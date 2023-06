Até vai virar cabeças! O segredo para que transpire confiança e frescura… literalmente

O Francisco, o que ganhou a corrida contra o tempo

A sexta-feira só lhe corre bem se houver treino de rugby intensivo seguido de uma boa saída com os amigos para descontrair de todo o stress da semana de trabalho. É uma pessoa muito metódica, planeia tudo ao milímetro e confessa que aquilo que o faz perder a cabeça são os atrasos… especialmente os seus.

A verdade é que os azares acontecem e os planos podem sair furados. O jantar de sexta-feira, na Bica, estava planeado desde terça. O treino prolongou-se por mais uns minutos, mas nada que o impedisse de chegar a horas. Com o que não estava a contar era com a avaria geral na canalização dos balneários no momento do banho. Vai a casa ou não? Vamos apostar no desfecho? Acessos condicionados, loucura na cidade. Se fosse a casa, nunca na vida chegava a tempo. Uma hora de atraso (no mínimo!).

A salvação: Old Spice Night Panther. Desafiou todas as odds e com o desodorizante bastaram 2 segundos para que o cheiro a chocolate negro, aroma de baunilha e notas cítricas picantes passasse a fazer parte da sua personalidade. Mas que pantera!

O Simão e o seu date espontâneo

Já passava para lá da hora da Cinderela, mas sem sinal de Gata Borralheira. As manchas de sangria na camisa branca denunciavam que a noite já teria começado há umas horas. Misturado na multidão, rua acima, rua abaixo, as gostas de suor já começavam a escorrer pela testa. No meio de gargalhadas e conversa fiada, o telemóvel vibra. Era a mensagem pela qual ansiou este tempo todo. A Marta pergunta: "Onde estás? Podemos ver-nos?" Era a segunda vez que se iam encontrar.

O clima é de nervos. Sabe que não está no seu melhor para enfrentar este momento. E agora? O que precisava mesmo, mesmo, agora era de um bom banho, uma muda de roupa e 10 respirações a fundo. E só depois é que conseguiria encarar a princesa. Pede ajuda ao amigo. E não é que a noite estava a ser demasiado sortuda? Saca dali um Old Spice.

Coragem em nível máximo, segue caminho e, depois de muitos encontrões e umas manchas extras na camisa, vê Marta à distância. Quando a cumprimentou, nem teve tempo para dizer nada. A Marta adiantou-se. "Alôôô! Como estás? Uau! Cheiras bem!" Não precisamos de dizer que o Night Panther agora é o desodorizante preferido do Simão (e da Marta!).

Vivam os noivos! António, é para sempre!

Casamentos de Santo António… ui! Mas que stress! Mas era o desejo da Maria, como poderia dizer que não? O termómetro marcava 28 °C e já tudo apontava para o fato que só ia era (des)ajudar a conter o suor que pedia ao Santo Antoninho para que não se fizesse notar. No dia antes do casamento, quis dar uma oportunidade a um novo aroma. Encontrou o desodorizante Night Panther da Old Spice e o nome captou a atenção. Sem falar na expressão icónica. "Smell like a man" pareceu-lhe aliciante.

Num dos dias mais marcantes da sua vida, e da Maria, até a gel de duche especial teve direito. Rotina completa para cheirar incrivelmente bem. Se é para casar no Santo António, é para casar com estilo. E não é que, contrariamente às expectativas, nem por um momento pensou no suor? Depois da cerimónia, a Maria lançou um "A que cheiras? É excelente".