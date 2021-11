Black Friday para atletas: encontrar o colchão certo nunca foi tão fácil

Ter um sono de qualidade é hoje tanto um luxo como um elemento de cobiça. Presos a horários e rotinas exigentes, com múltiplos prazos e obrigações, quer profissionais, quer domésticas, conseguir ter boas noites de sono consistentemente é algo cada vez mais indispensável. A par de uma boa alimentação e exercício, só com um sono adequado somos capazes de ter uma vida mais saudável e menos stressante, num círculo virtuoso de melhor descanso e produtividade.

Milhares de combinações para criar o colchão certo

Um bom colchão é um investimento para largos anos e a resposta para uma maior qualidade do nosso sono. Mas como escolher o colchão certo? Cientes desse problema, empresas de colchões como a Maxcolchon, com 15 anos de experiência, perceberam que a solução passa por oferecer um serviço que se traduza tanto na qualidade dos produtos e de preço, como de assessoria e aconselhamento.

Colchão à medida Com a Maxcolchon, encontrar o colchão certo passa pela possibilidade de criar o colchão à medida de cada um. Além dos vários tipos de colchões (de latéx, molas ou viscoelásticos), é possível personalizá-los com mais de 30 cores e tons diferentes e três tipos diferentes de tecidos (pele sintética, chenille e premium). Mas não só: há também a possibilidade de se poder optar por colchões simples ou sommiers, com ou sem cabeceira, fixos ou rebatíveis, numa flexibilidade que se adapta a qualquer tipo de divisão.

O resultado são milhares de combinações para chegar ao colchão certo para si. Depois, é só contar com os serviços de assessoria dos técnicos especializados da Maxcolchon para o ajudarem na combinação certa para si.

Na Black Friday deste ano, o colchão certo está ainda mais acessível

Se andou distraído, talvez se tenha esquecido de que a Black Friday deste ano está mesmo ao virar da esquina. Mas a Maxcolchon não esqueceu e, este ano, conta com uma semana inteira para fazer as melhores promoções do ano: são os Black Days, de 23 a 30 de novembro. São uma ótima oportunidade para finalmente ter um colchão de qualidade superior que melhore as noites de sono e mude a vida para melhor.

Um colchão é um artigo essencial para qualquer um, mas é um investimento que tem o condão de ser avultado, especialmente quando combinado com outros artigos como almofadas, cabeceiras de cama e estrados, que se juntam ao valor original do colchão. É por isso que os Black Days da Maxcolchon são uma oportunidade imperdível para comprar um colchão.

Durma descansado com um colchão nos Black Days da Maxcolchon

Nos Black Days da Maxcolchon, os descontos são os maiores do ano. Já a qualidade dos produtos e do atendimento é a mesma de sempre. E, com todos os colchões a contarem com até 100 noites de prova em período experimental e uma garantia de dez anos, é caso para dizer que, ao adquirir um colchão da Maxcolchon nos Black Days e na Black Friday, pode mesmo dormir descansado.