Corra pela sua saúde

Depois do sucesso do ano passado, voltou a Lisboa a segunda edição da Corrida São Silvestre El Corte Inglés. A AdvanceCare, enquanto promotora de um estilo de vida saudável, marcou presença como parceira do evento para levar além da linha de chegada a mensagem de que a saúde, o desporto e a solidariedade caminham – e correm – a par e passo.

Correr por boas causas

Os benefícios da atividade física não olham à idade. Além da prova principal de dez quilómetros, o evento também incluiu uma caminhada de cinco quilómetros e um percurso de quinhentos metros para as crianças. Tudo se passou num percurso renovado com partida e chegada ao Saldanha, acessível aos mais e aos menos experientes. A Corrida São Silvestre, realizada no dia 17 de dezembro, é um ótimo exemplo de uma iniciativa cujo foco é a importância da promoção da saúde e de comportamentos de vida saudável. Mas este ano foi mais longe, e pôs a capital a correr a favor do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa. Por cada inscrição realizada, 1 euro reverteu a favor desta instituição que, este mês, celebra o seu centenário.

Uma plataforma de saúde

A AdvanceCare tem um âmbito de atuação que ultrapassa a gestão de seguros de saúde. É uma plataforma de saúde que põe o indivíduo no centro do cuidado e tem o exercício físico como um pilar fundamental na prevenção de doenças. Prevenção esta que passa por reduzir o risco de doença crónica, promover a sua deteção precoce e dar-lhe o tratamento mais adequado, e por incentivar estilos de vida mais saudáveis. Neste sentido, além da vasta rede médica que abrange mais de 50.000 prestadores clínicos em Portugal, Espanha e EUA, a empresa dispõe de um conjunto de ferramentas que qualquer pessoa, mesmo não tendo seguro de saúde, pode utilizar.

A app myAdvanceCare disponibiliza serviços de telemedicina (avaliador de sintomas, consulta online, médicos e enfermeiros a casa, entre outros), que permitem ao utilizador beneficiar de serviços de apoio à sua saúde sem sair de casa.

Para ajudar o público em geral a esclarecer as suas dúvidas relativas à saúde numa fonte fiável – especialmente importante numa era em que o mar de informação disponível e muitas vezes contraditório pode levar à tomada de decisões de saúde contrárias ao que a ciência já demonstrou – também põe à disposição a Biblioteca de Saúde, um mundo de conteúdos aprovados pelo conselho científico da AdvanceCare sobre temas como desporto, atividade física, nutrição ou bem-estar, que permitem clarificar dúvidas muito comuns.

Juntos por uma vida melhor

Ao apoiar este evento, a AdvanceCare afirma-se como parceira envolvida não apenas com a corrida, mas com o compromisso assumido rumo a uma vida mais saudável. Com uma visão abrangente da saúde enquanto bem-estar físico, mental e emocional, alinhada com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), a AdvanceCare destaca a interconexão entre esta e o desporto.

Motivada por uma abordagem preventiva, a empresa envolve-se em iniciativas que promovem o bem-estar integral, encetando esforços no sentido de destacar a urgência de combater o sedentarismo, divulgar os benefícios do exercício na saúde física e no bem-estar emocional, apelar à importância da prevenção e inspirar cada vez mais pessoas a adotarem um estilo de vida ativo promotor de mais saúde.

Afinal, nunca é tarde para começar a beneficiar dos efeitos do exercício. Para qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer condição de saúde, realizar exercício físico (devidamente adaptado ao contexto pessoal e mediante aconselhamento profissional) só pode trazer vantagens. Por isso, não há que adiar. Como diz um provérbio chinês, “a melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos, a segunda melhor altura é agora”.

Cortar a(s) meta(s)

Ao cruzarem a meta na Praça Duque de Saldanha, os participantes não completaram apenas uma corrida, mas celebraram o desporto, o bem-estar e a solidariedade. Esta é a missão da AdvanceCare: promover a saúde e o bem-estar. Porque a vida é uma história que vale a pena viver em pleno movimento.