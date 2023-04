Betano é a nº1 para apostas desportivas em Portugal em 2023

Conteúdo patrocinado

Começamos com uma aposta? Em 10 minutos, a equipa do casas de apostas online vai conseguir mostrar-lhe as razões de a Betano estar no topo das apostas desportivas em Portugal. Se não ficar convencido com a opinião, a próxima rodada é por conta da equipa.

E sim, os bónus sem depósito são bons e é possível ganhar uns trocos. Vamos começar.

Prós vs. contras

Prós

• Apoio ao cliente disponível 24/7 através do chat ao vivo

• Disponibiliza das melhores odds em Portugal

• Oferta de odds aumentadas e apostas grátis

• Bónus sem depósito para desporto e casino

• Live streaming das principais ligas europeias

Contras

• Não tem o mercado de handicap asiático

• O rollover dos bónus é um pouco elevado

Código promocional Betano: CAOPT ou CAO50

Pronto para começar a jogar?

Hoje é um dia de sorte! A equipa do casas de apostas online tem códigos promocionais da Betano exclusivos para si. Vamos explicar como utilizar e o que pode ganhar:

O código deve ser inserido no 3º passo do seu registo:

1. Código promocional Betano “CAOPT” para 5€ em apostas grátis

2. Código promocional Betano “CAO50”para 50 rodadas grátis

Vamos agora conhecer ao detalhe os dois bónus.

Betano Bónus para Apostas Desportivas: 4.8/5

Se for um amante de desporto tal como nós, vai gostar de saber que tem uma aposta grátis de 5€ para receber e bónus de boas-vindas de 50% até 50€, no primeiro depósito.

Como nem tudo são rosas, existem alguns requisitos associados ao bónus de registo da Betano:

• Deve utilizar o código promocional “CAOPT” no momento do registo

• A aposta grátis deve ser utilizar em eventos com odds iguais ou superiores a 2.00

• Tem 7 dias para utilizar a promoção, após ser creditada

• O bónus de depósito deve ser apostado 5x, durante 30 dias, em odds superiores a 2.00

A opinião da equipa do casas de apostas online: a aposta grátis é, sem dúvida, um excelente bónus. Embora com odd mínima de 2.00, conseguimos arranjar boas oportunidades de aposta e completar os requisitos a tempo.

O bónus de depósito peca por ter um rollover de 5x, mas os 30 dias tornam esta oferta muito mais viável. De forma geral, é um dos bónus com melhores condições em Portugal.

Betano Bónus para Casino: 4.7/5

Os mestres de cartas, roleta e slot machines também têm direito a surpresas. Em vez de uma aposta grátis, este bónus da Betano oferece 50 free spins e 50% até 50€, como bónus de boas-vindas após o primeiro depósito.

Aqui vai igualmente encontrar requisitos associados à oferta:

• Deve utilizar o código promocional “CAO50” no momento do registo

• As rodadas grátis devem ser ativadas até 3 dias após criar a conta, entrando na slot machine “Betano Bonanza” pela primeira vez

• Após ativadas, deve utilizar as free spins durante 3 dias

• Todos os ganhos obtidos nas rodadas ficam automaticamente em saldo real

• O bónus de depósito tem um rollover de 12.5x e prazo de 14 dias

A opinião da equipa do casas de apostas online: as rodadas grátis são o melhor bónus da Betano, sendo que os ganhos ficam em saldo real.

Quanto ao bónus de depósito, tem condições menos tentadoras que o de desporto. Apostar 12.5x o valor, com slot machines a contribuir apenas 40%, não vai ser pera doce.

Como começar a jogar na Betano?

Tem 3 minutos disponíveis? Foi o tempo que a equipa do casas de apostas online demorou a criar conta na Betano. Siga estes passos: 1. Entre no website oficial da Betano Portugal e clique em “Registar" 2. Preencha todos os espaços com informações reais (não esquecer o código promocional) 3. Ative a conta para melhorar a sua experiência de jogador 4. É hora de receber os bónus e começar a jogatana

É importante referir que deve submeter um comprovativo de identificação (c.c., por exemplo) para fazer levantamentos sem entraves.

Betano Apostas: funcionalidades #1 em Portugal – 4.9/5

A equipa do casas de apostas online começou o teste à Betano com uma surpresa: oferece das melhores ferramentas de apostas em Portugal.

Mas antes de lhe mostrar a utilidade de cada ferramenta, saiba que tem muitas modalidades para explorar: são mais de 15 opções, desde futebol a hóquei no gelo.

O valor mínimo para cada aposta é de 0.10€ e com odd mínima de 1.20. Vamos agora às ferramentas e funcionalidades:

1. Motor de Busca

Este é dos melhores motores de busca que a equipa já utilizou. Foi possível filtrar por equipa, jogo, competição e jogador.

Desta forma, a equipa do casas de apostas online encontrou muito mais rapidamente os jogos que queria e ainda acabou por conhecer mercados pouco populares, ao pesquisar por jogador.

2. Notificações

Se é distraído com o tempo como a equipa do casas de apostas online, já não precisa de se preocupar.

Na Betano é possível ativar notificações para os jogos que pretender, para se lembrar do pontapé de saída ou para saber o resultado final.

3. Pesquisa por Odds

Se não souber bem o que procura ou se andar a explorar novos mercados, facilite a sua pesquisa e poupe tempo através do filtro “Apostas por Odds".

Embora apenas disponível para futebol, basquetebol e ténis, pode procurar jogos com cotas desde entre 1.20-1.60 e 6.00-10.00.

4. Painel de Estatísticas

Para não fugir à regra, as apostas da Betano apresentam um centro de estatísticas muito completo. Basta clicar nas 3 barras para aceder:

E é aqui que a magia acontece.

Faça apostas online com mais chances de vitória, após analisar: últimos encontros, forma das equipas, histórico dos frente a frente, probabilidade de vitória e muito mais.

São informações que foram muito importantes, especialmente na construção das apostas múltiplas, juntamente com o Bet Mentor.

Odds na Betano – 4.9/5

Para avaliar as odds da Betano com melhor precisão, a equipa do casas de apostas online fez um comparativo entre todas as casas de apostas desportivas em Portugal.

O jogo escolhido é da Liga Bwin, entre o Sporting CP e o Gil Vicente, no mercado de resultado final (1x2):

Como podemos analisar, a Betano oferece as melhores odds em Portugal para a vitória da equipa menos favorita e para o empate, destacando-se e muito da concorrência.

Se gosta de apostas seguras e colocar palpites na equipa favorita a vencer, a Betano – neste caso – apresenta até a odd mais baixa.

No entanto, a diferenciação é quase nenhuma (máximo de 0.05), pelo que quase não vai sentir diferença em relação aos lucros. Numa aposta de 10€, ganharia 14.20€ na Betano e 14.70€ na Solverde Online.

Mercados de Apostas – 4.8/5

Mais um dos pontos fortes nas apostas da Betano.

Encontramos jogos de futebol com 250 opções de aposta, jogos de basquetebol com mais de 200 e eventos de ténis com mais de 100.

Embora possa demorar algum tempo a ver todos os mercados, existe maior probabilidade de encontrar excelentes oportunidades de odds em apostas menos populares.

Algo que também agradou a equipa do casas de apostas online durante o teste foi a opção “Insights”, em que a Betano apresenta algumas propostas de mercados/aposta e a respetiva explicação.

Apostas ao Vivo e Live Streaming – 5/5

Para aceder às apostas ao vivo na Betano, basta entrar na respetiva secção através do menu principal.

Além de poder apostar durante os eventos, pode acompanhar os jogos através do live streaming. Os jogos em direto estão sempre assinalados pelo símbolo “Play".

Aqui tem acesso aos jogos da linha espanhola, italiana, francesa e muito mais. Pode também assistir a jogos de ténis, basquetebol e voleibol.

A qualidade de imagem não é das melhores e o ecrã fica muito pequeno. No entanto, deve cumprir pelo menos um dos requisitos para aceder ao live stream da Betano:

• Pelo menos 0.10€ na conta

• Colocado uma aposta nas últimas 24h

• Uma aposta no jogo que está a ser transmitido

Se o evento que procura não tiver live stream, não se preocupe: pode saber as estatísticas e o desenrolar do jogo em tempo real através do Match Tracker.

Não é a mesma coisa que ver a partida, mas sem dúvida que facilita e auxilia nas apostas ao vivo.

O Bet Mentor é o seu ajudante nas apostas múltiplas – 5/5

A equipa do casas de apostas online está a ficar mal-habituada na Betano, com tantas ajudas.

A verdade é que o Bet Mentor fez o trabalho todo pela equipa, apresentando uma lista de sugestões para criar apostas múltiplas.

A equipa apenas indicou o valor a apostar e o valor que quer ganhar. Vemos um exemplo?

A equipa definiu 10€ para a aposta e entre 50€ e 200€ de ganhos. Note que pode adicionar o jogo ao boletim clicando no "+", ou pedir uma nova sugestão clicando no botão em cima.

Além de poupar tempo, tem sempre uma informação sobre o motivo de este jogo/mercado ser sugerido, o que facilita ainda mais numa análise final.

Cash Out na Betano – 5/5

Ninguém gosta de perder, certo? Felizmente, outra boa ferramenta de apostas na Betano é o cash out, permitindo que finalize uma aposta antes do final do jogo.

O máximo a que pode fazer cash out é o valor da aposta, mas… mais vale 1€ na mão do que 2 a voar!

Abra a janela "Cash Out" no boletim de apostas, para ativar esta opção.

Missões Betano – 4.7/5

A equipa do casas de apostas online tem uma missão para si: descobrir uma casa de apostas que oferece mais apostas grátis que a Betano.

Fora de brincadeiras, as "Missões Betano" são ótimas se gosta de desafios, desporto e claro, prémios.

Tudo o que tem a fazer é entrar no separador "Missões" e, caso as condições lhe agradem, clique em "Participar" para ativar a que quiser. Se as completar, recebe freebets.

SuperOdds – 4.9/5

Se encontrar o símbolo SO durante a sua pesquisa de jogos, faça uma dupla análise. Estes eventos têm odds aumentadas, permitindo que tenha lucros maiores.

As cotas são aumentadas no mercado de resultado final (1x2), em apostas pré-jogo.

Jogue com amigos através do BetFriends – 5/5

Gosta dos palpites daquele "tipster profissional" que faz parte do seu grupo de amigos?

Pode adicioná-lo na Betano e acompanhar as suas apostas, podendo partilhar ideias e até copiar uma ou duas previsões. Note que os valores não são partilhados.

Sabe sempre bem mostrar um resultado positivo quando um amigo diz "isso não vai bater"!

Apostas ao vivo na Betano com o xGoals – 4.5/5

Os xGoals são a mais recente funcionalidade nas apostas da Betano. O software analisa as hipóteses de golo de ambas as equipas, durante um jogo ao vivo.

Basicamente são apresentados valores (como 0.75 – 0.20), representando a proximidade que uma equipa está de marcar um golo, sendo um excelente auxílio para fazer apostas ao vivo.

Betano Casino: Jogos e Funcionalidades – 4.8/5

Chegamos a um dos maiores casinos online em Portugal. Com mais de 1600 jogos no catálogo, o casino da Betano foi uma agradável surpresa.

Embora não haja informações (como RTP ou aposta mínima) antes de abrir os jogos, a equipa do casas de apostas online quer destacar algumas ferramentas que foram benéficas:

1. Filtros e Barra de Pesquisa

Pesquisa rápida e eficaz. Basta ir direto ao assunto, escrevendo o nome da slot (ou o início, que a Betano começa logo a mostrar ideias).

Para filtrar um jogo, pode fazer por fornecedor, popularidade e A-Z. Embora pudesse haver mais variedade, já torna a navegação bem mais simples.

2. Guardar Jogos nos Favoritos

Pode montar a sua "dream team" de jogos, clicando no símbolo com uma estrela para adicionar os seus títulos de eleição aos favoritos e aceder rapidamente, sempre que quiser.

3. Informações dos Jogos na Betano

Embora não tenha acesso rápido a dados como o RTP antes de entrar num jogo, ao entrar, a equipa descobriu que basta clicar no botão "i" ou "?" e tem as regras do jogo, tabela de pagamentos e muito mais.

Melhores Slots da Betano – 4.8/5

Procurar uma slot machine é – geralmente – um problema, devido ao número elevado de oferta. No casino da Betano, esse problema é muito menor.

Melhorou bastante a experiência da equipa a possibilidade de ordenar as máquinas por popularidade, provedor, de A a Z ou simplesmente explorando as categorias (como slots de bónus ou egípcias).

Ao longo da análise a equipa do casas de apostas online também percebeu que o catálogo é atualizado regularmente. Com mais de 1.600 slots disponíveis, destacam três:

1. Gates of Olympus (Pragmatic Play): 96.50% de RTP, 6 rolos e 20 linhas de pagamento

2. Wheels of Flame (Playtech): 95.56% de RTP, 5 rolos e 30 linhas de pagamento

3. Blue Wizard (Playtech): 96.51% de RTP, 5 rolos e 30 linhas de pagamento

Roleta e Blackjack – 4.7/5

O casino da Betano tem uma das maiores ofertas de jogos de cartas e mesa. Embora apenas com roleta e blackjack como opções, são mais de 25 salas diferentes.

A experiência do casas de apostas online aqui foi muito positiva, principalmente pela diversidade de salas. Encontraram roleta francesa e europeia, com apostas a partir de 0.20€.

No blackjack, versões single e multi hand, a partir de 0.50€.

Uma curiosidade é que todos os jogos de mesa são produzidos pela Playtech, Pragmatic Play, Darwin e iSoftBet.

Posso jogar grátis no Casino Betano? – 5/5

De forma simples e direta: pode e deve!

Embora não ganhe dinheiro real, jogar gratuitamente ajuda a aprender as regras, conhecer os jogos, as combinações vencedoras (slots) e testar diversas estratégias.

Existe duas formas de jogar grátis na Betano:

1. Versão Demo: clique no botão "i" de um jogo e depois selecione "Experimentar" (precisa de fazer login na conta primeiro).







2. Bónus sem Depósito: aproveite as 50 rodadas grátis com o código "CAO50", entregues no após o registo e pode explorar a máquina "Betano Bonanza". Os restantes jogos pode testar com os ganhos obtidos nas free spins.

Fornecedores de Software – 5/5

A qualidade dos jogos no casino da Betano é assegurada pelos melhores fornecedores de software no mercado. São mais de 15 as parcerias e falamos de nomes como Play’n GO, SYNOT e iSoftBet.

A empresa com maior presença é a Pragmatic Play, contando com mais de 250 jogos no catálogo da Betano.

Liga Casino Betano – 5 / 5

Para aumentar a adrenalina, a equipa participou num torneio de casino na Betano. Era um torneio de megaways slots, com prémio total de 5.000€ a distribuir.

Geralmente, ganha 100 pontos por cada 10€ apostados. Estes torneios podem durar uma semana e os prémios são entregues aos 50 jogadores com maior pontuação na tabela.

Métodos de depósito e levantamento – 4.6/5

Vamos a boas notícias? Existem 8 opções de depósito e levantamento e não são cobradas taxas em nenhuma transação.

1. Depósitos

O depósito mínimo são 5€, através de cartão de crédito/débito, ou 10€ através de Multibanco, MB Way, Neteller, Skrill, Skrill 1-tap e Paysafecard.

2. Levantamentos

Para levantamentos na Betano, o valor mínimo são 10€, através de Neteller, Skrill, My Paysafecard e Visa e sobe para 20€ no caso da transferência bancária.

A equipa fez um levantamento por transferência bancária para testar os pagamentos. Como tinha a conta de jogador confirmada, o tempo de pagamento foi inferior a 24h.

Betano App – 4.9/5

Já foi desenvolvida a Betano app e a equipa do casas de apostas online testou todas as suas funcionalidades, tanto em iOS como em Android. O resultado? Uma das melhores experiências em aplicações móveis.

A verdade é que a comodidade e flexibilidade de poder apostar em qualquer lado é um fator essencial para não perder nenhum evento/oportunidade.

1. Como fazer download da app da Betano para iOS?

Basta aceder à App Store e pesquisar por "Betano". Depois é só fazer o download normal, como qualquer outra aplicação. Simples e rápido!

2. Como fazer download da app da Betano para Android?

Temos uma boa novidade: já não precisa de instalar o ficheiro "Betano apk" para poder jogar em Android. Basta fazer a pesquisa por "Betano" na Play Store e fazer a instalação normal.

Segurança e Reputação – 5/5

Com as licenças 017 e 018 (emitidas pelo SRIJ) para apostas desportivas e casino online, respetivamente, a Betano é uma casa de apostas legal em Portugal.

A marca é da responsabilidade da Kaizen Gaming International Limited e aplica bastantes medidas de jogo responsável, como alertas a avisar que está a jogar há demasiado tempo.

Para proteger todos e quaisquer dados pessoais e financeiros, o website utiliza criptografia SSL de 128-bits.

A reputação da Betano fala por si: patrocinadora do Sporting CP, SL Benfica e FC Porto, marca considerada "Escolha do Consumidor" para apostas desportivas (2022), entre outros prémios.

Apoio ao Cliente – 4.8/5

Para testar o apoio ao cliente da Betano, a equipa utilizou o chat ao vivo e fez várias questões sobre apostas, casino, bónus e pagamentos.

Foi atendida em menos de 1 minuto e as respostas foram transparentes, simpáticas e diretas ao assunto. Excelente serviço!

Chat ao vivo: Disponível 24/7 Email: apoio@betano.pt Telefone: +351 308 805 085 (entre as 9h e as 21h) Messenger: Disponível 24/7

Avaliação Final – 4.9/5

A equipa do casas de apostas online não poderia acabar a review à Betano mais satisfeita. É verdade que não existem casas de apostas perfeitas, mas a Betano é uma referência em Portugal.

É discutível que seja a melhor casa para apostas desportivas, mas com um casino igualmente feito a pensar em nós, jogadores.

Era interessante ter a opção de apostas em handicap asiático, sendo um dos mercados mais procurados pelos portugueses.

No entanto, a Betano compensa com uma aplicação móvel de topo, apoio ao cliente muito eficiente, pagamentos variados e dezenas de bónus e promoções.

Bom jogo, boas apostas e jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes

1. Qual é o código promocional Betano?

Pode utilizar o código de bónus "CAOPT" no momento do registo e tem direito a 5€ em aposta grátis, ou "CAO50" para 50 free spins na máquina "Betano Bonanza".

2. Quanto tempo demora a Betano a pagar?

Se tiver a conta ativada e tudo normalizado, os pagamentos são feitos até 24 horas após o pedido (mesmo através de transferência bancária).

3. Como funcionam as apostas na Betano?

É tudo bastante intuitivo. Tem a seleção de jogos que irão acontecer (apostas pré-jogo) e a secção de jogos ao vivo (apostas ao vivo). A partir daqui deve selecionar um evento, um mercado, escolher um montante para apostar e submeter o seu palpite.

4. Qual é o melhor bónus da Betano?

Se for um apreciador de desporto, sem dúvida de que a aposta grátis de 5€ é uma boa opção. No entanto, os ganhos das 50 free spins ficam em saldo real, sendo uma grande vantagem.

5. A Betano é legal em Portugal?

Sim. A marca opera com as licenças 017 e 018, emitidas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, sendo uma das casas de apostas legais em Portugal.

