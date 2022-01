Benfica-Sporting: SuperOdds para o dérbi na final da Allianz Cup

O Benfica-Sporting está marcado para este sábado, às 19h45, em Leiria, num superdérbi que promete ser especial, depois de as duas equipas terem eliminado, respetivamente, o Boavista e o Santa Clara.

Este duelo chega menos de dois meses depois do último confronto entre os rivais, no Estádio da Luz, e que acabou com a vitória dos leões por 1-3, em jogo a contar para o campeonato. Mas este dérbi, que vai ter SuperOdds na Betano, será um jogo ainda mais especial, ou não estivesse um troféu em causa. E nem olhando para as odds se consegue apontar um claro favorito.

Depois de um mês de dezembro complicado, o Benfica vai aos poucos recuperando a confiança, enquanto o Sporting tenta recuperar a boa forma desse mesmo mês, abalada por duas derrotas para o campeonato sofridas já em janeiro. Este duelo chega em boa altura para ambas as equipas e quem o ganhar sairá reforçado para a segunda metade da temporada.

História a favor dos encarnados, mas passado recente é mais verde

O histórico entre Benfica e Sporting nesta Allianz Cup é curto, mas forte. Só se defrontaram por três vezes na competição, mas o jogo que todos recordam é a final de 2008/09, no Algarve. As águias bateram os leões na final, no desempate por grandes penalidades, depois de, no tempo regulamentar, as equipas terem empatado 1-1. O Sporting nunca conseguiu vencer o Benfica nesta competição – somou mais duas derrotas nas meias-finais – e o melhor que obteve foi precisamente esse empate nos 90 minutos.

Uma final entre Benfica e Sporting é sempre um momento emocionante. Diz-nos a história que já houve 12 finais entre as duas equipas nas três principais competições – Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça – com o Benfica a levar a melhor, tendo conquistado nove troféus nessas finais, com apenas três para os verdes e brancos. E nas 10 finais disputadas a um só jogo, as duas equipas marcaram em oito delas, o que nos faz desviar o olhar para a odd de 1.70 na Betano no mercado "Ambas Marcam".

O último troféu ganho pelo Sporting em confronto direto com o Benfica foi a Supertaça de 2015, numa vitória por 1-0, com golo de Teo Gutiérrez, numa estreia oficial de Jorge Jesus no comando técnico dos leões. Já o último triunfo encarnado foi mais recente, em 2019, numa vitória expressiva, por 5-0, frente ao rival de sempre, também na Supertaça Cândido de Oliveira.

Mas se olharmos para o passado mais recente, então o cenário muda de cor. Nos últimos três confrontos entre as duas equipas, o Sporting venceu dois e o único que perdeu foi na penúltima jornada da época passada, quando já era campeão. Nestes três jogos verificamos que em dois deles foram marcados 4 ou mais golos, pelo que a odd de 2.92 na Betano para mais de 3,5 golos neste jogo pode ser interessante.

Com as duas equipas separadas por apenas três pontos do campeonato, torna-se difícil apontar um claro favorito, algo que também tem reflexo nas SuperOdds da Betano para apostas neste jogo, com as cotações de ambas as equipas a estarem muito próximas – uma probabilidade de vitória de aproximadamente 35% para cada uma das equipas.