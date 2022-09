De regresso ao exercício? Vê os imperdíveis, indoor e outdoor!

Com o fim das férias e o regresso à normalidade do dia a dia, há que começar a pensar em retomar as rotinas e voltar a treinar. Quer sejas daqueles que treinam no ginásio ou que preferem treinar ao ar livre, estrear um look desportivo é sempre uma motivação extra para superar a preguiça e pôr-te a mexer. Podes encontrar inúmeras opções no website da Springfield, que agora conta com uma secção de marcas convidadas selecionadas especialmente para ti: conjuntos de leggings e top especialmente confecionados para qualquer prática desportiva, t-shirts, sweatshirts para ele… Não te descuides no teu look desportivo, porque nem tudo vale quando se trata de praticar desporto.

Conforto e confiança em todas as modalidades

Quem gosta de exercício sabe que o conforto, na hora de treinar, é meio caminho andado para atingir os objetivos. O que muitas vezes se omite é que o outfit é pensado para ser funcional, mas que também precisa de transmitir confiança e fazer com que as mulheres se sintam bem, tanto quanto o look do dia a dia. Com escolhas mais justas, mais largas, ou até de corpo inteiro, temos a seleção que vai agradar a todas as mulheres e fazê-las sentirem-se as (f)it girl de qualquer ginásio! E, claro, não podíamos deixar de fora as t-shirts, úteis em qualquer rotina, e as saias, agora que o padel e o ténis têm cada vez mais adeptas.



Leggings pretas microfibra 4D Strecht

Dash and Stars | 34,99 €

Macacão preto Seamless Comfort

Dash and Stars | 36,99€

Calças Jogger 100% algodão

Dash and Stars | 34,99€

Top desportivo preto Power Sculpt

Dash and Stars | 39,99€

Saia azul com malha interior

Dash and Stars | 28,99€

Malha legging desporto

Champion | 14,95€

T-shirt Sport

Champion | 16,45€

Nada (nem a chuva) te vai parar

Para os adeptos de desafios, mesmo sob adversas condições meteorológicas, também há peças de roupa que te farão chegar ao próximo nível. Calças confortáveis, t-shirts, sweatshirts e impermeáveis são essenciais para te dedicares ao desporto durante o outono e o inverno, protegido do frio, da chuva, e da inércia que por vezes se faz sentir! Os cinzentos e os pretos mantêm um look cool, que te vai permitir ir já equipado para não perderes o ritmo quando soa o alarme: hora de exercitar.

T-shirt logo

Champion | 13,95€

Impermeável Iris Preto

Joma | 21,00€

Sweatshirt com capuz Confort Cinzento

Joma | 33,98€

Calças Confort pretas

Joma | 29,50€