis são fatores que a equipa do casas de apostas online valoriza.

Para que consiga maximizar os seus lucros, a equipa tem também em consideração se as odds oferecidas são competitivas, ou não.

Segurança e reputação

O fator principal e mais importante é a segurança. Todas as casas de apostas em Portugal que foram recomendadas nesta lista são 100% reguladas e têm licença emitida pelo SRIJ, estando assim legais e autorizadas a operar em território nacional.

A utilização de um protocolo SSL é também muito relevante, pois protege os seus dados pessoais e financeiros.

A equipa do casas de apostas online procura ainda saber a reputação das marcas entre os jogadores, para perceber em que se baseiam as suas preferências e desagrados.

Navegação e interface

São apresentados apenas operadores em que não vai ter problemas de navegação. Os websites são bastante intuitivos e as páginas carregam rapidamente.

Não são recomendadas casas de apostas em Portugal que não sejam totalmente transparentes.

Aplicação para dispositivos móveis

Como tudo na vida evolui, a realidade é que a maioria dos jogadores aposta através do telemóvel. E para melhorar a experiência, a maioria das casas de apostas já desenvolveu aplicações para dispositivos Android e iOS.

No entanto, a aplicação deve ser rápida, deve estar otimizada para diferentes ecrãs e com as mesmas ferramentas que a versão em desktop.

Ferramentas extras para apostas desportivas e casino

A diferença faz-se nos detalhes. A equipa do casas de apostas online valoriza muito ferramentas como live streaming, cash out, filtros de pesquisa (desporto e casino), categorias de jogos (casino) e ajuda na criação de apostas múltiplas.

Estas são algumas ferramentas às quais a equipa do casas de apostas online tem sempre atenção. Vão elevar o seu jogo para o "next level" e proporcionar-lhe mais flexibilidade enquanto aposta.

Perguntas frequentes

1. Quais são as casas de apostas em Portugal com melhores odds?

As três casas com odds mais competitivas são a Betano, Betclic e Bwin.

2. Quais são as casas de apostas em Portugal com cash out?

Pode usufruir desta opção na Betano, Betclic, Bwin, ESC Online, Moosh e Betway.

3. Quais são os melhores jogos de casino para ganhar dinheiro?

Os jogos de casino são baseados principalmente na sorte e RNG (random number generator). Contudo, o blackjack é o jogo com menor vantagem para a casa.

4. É possível assistir a live streaming numa aplicação móvel?

Claro. Em alguns casos, a qualidade é ainda melhor através do telemóvel. Mas note que, na maioria das casas, para poder assistir deve ter uma aposta em aberto, saldo positivo ou realizado um depósito recentemente (até 30 dias).

5. Posso receber um bónus de boas-vindas em todas as casas de apostas em Portugal?

Sim. No entanto, só pode receber um bónus por casa de apostas. Pode sim criar uma conta nas diferentes operadoras.

Este conteúdo foi produzido integralmente por CasasDeApostasOnline.pt